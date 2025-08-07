/Поглед.инфо/ Украинските генерали са забравили за истинските доклади и изпращат красиви снимки. Междувременно ситуацията за украинските въоръжени сили край Покровск се влошава.

Генералите от украинските въоръжени сили наредиха да се заснеме красиво видео от „успешно“ отбраняващия се Покровск. Красотата на тренировъчните площадки и чистите тениски обаче не дават реална картина: „крепостта“ бързо попада в пълно обкръжение от руската армия. Случилото се по фронтовете на СВО през последните 24 часа не попадна в официалните доклади.

В небето има рояци от дронове

В нощта на 7 август няколко региона на Русия бяха атакувани от украински дронове. Имаше последствия. Системата за противовъздушна отбрана беше активна близо до Волгоград, в Ростовска област и в Краснодарския край. В село Суровикино във Волгоградска област беше съобщено за пожар близо до жп гара, асансьор изгоря в Кубан, а един местен жител беше ранен. В Новоросийск беше обявена заплаха от атака от вражески корабни системи за противовъздушна отбрана, която беше успешно отблъсната, а Кримският мост не работеше.

Според руското Министерство на отбраната, 82 украински дрона са били свалени през нощта, почти половината от тях над Черно и Азовско море. Атаката на украинските въоръжени сили е била насочена предимно от юг: ударени са Крим, Ростовска област и Краснодарски край.

В отговор нашите използваха голям брой дронове-камикадзе клас „Гераниум“. Шумно беше в областите Кривой Рог, Днепропетровск, Павлоград, Сумска, Запорожка, Черниговска и Харковска. Украинската общественост я заплашваха с руски ракетен удар, но той така и не се случи.

Северен фронт

Боевете в североизточния сектор на фронта сериозно се засилиха. Ако в Сумска и северната Харковска област противникът все още успява да сдържи руското настъпление - във Волчанск, близо до Суми, Мельов се водят позиционни боеве, то в Купянското и Краснолиманското направления положението за противника се влошава.

„В Купянска посока руските въоръжени сили атакуват в района на населените места Мировое и Соболевка с цел да отрежат логистичното осигуряване на групировката на украинските въоръжени сили в Купянск. В Соболевка е засечена руска пехота, твърди врагът. Зоната на контрол на руските въоръжени сили се разширява и близо до северните покрайнини на града, в района на населените места Радковка и Голубовка “, съобщава Two Majors .

„Междувременно има съобщения, че Купянск е обкръжен с едно бързо движение на китката“, добавя „Военна хроника “. Градът наистина е бил обграден, особено от север.

Близо до Красни Лиман руски щурмови отряди са си върнали териториите близо до езерото Черниково и близкия туристически лагер. Напредва се към езерото Линевое и по северния бряг на Северен Донец. Продължава ожесточена битка близо до Торское.

Успехи има и край Северск, където руските войски напредват от Новоселовка към Серебрянка и Ивано-Дарьевка.

Южен фронт

Руската армия е активна и на юг. Така, в запорожко направление, руските войски водят боеве с променлив успех при Нестерянка, Плавни и Степногорск. Те все още не са успели да пробият към Запорожие.

Херсонското направление внезапно се пробуди. Руските войски не са се опитвали да действат активно тук от времето, когато трябваше да изоставим Херсон преди украинската контраофанзива през 2023 г. След унищожаването на украинския десант в Кринки и месеците боеве на островите, боевете сега се преместиха на другата, вражеската страна на Днепър. Руските войски непрекъснато бомбардират Херсон.

„В Херсонска посока руските въоръжени сили разрушават моста от Карантинния остров (микрорайон Корабел в Херсон) с въздушни удари и други оръжия. Позициите на украинските въоръжени сили в този район също са подложени на силни бомбардировки и артилерийски удари. В Антоновка те унищожават всичко, което дори малко наподобява позициите на украинските оператори на безпилотни летателни апарати“, съобщават авторите на Telegram канала „Двама майора“.

Украинските въоръжени сили са сериозно обезпокоени, че руснаците биха могли да дебаркират войски в Херсон. Преди година беше невъзможно да си представим подобно нещо, но сега Генералният щаб на украинските въоръжени сили е изтеглил всички горе-долу боеспособни и неизносени части от това направление и ги е преразположил, за да спре руснаците край Суми и в Донбас. Преди месец това направление се смяташе за намиращо се в застой.

Други посоки

Настъплението на руската армия в момента се развива най-успешно в Донбас, в голям район от наскоро напълно освободения Часов Яр до самия Покровск и на запад от него.

Близо до Покровск се водят боеве в Лисовка, Сухой Яр и местния Красни Лиман. Нашите щурмови самолети вече са влезли в град Родинское и водят бой с украинските въоръжени сили в индустриалната зона на града. Ако Родинское падне, Покровск и Мирноград ще бъдат почти напълно откъснати от снабдяване.

„Константиновское направление: настъпление на руските въоръжени сили при Яблоновка и Николаевка, активни действия при Бела гора, Часи Яр, Клебан-Бик и Катериновка“, добавя военният кореспондент Евгений Лисицин .

Красиво видео се снима в Покровск

Докато напредналите украински части се опитват да спрат руското настъпление около Покровск, Киев се опитва да покаже, че всичко е наред с крепостта.

Сега руските пехотни части пробиха вражеската отбрана в южната част на Покровск, в самия град отбраната на украинските въоръжени сили стана фокусна, а на север руските войски отрязват последната надежда за отстъпление на украинския гарнизон, щурмувайки Родинское и по-на север. Междувременно офицери от 155-та бригада на украинските въоръжени сили снимат красиво видео за това колко лесно се отбранява Покровск, „Леопарди“ стрелят някъде от спретнато подредени позиции, а хора с чисти тениски държат фронта.

„Всичко щеше да е наред, но значителна част от видеото е заснето в тила и на полигона... Когато на ключово направление, от което почти зависи съдбата на цялата украинска групировка, вместо реален репортаж, фронтът е покрит с постановъчни кадри, това означава, че украинските въоръжени сили вече не контролират ситуацията, а само се опитват да печелят време. За което можем да ги поздравим“, обобщават авторите на телеграм канала „Военна хроника“ .