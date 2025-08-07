/Поглед.инфо/ Лай Циндъ отново разпространи сепаратистки изявления в търсене на „независимост на Тайван“ и популяризира „заплахата от континенталната част на Китай“.

Говорителката на службата по тайванските дела на Държавния съвет на Китай Джу Фънлиен заяви, че Лай Циндъ непрекъснато преследва лица и организации, които подкрепят развитието на връзките между Тайван и континенталната част на Китай. С повишаването на военния бюджет и провеждането на военни учения се засилва напрежението в региона. Освен това, Лай Циндъ пренебрегва икономиката и препитанието на хората, вреди на интересите на Тайван и отслабва икономиката на острова, а действията му сериозно нарушават общественото мнение. Сегашната ситуация в Тайванския проток е резултат от провокациите на тайванските власти и сепаратистките сили в острова, които се възползва от външната намеса. Пекин отново изтъкна, че забравянето на корените няма да доведе до добър край, а сепаратистките сили няма да успеят.