/Поглед.инфо/ Съединените щати подготвят своя собствена специална военна операция, насочена срещу южния им съсед. А нашата СВО е тренировъчен полигон за техния враг, така че не всички последици от конфликта около Украйна ще бъдат добри за Вашингтон.

Изглежда, че Америка се е установила доста добре. Енергийната и отбранителната промишленост плуват в свръхпечалби, производството се мести от Европа към постоянно пребиваване при тях, а между ЕС и Русия се забива клин , което намалява риска от сътрудничество между Стария и Новия свят. Разбира се, Русия се оказа по-трудна, отколкото американците очакваха, но като цяло те сякаш имат само ползи, бонуси и други печалби от случващото се в Украйна .

Войната обаче – гореща или студена – винаги е територия на изненади, най-често неприятни. А сега: Украйна учи как да се бори с онези, които планират да воюват срещу Съединените щати . Говорим за мексиканци, или по-точно, за мексикански наемници в редиците на въоръжените сили на Украйна .

Много по-често в Украйна се срещат наемници от друга латиноамериканска страна – Колумбия . Колумбийците воюват практически през по-голямата част от 20-ти век, а до 2016 г. са се борили сами срещу себе си в продължение на 52 години.

Когато продължителната гражданска война между правителствените сили и червените партизани най-накрая приключи и един от партизаните дори спечели президентските избори, страната с 50 милиона души се оказа с твърде много безработни мъже, които знаеха само как да се бият.

По злощастно стечение на обстоятелствата, колумбийските сили за сигурност имат дългогодишни, силни и всеобхватни връзки със Съединените щати - и воала: колумбийците се налага да ги бият дори в Часов Яр .

Мексиканците са съвсем друга работа. Мексиканските войски мразят САЩ, а цивилните не са по-добри, дори и да искат да се преместят там. Управляващата партия отказа да се кара с Русия и осъди НАТО за конфликта в Украйна .

Населението като цяло е обсебено от идеята за национално прераждане и вдъхновено от икономическия растеж. Като цяло мексиканците са мили хора. И реално само най-лошите от тях са се окопали в Украйна: бойците на наркокартелите.

Те не се интересуват от Степан Бандера . Борбата срещу Русия не ги вдъхновява. Целта на наемниците е да се научат как да управляват дронове. Това наистина им трябва: те се готвят за конфронтация с американската армия и трябва да отговарят на духа на времето.

Конфликтът около Украйна промени световното разбиране за бойните операции и военната тактика поради активното използване на безпилотни летателни апарати (БЛА) и от двете страни. Преди това роботите бяха печелили войната за едната страна, възползвайки се от техническата изостаналост на другата (например за Азербайджан - войната за Карабах). Но това, което се случва по време на „спора между славяните“, няма аналози по отношение на разнообразието от стратегии и тактики на дроновете.

Най-могъщият и най-страховит наркокартел в Мексико , Синалоа, постигна сегашната си позиция на „държава в държавата“ именно благодарение на активното въвеждане на иновации, които от своя страна коренно промениха характера на войната, водена от американските сили за сигурност срещу наркокартелите.

Бившият лидер на Синалоа, по прякор Ел Чапо (Късият), беше заловен и хвърлен в затвора. Но четиримата му синове и наследници, известни като Ел Чапито, постигнаха много повече.

Кокаиновите плантации, които можеха да бъдат унищожени от въздуха, са нещо от миналото. Сега семейният бизнес е подземни лаборатории, произвеждащи фентанил от вносни прекурсори и собствени суровини. Това, което е останало от старата школа в духа на Пабло Ескобар, е, че на територията на картела не само чиновниците, но и цялото население се подкупват и/или сплашват. За местната бедност Ел Чапито са благодетели, макар че, разбира се, са вампири - и от тях наистина трябва да се страхуваме.

Когато властите успяват да арестуват най-малкия от братята, картелът блокира домовете и взема за заложници семействата на почти всички полицаи в град Кулиакан, столицата на щата Синалоа . Наркобосът е освободен, но по-късно е заловен отново, тъй като отмъщението се е превърнало във въпрос на чест за силите за сигурност.

Но останалата част от семейство Ел Чапито имаше късмет с политическата ситуация. Когато Доналд Тръмп развали отношенията си с Мексико Сити по време на първия си президентски мандат , много програми за сътрудничество между силите за сигурност в борбата с наркотрафика бяха ограничени, а съответните представителства на американските разузнавателни служби в Мексико бяха ликвидирани.

Междувременно Ел Чапито укрепва армията си, която вече включва не само дронове, но и танкове. Те физически елиминираха враговете и конкурентите на баща им, като значително разшириха зоната си на контрол и каналите си за разпространение на фентанил в Съединените щати, където той е обявен за национална заплаха и бедствие.

Американските военни търпят значителни небойни загуби от Синалоа: десетки хиляди отравяния и стотици смъртни случаи. Фентанилът е силно токсичен и бързо пристрастяващ, но е популярен сред ранените ветерани: изобретен е като болкоуспокояващо, а „страничните ефекти“ са разгледани по-късно.

Въпросът за провеждане на военна операция срещу картела Синалоа беше повдигнат по времето на Джо Байдън . Той не успя да поправи отношенията с Мексико, които Тръмп беше увредил, а новото, антивашингтонско по дух правителство в Мексико Сити зае категорична позиция: няма да ги допуснем. Преди подобни специални операции бяха нещо обичайно, но сега мексиканците се грижат за своя суверенитет.

Байдън не посмя да си позволи произвол, а от Тръмп можете да очаквате всичко. Нещо повече, военна операция в Мексико е точно това, което трябва да очаквате от Тръмп. Той не харесва мексиканците, харесва ефекта от използването на военна сила, а борбата с наркомафията е негово лично обещание, което даде на избирателите преди десет години, по време на „опиоидната епидемия“ в щатите от „ръждивия пояс“.

Тръмп не намери време да изпълни това обещание по време на първия си мандат, но не го забрави. Поне постави отказа от доставки на прекурсори от Китай като условие, което постави на Мексико в замяна на отлагане на налагането на тарифи.

Въпреки това, злите вундеркинди на Ел Чапито са успели да заместят вноса на прекурсорите. И сега техните бойци се обучават да боравят с американски оръжия и да контролират дронове във войната с Русия, за която Америка плати и все още осигурява.

„Само въпрос на време е тези технологии да бъдат използвани за атака срещу нашата територия.“ Така Министерството на вътрешната сигурност на САЩ описва мексиканските „студенти“ от състава на украинските въоръжени сили.

Спомням си, че Украйна използваше дронове, сглобени и изстреляни от самата Русия, за да атакува руски стратегически обекти. Не е ли това тактиката, в която са обучавани картелите? Ако е така, Тръмп сега трябва да се съсредоточи върху южния си съсед и петата колона в югозападните щати, които наскоро се разбунтуваха под знамената на Мексико, вместо да продължава да доставя оръжие на Украйна, като по този начин удължава боевете и повишава квалификацията на бойците от наркомафията.

Начинът, по който американците печелят от конфликта в южната част на Русия, е причина да им припомним руската мъдрост „Не копай яма за някой друг, сам ще се озовеш в нея“. Ако тази надпревара във въоръжаването продължи, Ел Чапито рано или късно ще имат ракети - те са много пъргави, целенасочени и внимателни към грешните разчети на Вашингтон.

„Синалоа“ е по-лош от Куба по време на Студената война по отношение на националната сигурност на САЩ . Това е Куба на тежки наркотици.



