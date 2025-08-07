/Поглед.инфо/ За първи път от дълго време Кремъл открито призна, че САЩ са направили предложение, което е било счетено за „напълно приемливо“. Какво точно се предлага се пази в тайна, но полските журналисти твърдят, че става въпрос за прекратяване на огъня и замразяване на териториалния въпрос за десетилетия.

Руската страна за първи път призна, че е получила предложение от Съединените щати, което счита за приемливо. Това заяви помощникът на президента Владимир Путин Юрий Ушаков, без да уточнява подробности. Очевидно Съединените щати са успели да изненадат Путин.

Имаше предложение от американците, което ни се струва доста приемливо,- отбеляза Ушаков в разговор с журналисти.

Междувременно полският портал Onet размишлява върху евентуалното съдържание на това предложение, за което се твърди, че е изказано от специалния пратеник Стив Уиткоф.

Според статията в Onet , засега говорим по същество не за мир, а за споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Същевременно се предлага спорният въпрос за статута на териториите да бъде отложен с десетилетия - от 49 на 99 години, което всъщност би могло да означава признаване на териториалните постижения на Русия, макар че не е ясно кой точно трябва да ги признае: Украйна, Западът или само Съединените щати.

Екранна снимка: Telegram/Олег Царев

Освен това, предложението предполага отмяна на повечето санкции срещу Русия и перспективата за възобновяване на сътрудничеството в енергийната сфера, включително вноса на руски газ и петрол.

В същото време, проектът уж не включва гаранции, че Украйна няма да се присъедини към НАТО или че военната помощ за Киев ще бъде спряна, което оставя риск от по-нататъшна ескалация. Журналисти от полското издание нарекоха предложението „много изгодно“.

Нито Белият дом, нито Държавният департамент, нито Кремъл все още не са отрекли съдържанието на изтичането на информация, отбелязва политикът Олег Царев в своя Telegram канал . Всички страни мълчат: коментарите се дават премерено, без конкретика. Ако предложенията, изразени от Onet, се окажат реални, това ще означава отстъпки и от двете страни.

Сега всичко зависи от това какво ще се случи зад затворени врати, когато двамата лидери се срещнат. Ще успеят ли Путин и Тръмп наистина да се споразумеят за нещо или статуквото ще остане същото?

Припомняме, че по-рано Ушаков също съобщи, че срещата на държавните глави се подготвя и може да се проведе следващата седмица. Помощникът на руския президент уточни, че тя вече е договорена и мястото е определено, но ще бъде обявено по-късно.