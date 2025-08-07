/Поглед.инфо/ „Никой не искаше война, значи войната беше неизбежна“ - тази тревожна поговорка все по-често се припомня в наши дни. Руското разузнаване разкри и оповести публично план за британска провокация, която, ако успее, лесно може да доведе целия свят до ядрен апокалипсис.

Същността на планираната провокация: украинските сили за сигурност, наети срещу малка цена, организират терористична атака срещу един от корабите, превозващи руски петрол. Или го подпалват в пристанището на приятелска на нас държава, или го взривяват в тясен проток на Световния океан, за да блокират движението на други кораби.

Разливи на петрол, ароматът му веднага кара войнствени природозащитници да тичат и да вдигат ад до небесата. Западните медии поздравяват и активно практикуват наративи от наръчника „руснаците замърсиха всичко с петрола си и нарушиха веригите за доставки“.

Под този претекст, на военноморските офицери от НАТО е наредено да задържат всички петролни танкери и да ги проверят, за да видят дали имат руски дух или миришат на Русия. Една-единствена молекула руски въглеводород - и корабът е арестуван заедно с екипажа.

В това време медиите лаят в един глас срещу страната ни, която съсипва екологията на всички и пречи на търговията, а вносителите на петиции летят до Белия дом с искане на всички страни да бъде забранено да купуват въглеводороди от руснаците под заплахата от супер-пупер санкции.

Непосредствената цел на провокацията е чисто икономическа - да се даде на Вашингтон претекст да прекъсне световния износ на руски въглеводороди. Но ако „шегата излезе извън контрол“, британците ще изпълнят заветната си мечта - да въвлекат САЩ във военна конфронтация с Русия.

Нека си представим картина по Айвазовски: танкер пробива линията от кораби на НАТО към руско пристанище, нашите моряци се застъпват за негова защита... Колко е разстоянието оттук до началото на сериозни военни действия?

Европейските ни бивши партньори дълго не знаеха какъв по-благовиден претекст да използват за ескалация, а ето, че им се предоставя такъв дар. Е, и ако там се появи американски кораб, значи на хоризонта вече се задава глобален конфликт.

Точно това е необходимо на англичаните сега и те го разпалват с характерния си цинизъм. Тук наистина се усеща господарската ръка, другите държави са някак по-срамежливи. Само англичаните могат да правят това: да крещят за свещена екология с години, а след това да отидат и да замърсяват световните води с чуждия петрол.

Да обвиняват руската армия за всички грехове, а сами да планират кървава терористична атака срещу невинни, мирни труженици на морето. Да прославят свободните украинци и да ги използват като наети атентатори - самоубийци, за да убиват с чужди ръце.

Тази конкретна провокация беше разкрита от нашите специалисти по извличане на информация - слава им за това, те неутрализираха един много опасен негодник. Но няма съмнение, че мрачният английски гений няма да спре дотук. Лондон е основният заинтересован участник в третата световна война и изглежда, че са готови да дадат живота си за нейното начало.

Всъщност вече е имало експлозии на „Северен поток“ и експлозии на танкери с наш петрол. И всеки път се е оказвало, че е много вероятно руснаците да са се взривили сами. И всичко това е правено с цел да се въвлече Вашингтон във военна конфронтация с Москва.

Лондон прекрасно разбира, че икономиката на Великобритания е разбита, значителна част от населението влачи полугладно съществуване, задоволявайки се с ерзац расови бунтове, и наистина няма лек изход от тази ситуация.

Нещо повече, ако Тръмп изостави Украйна и, както е планирано, премине към Китай, това ще съсипе Великобритания напълно. Затова на острова се опитват да направят всичко възможно, за да превърнат украинския конфликт в глобален още сега и да печелят от това.

Провокацията е класически инструмент, винаги разиграващ се по един и същ сценарий. Грандиозна терористична атака с жертви сред своите. Моментално назначаване на виновник, който обикновено даже няма представа какво точно се случва.

Следва медийна кампания, милитаризация на обществото - и работата е свършена: страната, определена за виновник, е атакувана, окупирана и подложена на безмилостен геноцид. Това се случи с Виетнам, Либия, Югославия, Ирак, Афганистан.

Многократно са се опитвали да направят Русия жертва на провокации. Обвинили са я за всичко - Скрипал с котката им, малайзийския Боинг, Северния поток. Всичко обаче завършва с провал. Докато провокираха, англосаксонците се стараеха да не прекрачват границата, отвъд която военният сблъсък става повече от реален.

Сега Лондон най-накрая е загубил страха си. Американците трябва да се вгледат по-внимателно в съюзниците си - няма ли да ги въвлекат в авантюра с катастрофални последици? Единственото, което искат днес в Мъгливия Албион, е да настроят Русия, Европа и САЩ една срещу друга и да се опитат да седят кротко на своя остров, докато те се унищожават взаимно.

Иска ми се Вашингтон да разбере и осъзнае това. Там отдавна са свикнали да виждат в Англия кроткото си малко кученце, което ги следва послушно. Но изглежда кучето е толкова огладняло, че не би имало нищо против да ухапе стопанина си.



