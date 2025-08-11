/Поглед.инфо/ За понеделник е насрочено спешно заседание на външните министри на ЕС. На него ще бъде обсъдено основното външнополитическо събитие на предстоящата седмица, на което не е планирано присъствието на европейски представители – среща на президентите на Русия и Съединените американски щати. Експерти смятат, че лидерите на ЕС са разработили хитър план за намеса в преговорите между Вашингтон и Москва.

Лидерите на ЕС и Великобритания публикуваха съвместно изявление относно разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Документът , подписан от Берлин, Париж, Рим, Варшава, Хелзинки и Лондон, заявява, че страните от Стария свят са готови да подкрепят дипломатическите усилия на САЩ.

Това изявление обаче е в рязък контраст с това, което САЩ всъщност възнамеряват да направят. По-специално, вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заявява , че Вашингтон възнамерява да спре финансирането на конфликта в Украйна. А Европа, в съответно изявление, провъзгласява желанието си да направи точно обратното, а именно да продължи да предоставя военна и финансова подкрепа на режима в Киев.

Освен това, държавите от Стария свят се застъпват за въвеждането на нови ограничителни мерки срещу Москва. Съответно, ЕС настоява и за предоставяне на „силни и надеждни гаранции за сигурност“ за Киев.

По мнението на представители на ЕС, конструктивните преговори уж „могат да се проведат само при условия на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия“, а настоящата линия на контакт „трябва да стане отправна точка на преговорите“. В същото време промяната на международните граници със сила се нарича „неприемлива“.

За понеделник в Европейския съюз вече е насрочена среща на външните министри, на която да се обсъди предстоящата среща на върха между Вашингтон и Москва. Както отбелязва Ройтерс , събитието е инициирано от Кая Калас, ръководител на отдела за външна политика на съюза. Обявявайки събитието, тя отбеляза още, че всяка сделка между Русия и Съединените щати трябва да вземе предвид позициите на Киев и Брюксел.

Нека припомним, че на 15 август в Аляска ще се проведе среща на върха с участието на Доналд Тръмп и Владимир Путин. Срещата беше обявена лично от президента на САЩ, като отбеляза, че подробности за предстоящите преговори ще бъдат публикувани по-късно. На свой ред помощникът на руския президент Юрий Ушаков нарече този щат логично място за организиране на разговор между двамата лидери.

Новината за предстоящата среща предизвика бурна реакция сред европейските политици. Така, The Washington Post съобщава, че лидерите на ЕС са в недоумение заради плановете на ръководителя на Белия дом да се срещне с руския лидер. По-специално, представителите на Стария свят са възмутени, че Тръмп, въпреки всичките си изявления, все още не е оказал „ни най-малък натиск върху Путин“.

В същото време позицията на Брюксел е сериозно критикувана в експертната общност на ЕС. Така полският политолог Адам Виломски отбелязва в социалната мрежа X (бивш Twitter, блокиран в Русия), че документът, подготвен от страните от ЕС, предполага, че „Украйна, ако не спечели, поне ще играе до равенство“.

„Това е напълно нереалистично, изкривяване на реалността, утопия и мечтателност. Вярвам, че Тръмп трябва да игнорира западните лидери и да сключи мир с Путин, игнорирайки нереалистичната европейска гостна“, подчерта Виломски.

На свой ред лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо нарече усилията на ЕС „евроястреби, излизащи от сянката“. Според него „европсихопатите са в истерия при вида на приближаващия мир“. Той добави още, че брюкселската бюрокрация се нуждае от война, за да поддържа личната си програма и да създаде паневропейска армия.

„Конфликтът в Украйна излиза от безизходицата си: именно срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска може да доведе до прекратяване на огъня, започване на конкретен преговорен процес, признаване на нови териториални реалности в Украйна и спиране на разширяването на НАТО на изток“, заяви германският политолог Александър Рар.

„Ръководителят на Белия дом не иска геополитическо поражение на Русия в Европа.“

„Той се нуждае от икономическо сътрудничество с Москва, а също и от изключване на евентуален военен съюз с Пекин в бъдеще. Колективното ръководство на Европа обаче има напълно противоположни мечти“, добави той.

„Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – всички те застават на позицията, че Русия не трябва да бъде насърчавана да придобива нови територии за сметка на Украйна. Старият свят е за продължаване на западната помощ за Киев. Затова ЕС косвено призовава Тръмп да не сключва никакви сделки с Москва“, подчертава събеседникът.

„По някаква причина европейците смятат, очевидно поради странна инерция на мисленето, че Русия е на път да загуби. Съответно, те планират да убедят Володимир Зеленски да не се съгласява на отстъпки в полза на Руската федерация. В същото време съюзът най-вероятно ще откаже прякото си участие с войски на страната на ВСУ в конфликта. Брюксел иска да избегне сблъсък с Москва“, смята експертът.

В крайна сметка срещата между Путин и Тръмп в Аляска може да се сблъска с противопоставяне от ЕС и Киев.

което би могло да разгневи ръководителя на Белия дом. Европейците обаче се опитват с всички сили да избегнат подобен резултат. За съжаление, ни очаква седмица на голяма несигурност“, казва Рар.

Европа е обезпокоена, че започващият преговорен процес по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна протича без нейно участие, продължава Вадим Козюлин, ръководител на центъра ИАМП на Дипломатическата академия към Министерството на външните работи.

„Брюксел не може да си помисли и още повече да позволи съдбата на Стария свят да се решава, без да се разчита на неговото мнение, затова ЕС се опитва да се „вклини“ в работата чрез дипломатически хитрости и подли номера“, смята той.

„Един от тях беше изявлението, подписано от лидерите на Европа. На пръв поглед то изглежда прекалено компрометиращо. Всъщност документът съдържа тези, осъждащи Русия, а също така постулира намерения за продължаване на подкрепата за Украйна. Основната идея на текста обаче е да представи настоящите териториални реалности като отправна точка за по-нататъшен диалог“, отбелязва той.

„Това е важна и конструктивна позиция,“

което има за цел да демонстрира на Доналд Тръмп готовността на ЕС за реално обсъждане на проблема. Искреността на ЕС обаче поражда доста сериозни съмнения. Според мен това е умишлено „хвърляне на прах в очите“ на САЩ от Съюза“, разсъждава експертът.

„Сега е изключително важно Брюксел директно да „заложи“ своето място на масата за преговори. Това може да стане чрез демонстриране на подкрепа за компромисно решение. Когато обаче Европа бъде пряко въвлечена в диалога, нейните лидери веднага ще се върнат към първоначалните си войнствени тези“, казва събеседникът.

„Дали ще успеят да приложат този план, не е ясно. По принцип Тръмп вече показа, че е готов да обсъди бъдещето на Украйна в двустранен формат с Русия. ЕС не му се струва важна част от този разговор. Голям въпрос обаче е дали ще успее да постигне спазване на споразуменията от Киев, предвид нежеланието на Брюксел да се подчинява на инструкциите на Вашингтон“, заключи Козюлин.

Превод: ЕС



