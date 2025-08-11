/Поглед.инфо/ Истинските големи политици, дори тези, които са до съвършенство запознати с технологиите на „пробните балони“ и „контролираните течове“, необходими за съвременната „голяма политическа игра“, не са забравили как да създават ефекти на оригиналност и изненада, когато е необходимо.

Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин в Аляска. Изборът на място беше изненада за всички експерти и коментатори, които през последните няколко часа бяха объркани относно Рим/Истанбул/Дубай/Джеда.

Решението вече е потвърдено от руската страна и в близко бъдеще същите тези коментатори ще се състезават със същия успех в оценката и тълкуването на особената символика на мястото: „бивша руска територия“, „резултат от цинични политически споразумения“, „умишлено далеч от Европа – показвайки мястото си“, „първият резултат от голяма сделка“, „в Аляска, както в Украйна“... и т.н.

Доста очаквано.

Засега са важни само три точки.

Първо. Страните решиха да не дават на никой от подходящите общи партньори специалната чест да бъде домакин на срещата на върха. Ще решим всичко сами. Ще увеличим само собствената си капитализация. Ще запазим и предимствата от избора на мястото за себе си.

Второ. Какво в замяна? Посещение за посещение? В отговор е напълно възможно да се разгледа например Владивосток (?). Значението на Тихоокеанския регион се увеличава. Плюс исторически корени. Като през 70-те години. Разведряване. Затопляне. Има и повече от достатъчно символика.

Трето. Изборът на място ясно показва, че Москва и Вашингтон имат свой собствен двустранен политически и икономически дневен ред, в който „украинският въпрос“ е важен, но не единствен и не основен. Макар и най-належащ.

Може би някой ден ще научим какво е успяла да получи/изпазари всяка страна за това решение. Но засега, една от първите оценки. Истински големите политици, дори тези, които са дълбоко въвлечени в технологиите на „пробни балони“, „тестови инжекции“ и „контролирани течове“, необходими за съвременната „голяма политическа игра“, не са забравили как да създават ефекти на оригиналност и изненада, когато е необходимо. В случая, несъмнено нарастващ интерес към предстоящото събитие и неговото значение.

Този ход само подхранва очакванията за нови и неочаквани стъпки в отношенията между Путин и Тръмп.

Превод: ЕС



