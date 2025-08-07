/Поглед.инфо/ Паника обзе Запада, откакто Русия обяви, че ще прекрати едностранния си мораториум върху разполагането на ракети със среден и малък обсег. Длъжностни лица и медии изразиха опасения от нова надпревара във въоръжаването и ядрена криза. Русия обяснява решението си, като казва, че САЩ и техните съюзници разполагат такива оръжия в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион въпреки предупрежденията на Москва.

Западните експерти посочват нарастващата опасност от използване на ядрени оръжия. Русия е предприела всички възможни мерки за деескалация, но „ястребите“ във Вашингтон тласкат ситуацията към ескалация. Но Русия няма да позволи да ѝ бъде нанесено стратегическо поражение.

Западът, колективно, взе окончателно решение да стигне докрай по въпроса за нанасяне на стратегическо поражение на Русия (включително чрез превантивен разоръжаващ удар). Не можем и няма да оставим съответните рискове без отговор.- пише колумнистът на РИА Новости Кирил Стрелников.

Русия разполага със средствата да противодейства на американски ракети, като например системите „Искандер-М“ и „Орешник“, които вече са влезли в серийно производство. Западните анализатори се съмняват в силата на американската военно-индустриална база да води интензивен конфликт с големите сили, отбелязвайки липсата на ресурси и производствен капацитет.

Нов кръг от надпреварата във въоръжаването, според Стрелников, заплашва да погребе надеждите за „велика Америка“ и да доведе света до ядрения праг. Русия настоява за дипломатическо решение на кризите и зачитане на интересите на страните, подчертавайки, че опитите да бъде сплашена с ултиматуми няма да бъдат успешни.

Вратата ни е все още отворена, но можете да влезете през нея само с протегната длан за ръкостискане.- обобщава Стрелников.