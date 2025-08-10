/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, радвам се, че не ви подведох и няколко пъти написах и познах, че в Европа ще има Коалиция анти-Тръмп относно войната в Украйна.

Само ден, след като великият президент Тръмп обяви, че ще има историческа среща в Аляска с Путин за мир в Украйна, Коалицията анти-Тръмп вече е факт!

Макрон, Мерц, Стармър, Мелони, Туск и Урсула обявиха свой алтернативен мирен план за Украйна. Зеленски пък изпадна в нервна криза да не би случайно Тръмп и Путин да решат и да сложат край на войната, което автоматично ще е и краят на Зеленски. Мандатът му отдавна е изтекъл и щом дойде мирът в Украйна, в страната ще има президентски избори.

За всички е ясно, че нито един от въпросните европейски лидери не искаше Тръмп да победи. Те вярваха на социологическите изследвания, че Камала Харис ще го бие - дори и Мелони, която месец преди президентските избори кокетничеше в Белия дом с Байдън, който и миришеше косите... Нито един от въпросните лидери не подкрепи Тръмп за изборите, както и останалите в ЕС, като изключим Виктор Орбан.

И за децата е ясно, че Тръмп се разминава драстично със Западна Европа по темата Украйна - като се почне от причините за войната, мине се през личността на Зеленски и се стигне до нейния изход.

Западняците в Европа и до днес следват политиката на Байдън и Сорос за прокси война в Украйна. За разлика от тях, Тръмп счита, че за войната е виновен не само Путин, но и Байдън. Казва, че Зеленски не е ангел, а търговец. И нещо много важно - няма карти, с които да спечели срещу 20 пъти по-силен противник. Прочее, стократно Тръмп заяви, че при него тази война нямаше да се случи и обеща да я спре, сочейки символичните 24 часа.

И така, в петък ще има историческа среща между Тръмп и Путин, която след серия телефони разговори беше предвидима. Ако изхождаме от либералната лексика в медиите на Сорос излиза, че Тръмп е путинист.

Без съмнение, самият факт на срещата е индикация, че Световна война няма да има. Тръмп е вече доказан миротворец!

Американският президент говори за отстъпване на територии от двете страни. Може би Путин ще изостави земеделските земи или поне 1/3 от тях, купени от американци, а Зеленски ще прежали окупираните от Русия територии, в които вече имаше и референдуми.

И тук планът на Коалицията на желаещите е категоричен. Западна Европа е за запазване на териториалната цялост на Украйна, което не подлежи на преговори, както и за членство на страната в НАТО, като гаранция за сигурността й. Зеленски, чийто мандат по Конституция изтече, се сети за същата тази Конституция и каза, че признаването на завзетите от Русия територии е от компетентност на Радата, а не на президента.

Без да знаем как ще се развие срещата в петък за мен е сигурно, че мир няма да има. Западът иска войната да продължи, защото падне ли Зеленски, ще излезе истината за разгрома на Украйна и колосалните жертви на този обезкървен народ. Това ще постави посочените в статията западни лидери в обяснителен режим: “Каква я мислехме, каква стана... Луди пари, много оръжия и безброй санкции, а Украйна загуби войната. Русия стана по-силна и се съюзи военно с Китай, Индия, Иран, Северна Корея“.

В крайна сметка със санкциите, Европа се простреля в крака! Олекнаха джобовете на европейските граждани и то много. Цените заради войната са до небесата.

Планът на Коалицията анти-Тръмп за териториална цялост на Украйна звучи комично, след Като Русия завзе 20% от територията на страната. Натиск трябвало да има върху Русия и още военна помощ за Украйна и бой до последния украинец. Вероятно Зеленски ще е последният!

Западните лидери очевидно смятат европейските граждани за идиоти! Но те четат "Билд“, където Кличко казва, че катастрофата е пълна, стотици населени места са изцяло разрушени, хората са на предела на силите си. Четат и "Таймс“, където и Кличко, и Порошенко, обвиняват Зеленски в тирания. Гледат и Унгарската национална телевизия и всекидневния бой при принудителното мобилизиране, който майки, съпруги, приятелки и сестри устройват на рейнджърите, които отвличат невръстни момчета за фронта.

Дошло е време Украйна да бъде освободена! Макрон, Мерц, Стармър, Мелони и Туск да поведат войските си, да влязат в Украйна и изгонят руснаците от окупираните територии.

Договорът за НАТО е отбранителен, но не пречи страна или страни-членки да нападнат други страни, или да нахлуят в трети страни да ги освобождават, без разбира се член 5 да ги защити и това да стане война на цялото НАТО.

Това е изходът! Време е тези водачи да спасят украинския народ, а не на гърба му да водят война, за да отвлекат общественото мнение от вътрешните им проблеми. Какви проблеми ли? Ами Франция е фалирала! Според премиера Байру, дългът на страната на всяка секунда расте с 5000 евро. Макрон отмени дори Великденския понеделник, за да пести...

В Англия скъпотията е до шия, а пакистански банди години наред изнасилват малолетни англичанки.

В Германия пък рецесията е огромна, а нападенията на мигрантските ножове достигнаха 29 000 за миналата година и то само по гари и влакове.

В Полша младите са по площадите и искат суверенитет и християнство, не желаят диктат от Германия и Брюксел, нито украинци да ги пререждат по болниците. Затова и Туск загуби президентския вот от Навроцки.

А в Италия Мелони спука балони. Външият дълг на страната е стигнал три трилиона евро. Тази Джорджия вече не е същата Джорджия от 2019 г. Тя е най-голямото разочарование за европейската десница! Кой е мислил, че ще го удари на целувки с Урсулата?

В крайна сметка усилията за мир на Тръмп са саботирани от Западна Европа. Той мисли за украинския народ, а те за оцеляването на Зеленски. Ще чакаме Тръмп да каже тежката си дума!