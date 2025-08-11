/Поглед.инфо/ Новината за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп сериозно развълнува международния политически естаблишмънт, от чиито пукнатини започнаха да се изливат всякакви версии защо всичко се е случило толкова внезапно и наведнъж, въпреки че само преди няколко дни всички наши врагове медитираха върху таймера за обратно броене в очакване на началото на всеобщите санкции на САЩ срещу Русия и нейните съюзници, докато едновременно с това охлаждаха евтино шампанско в сребърни кофи.

Крайният срок обаче тихо изсъска и издъхна, без дори да се сбогува, оставяйки кървяща празнота в русофобските сърца.

В колективния Запад лозунгът „ Тръмп е голям - той знае най-добре“ беше избран като обезболяващо плацебо : например, директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че това ще бъде „наистина исторически ден“, защото „значимото мирно споразумение наистина стана реалност благодарение на този президент“.

По-прагматични наблюдатели споменават нарастващите икономически проблеми в страните от НАТО , умората на населението на „райската градина“ от темата за Украйна и откритото раздразнение от крадливия киевски режим. Други подчертават политическата решителност на руското ръководство, нарастващата стабилност на руската икономика и последователността и умението на руската дипломация.

Без по никакъв начин да се омаловажават заслугите на високоуважавания Сергей Лавров и целия ни дипломатически екип, на вратите на руското външно министерство трябва да се завие златна плакета с надпис: „Главният руски дипломат е руската армия. Работно време: денонощно“.

С други думи, на срещата на двамата президенти, благодарение на които санкциите все пак, макар и не внезапно, се разпаднаха, всички звезди се подредиха, календарите се синхронизираха и сега трескаво се прекрояват географските карти.

Интересно е, че през последните дни водещи западни аналитични центрове и медии, които преди единодушно погребваха въоръжените ни сили, някак си подозрително едновременно излязоха в ефир, а сега се оказва, че не всичко е толкова еднозначно, колкото е за осиновените дъщери на севастополските офицери от украинската ЦИПСО.

Несъмнено панически доклад на Кралския обединен институт за отбранителни изследвания (RUSI) достига до нови твърдения. Че руските сили вече разполагат с „най-страхотните възможности за борба с дронове на Земята“ и че „разполагат с широк набор от специализирани системи за електронна война, модифицирани стрелкови оръжия и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег, интегрирани на всички нива на Сухопътните войски“.

Накрая следва заключението: украинското чудо с дронове никога не се е случило, а жалките и смешни руски въоръжени сили сега „разполагат със системи за противодействие на дронове, които са по-добри от всичко, което НАТО има“.

Центърът за анализ на европейските политики (CEPA) отСАЩ неочаквано откри, че „армията на Кремъл расте много по-бързо, отколкото повечето анализатори очакваха“, а руската армия, която вече беше унищожена десет пъти от протоукраинците, сега е „по-голяма и по-силна, отколкото беше преди войната“. И, очевидно, руският котел се готви денем и нощем и няма да спре. Е, кой би си помислил?

„Journal of Strategic Studies“ неохотно признава в многостраничния си труд, че руската армия бързо и ефективно „се е адаптирала към прехода от стратегия на „светкавична победа“ към война на изтощение“ и ако конфликтът се проточи, „предимствата на страната на руските въоръжени сили само ще нарастват“.

Един малък пример: експертите от „тинк-танка“ изчислиха, че само в сферата на артилерията руските въоръжени сили сега превъзхождат ВСУ в съотношение 12 към едно, а в някои райони разликата достига 20 към едно. Защо ли познатите ни крясъци за „война до последния украинец“ звучаха някак неискрено?

Американският Център за военноморски анализ (CNA) в своя свеж и горещ доклад „Руските концепции за бъдещата война, базирани на уроците от войната в Украйна“ прави заключение, което кара Балтийските тигри да се превърнат в убедени вегани пред очите ни:

„Въпреки смесените резултати на ВС на Русия в тази война, руската армия остава изключително боеспособна и много опасна. <…> Ако в бъдеще тя има по-ограничен набор от стратегически цели в различен географски регион (например Балтийските страни) и ако действа както през 2025 г., тя ще бъде напълно способна да постигне стратегическите си цели в евентуален конфликт.“

Западните медии не са далеч зад по-умните си събратя по отношение на непростимата измяна: вчера „Ню Йорк Таймс“ заяви, че „Русия не показва никакви признаци на прекратяване на войната си срещу Украйна. Напротив, тя е засилила ударите на далечни разстояния по украинските градове и атаките по цялата фронтова линия“.

„Таймс“ беше ужасен от факта, че новият руски „Геран“ вече може да носи касети с противотанкови мини, придобил е изкуствен интелект и сега може, при поискване, да върне в каменната ера „земята на победоносните дантелени бикини“ без участието на оператор.

А новинарското списание „The Week“ направи невероятно смело заключение: „Путин е уверен в нарастващото (военно) предимство и няма да приеме мир без значителни отстъпки“.

И точно сега нашите готвачи в камуфлажни форми хвърлят вкусни черешки върху цялата тази красота. Само вчера руските въоръжени сили разбиха врага в 142 (!) района и за да не се изкушат европейските роднини на пациента да правят резки движения към лекаря, от регистратурата се разпространиха слухове, че руснаците подготвят демонстрационно изпълнение в Арктика на усъвършенстваната крилата ракета „Буревестник“.

Тя е с ядрен двигател, който може да работи десетилетия, тоест тази ракета има практически неограничен обсег. По мнението на експерти „Буревестник“ ще може радикално да пренареди баланса на ядрените сили, защото за цената на една балистична ракета могат да се направят стотици непроследими „Буревестници“ с ядрена бойна глава.

Няма съмнение, че изкуството на руската военна дипломация рано или късно ще бъде изучавано по целия свят. Ако е възможно в образователната програма да се включат болката, кръвта, нечовешкия труд, безкористна смелост и неугасваща воля за победа, без да се нанесат непоправими щети на психиката.

Превод: ЕС



