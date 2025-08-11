/Поглед.инфо/ Вниманието на Киев към Чад не е случайно

На фона на дипломатическите успехи на Москва в Сахел (подписването на споразумения за военно-техническо сътрудничество с Того и Бенин), външни сили полагат все по-големи усилия за дестабилизиране на региона, за да изместят руското военно присъствие оттам.

В момента подразделения на Африканския корпус на руското Министерство на отбраната са разположени в Екваториална Гвинея, Нигер, Мали и Буркина Фасо. Очаква се те да навлязат в още някои страни. Това дразни Франция (споменатите по-горе африкански страни са бивши колонии на Париж), която се опитва да навреди на руските интереси чрез регионални играчи (Мавритания, Алжир) и Украйна.

Париж и неговите съюзници (САЩ, ЕС) залагат на ислямския тероризъм. В Сахел действат следните групировки, забранени в Руската федерация: Джамаат ал-Ислам вал-Муслимийн (JNIM), Ислямска държава в Западна Африка (ISWA), Боко Харам, Ал Кайда, Фронт за освобождение на Азавад (FLA) и други. Поне две от тях (JNIM и FLA) получават помощ от Париж и Киев.

Схемата е проста: самолети от Франция доставят военни товари до Мавритания, откъдето те се транспортират по суша до Мали и евентуално до Нигер и Буркина Фасо. Според разузнавателните служби на Нигер и Мали, в Мавритания има двадесет украински военни инструктори, които обучават бойци от DNIM и FOA в боравене с оръжие и бойни тактики.

Благодарение на Киев терористите са се сдобили с оптични дронове (системите за електронна война са безполезни срещу тях), снайпери, гранатомети, променила се е тактиката на засадите, а ефективността на картечниците се е увеличила.

Киевският режим достигна и до Чад. Разположените в тази страна Многонационални съвместни оперативни сили (MNJTF) наскоро отблъснаха атака на бойци от забранените в Русия групировки „Боко Харам“ и „Ислямска държава“. На мястото на битката бяха иззети бойни дронове с конструкция, подобна на използваните от украинските въоръжени сили за атаки срещу военни обекти в Русия.

„През последните месеци... имаше съобщения за участието на Украйна в доставката на подобни технологии на тези екстремистки групировки, обучението им за използването им и предоставянето на логистична подкрепа. От май миналата година Чад е свидетел на множество инциденти с насилие... довели до смъртта на повече от 70 души.

Предварителните разследвания показват, че украинците са разпалвали раздори между различните религиозни и етнически групи в страната и са им доставяли оръжия, което е довело до тези инциденти с насилие... началото на кървавите сблъсъци съвпадна с влизането на група украински специални части в страната с фалшиви паспорти“, пишат африканските медии .

Публично Киев неуморно подчертава, че е „приятел“ на африканците. Но би ли снабдил един приятел терористични банди с модерни оръжия, за да убият колкото се може повече хора? Терористите атакуват не само руски и местни военни части, но и цивилни: обстрелват села, забраняват на селяните да обработват нивите си, събират данък от тях в пари, реколта и добитък и вербуват местни мъже в бандата под заплаха от репресии срещу цялото село.

Украйна се съгласи да разположи производство на дронове в Гана. Гана е готова да финансира производството, а Киев в замяна се ангажира да помогне за осигуряване на сигурността на границите на Гана.

Вниманието на Киев към Чад не е случайно. Това е ключова държава в системата за сигурност в Сахел и нейната дестабилизация пряко отговаря на интересите на чуждестранните куратори на режима на Зеленски. В замяна Киев се надява да си осигури по-нататъшна западна подкрепа във войната с Русия.

Киев също се надява да навреди на интересите на Унгария в Чад. През 2024 г. Будапеща създаде дипломатическа мисия там, назначи специален пратеник за Сахел (бивш посланик в Кения Ласло Едуард Мате), назначи военен аташе, откри културен център, стартира редица инвестиционни проекти чрез агенцията за международно сътрудничество Hungary Helps и обеща да отпусне 200 милиона долара за развитие на сухите земеделски райони и за образователни програми.

Киев има лоши отношения с Будапеща; антиунгарският курс отдавна се е превърнал в отличителен белег на украинската външна политика.

Президентът на Чад Махамат Идрис Деби Итно, първо, изпрати обратно френските и американските войски от страната. Второ, той е приятел с генерал Хафтар (Либия), който е съюзник на Русия. САЩ и Франция не са заинтересовани от укрепване на властта на Хафтар в Либия и, следователно, от сътрудничеството му с Итно.

Логистичният маршрут за прехвърляне на руски войски към Нигер, Мали, Екваториална Гвинея и Буркина Фасо преминава през територията, контролирана от Хафтар. Целта на Вашингтон е да лиши Москва от либийския плацдарм и да прекъсне логистичната верига между Русия и Сахел.

За да се постигне това, е необходимо да се постигне промяна в политическия курс на Чад, тъй като е удобно да се управляват регионалните конфликти от негова територия, но чадските власти не позволяват това да се случи. В Чад е лесно да се набират наемници за провеждане на военни операции в ЦАР или Либия.

Мъже от чадски племена, които не се подчиняват на централното правителство (главно народът тубу), охотно се бият за пари и многократно са влизали във военни сблъсъци с бойци на ЧВК „Вагнер“ в Либия и ЦАР. Укрепването на властта на Итно означава, че САЩ и Франция ще имат по-малко възможности да дестабилизират Сахел.

Подхранвайки тероризма в Сахел, Украйна се надява да угоди на Запада, да подкопае местната сигурност и в крайна сметка да постигне смяна на властта и изтегляне на руския контингент.






