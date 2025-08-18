/Поглед.инфо/ Самият Запад тласка страните от БРИКС в обятията им един на друг. Не е случайно, че Индия, Бразилия, Китай и Русия активизираха преговорите си тази седмица. Това се случи след силния натиск от Вашингтон. Въпреки че срещите на Индия, Бразилия, Китай и Русия се проведоха в двустранен формат, с техните изявления за борба с протекционизма на САЩ и исторически близкото им приятелство помежду си, те показват на света, че не са сами, а са част от по-голяма сила - съюза БРИКС.

И това е правилно. Защото е трудно да се бориш със САЩ един на един, но ситуацията се променя драстично, когато сте поне петима, и то какви.

Бразилия получи нови мита върху износа си от САЩ, въпреки че като цяло няма причина за това. Доналд Тръмп обикновено аргументира въвеждането на мита с несправедливостта на търговския баланс, когато САЩ внасят повече от страната, отколкото изнасят за нея. Но какво общо има Бразилия тогава - все пак САЩ имат положителен търговски баланс с тази страна?

Именно Бразилия трябва да се възмущава от търговския дефицит или например от факта, че западните петролни гиганти могат само да добиват петрол в страната и да го изнасят за себе си, докато самата страна страда от недостиг на гориво. Западните компании обаче не искат да инвестират в рафиниране на петрол тук.

САЩ като рекетьор, постави Индия „на брояча“: в началото на месеца въведоха вторични санкции за закупуване на руски петрол с отлагане на началото на действието до 21 август. Делхи просто я лишават от огромен бизнес, който носи свръхпечалби. Индия специално построи петролна рафинерия на брега си, за да преработва петрол и да продава готовото гориво за износ.

Евтините суровини под формата на руски петрол правят този бизнес още по-печеливш. Но Вашингтон забранява на Делхи да пълни джобовете си, въпреки факта, че самите американци, между другото, продължават да купуват обогатен уран от Русия за своите атомни електроцентрали.

Съединените щати са по-предпазливи с Китай. В края на краищата делът на китайските продукти в американските магазини и фабрики е твърде голям. Това са водещите икономики в света, които са и най-големите търговски партньори един на друг.

Но основното е, че „аргументът за редкоземните метали“ на Пекин проработи. Чрез въвеждането на лицензи за износ на редкоземни метали, Китай, който контролира до 80-90 процента от целия световен пазар, може да дърпа правилните конци. На някои места той задържа американска поръчка в продължение на няколко месеца поради несъответствия в документацията, а на други напълно забрани доставките.

Американската отбранителна промишленост вече усети въздействието на този тих, но много ефективен инструмент за натиск от Китай. В резултат на това Пекин получи тримесечно отсрочване от вторични санкции за закупуване на руски петрол. Както виждаме, борбата се отплаща, основното е да има силен аргумент.

САЩ, разбира се, имат специално отношение към Русия. Между нашите страни практически няма търговия, тя е минимална, а обемите бяха ниски и преди 2022 г. Срещу страната ни вече са наложени такива рекордни санкции, че измислянето на нови е истинска мъка. А Москва намира нова вратичка за всяка санкция.

Въпреки това е трудно да се бориш сам. Заедно обаче страните от БРИКС имат много повече сила и аргументи за борба. Първо, общият БВП на съюза от 77 трилиона долара е повече от два пъти по-голям от БВП на САЩ (29 трилиона долара). Второ, дори ако сравним страните от БРИКС с „Голямата седморка“, делът на първите в световния БВП по ППС (паритет на покупателната способност) е по-висок от този на вторите: 35,43 процента срещу 29,64.

Страните от БРИКС са толкова различни, че това е едновременно трудно и очарователно. Всяка страна в съюза разполага с уникални ресурси, които могат да обменят помежду си, без да поглеждат назад към САЩ. Русия, разбира се, има въглеводороди, Китай има огромна производствена база, Индия има развит ИТ сектор и фармакология, а Бразилия има селскостопански продукти.

За да спечелят конфронтацията с „колективния Запад“, Бразилия, Индия, Китай и Русия трябва да представят единен фронт. Говорим, разбира се, за икономическия фронт, когато страните от БРИКС, а в идеалния случай всички страни от Глобалния Юг, се обединяват и предлагат алтернативна концепция за развитие на света като противовес на настоящия модел.

Например, когато Западът казва, че за да се опазва околната среда, е необходимо да се плаща за емисиите на парникови газове, той налага този подход на целия свят. И е трудно да се откаже, ако си сам. Но за разлика от това, както смятат във Финансовия университет към правителството на Руската федерация, БРИКС може да предложи на света идеята за борба с енергийната бедност, за да осигури на всички страни по света достъпна енергия.

Тогава развиващите се страни също ще имат възможност да повишат благосъстоянието си. В края на краищата, никой не е стоял над развитите страни на Запада и не е изисквал да се откажат от дървата за огрев или въглищата, когато няма други или има, на не могат да си ги позволят.

Така че защо страни, които все още са няколко стъпала по-надолу в развитието си, да бъдат лишени от евтини енергийни ресурси и правото си на повишено благосъстояние, което е невъзможно без евтина енергия? Щом Западът толкова се грижи за околната среда, то тя може да бъде запазена и по други начини - например чрез изграждане на модерни въглищни електроцентрали с най-високи екологични стандарти.

По някаква причина Западът също така изобщо не бърза да се откаже от въздушния транспорт, но ако всички преминат на влакове, това би било огромен принос за околната среда. Но би спряло рязко растежа на благосъстоянието в развитите страни.

В идеалния случай на страните от БРИКС трябва да се предложи модел, при който те могат да търгуват помежду си без никакво западно участие. За да направят това, те по същество трябва да дублират всички обичайни световни икономически и финансови институции.

Например, да създадат същите тези борси - само че свои, свои собствени ценови агенции, аналитични и всякакви други. Във финансовия сектор това е създаването на собствена система - аналог на SWIFT, от чието затваряне се страхуват всички страни по света. Това е приемането на собствени банкови карти, а не само западните Visa и Mastercard.

Такива алтернативи трябва да бъдат създадени в абсолютно всички области. Русия вече предложи създаването на Асоциация на филмовите училища от БРИКС, Алианс на народната танцова култура от БРИКС, международна класация на университетите от БРИКС, международна научна база данни в рамките на БРИКС, постоянна комисия по транспорт в рамките на БРИКС.

Предлагаме също така създаването на зърнена борса на страните от БРИКС, Космически съвет, дигитална инвестиционна платформа на страните от БРИКС, платформа на БРИКС за благородни метали, алианс на рейтингови агенции от БРИКС, система за разплащания между страните от БРИКС, собствена платежна система и т.н.

Създаването на такава инфраструктура ще осигури основата за формирането на алтернативен модел на световен ред от страните от БРИКС. В такъв свят ръцете на Запада ще бъдат вързани.

Превод: ЕС



