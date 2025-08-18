/Поглед.инфо/ „Тръмп не загуби, но Путин очевидно спечели“, казва нашият враг и бивш съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън.

Той е и враг на Тръмп - откакто последният уволни Болтън от консултативния си съвет - така че не би прикривал бившия си шеф. Книгата, която сваленият мъж написа след година и половина работа в Белия дом, беше опустошителна. За щастие, избирателите на Тръмп не четат такива книги.

Би било в духа на Болтън да заяви, че президентът на САЩ се е провалил, поддал се е на стратегическия враг и трябва да бъде свален от власт за това. Доналд Тръмп обаче „не загуби“ от него. Но Владимир Путин все пак „спечели“ и „постигна по-голямата част от това, което искаше“.

В потвърждение на тезата си, Болтън разполага със следните доказателства: Русия избегна санкциите, нов ултиматум за прекратяване на огъня и примирие при условията на пълна инициатива на фронта, а и изобщо забравиха да попитат Зеленски.

Всъщност, по време на публичната част от петчасовото посещение на руския държавен глава в Съединените щати и речите на двамата президенти, думите „санкции“ и „прекратяване на огъня“ не бяха споменати нито веднъж, а думата „Зеленски“ беше спомената само веднъж. По-късно, по време на интервю за Fox News, Тръмп потвърди, че вече не планира да налага ограничения на Русия, защото срещата е преминала чудесно (както винаги).

Що се отнася до прекратяването на огъня, президентът на САЩ, според изтеклите данни, е казал на лидерите на страните от ЕС и на същия този Зеленски, че идеята за всеобхватен мирен договор му харесва повече от временно прекратяване на огъня.

Накратко, срещнахме се. Разговаряхме. Съгласихме се да преговаряме. По някои неща се съгласихме, по други не, но няма да има конкретика. Руският президент оцени разговорите като „много добри“, а американският президент – като десет от десет, но програмата беше съкратена наполовина заради среща в разширен формат, отговори на въпроси на медиите и съвместна вечеря. Сега Тръмп с нетърпение очаква нова среща. Може би дори в Москва.

„Какво беше това?“, питаха се един друг нашите недоброжелатели в социалните мрежи. Освен Болтън, никой не разбираше нищо.

Преди всичко, това беше крахът на популярната теория, че Москва и Вашингтон вече са решили всичко помежду си и лидерите са отлетяли за Аляска, за да консолидират резултата. Всъщност преговорите и сближаването на позициите се провеждат в реално време, а срещата в Анкъридж е стъпка по дълъг път.

Беше обаче поставено така, сякаш щеше да бъде подписано споразумение за ново разделение на света. Самолетите на президентите пристигат едновременно. Ръкостискането на червения килим е сърдечно, фотосесията е тържествена, аплодисментите на Тръмп като домакин са безпрецедентни. Лидерите тръгват към мястото на преговорите с една и съща кола. Анкъридж е далеч от Ялта, но той се постара максимално.

И в същото време, изтребители F-22 Raptor се наредиха край червения килим, а бомбардировач B-2 прелетя над главите на лидерите. Това са най-ценните „играчки“ на Пентагона. Зъбите на американските военни.

Това е вашингтонската класика за посрещане на високопоставени гости от Москва, които не са летели отдавна, като Путин, или дори никога преди, като Никита Хрушчов през 1959 г. Президентът Дуайт Айзенхауер го покани тогава не в колата си, а в хеликоптера си, за да „се възхити на столицата“.

Сякаш случайно, домакинът посочи новите богати квартали и задръстванията (несъмнен повод за хвалба през онези години). Не беше толкова гостоприемство, колкото представяне на предимствата на капиталистическата икономика.

Друго нещо е, че новата изложба на техните национални икономически постижения по никакъв начин не отменя факта, че домакинът е обсипвал гостите си с комплименти и благодарност – именно благодарност. Той има за какво да бъде благодарен: срещата на върха в Анкъридж се превърна в своеобразен спасителен пояс, който Путин хвърли на Тръмп, когато той попадне в неприятна ситуация – увлече се от залозите.

Алтернативата на срещата на върха беше да се започне пълномащабна търговска война с втората и четвъртата по големина икономики в света - Китай и Индия. Тръмп обеща да им наложи 100% мита, ако Пекин и Ню Делхи отхвърлят искането му да се откажат от руския петрол. Те го отхвърлиха, изнудването се провали и световните пазари бяха заплашени от хаос, ако президентът на САЩ не се откаже от обещанието си.

Като предложи срещата между двамата президенти да бъде част от по-голям работен процес за координиране на позициите, Путин даде на колегата си причина да не изпълни прибързаната си заплаха. Това е основният резултат за американския президент.

Тръмп трябва да е доволен - и Тръмп изглежда доволен. За да излязат от труден момент, обикновените хора се нуждаят от приятели. А лидерите на свръхдържавите трябва да прибягнат до помощта на лидерите на други свръхдържави - мащабът на проблемите ги задължава.

Втората цел на срещата в Анкъридж за САЩ е да накара Зеленски и Европа да се свият от ужас при перспективата Путин и Тръмп да се споразумеят за съдбата им без тяхно участие. Цялата почит, която европейците вече са отдали на Вашингтон, изведнъж се оказа недостатъчна за неговата лоялност.

Унизителното разрушително търговско споразумение не е достатъчно, обещанието за инвестиции от трилиони долари не е достатъчно, готовността да се купуват американски оръжия за Украйна само с реални пари не е достатъчна.

САЩ се нуждаят от Европейския съюз, за да се присъедини към тарифната война с Китай и Индия, тъй като първата (все още първа) икономика сама по себе си не е успяла да уплаши втората и четвъртата по големина икономики в света.

„Или млъкни, или действай.“ Така отговори министърът на финансите на САЩ Скот Бесент на искането на европейците за затягане на санкциите срещу Русия. С други думи: действай срещу Китай и Индия като купувачи на руски петрол.

Това би било опустошително за европейската икономика, така че на мнозина им се струва малко вероятно. Но европейците отдавна са поели по пътя на самоунищожението в името на САЩ и напук на Русия, а Урсула фон дел Лайен е стигнала толкова далеч, че може да играе и ва-банк.

Какво ще получи Тръмп от това? Самият той може би не разбира напълно. На тази територия се усеща излизане към затворените пазари на Индия и Китай или замяна на руските енергийни ресурси с американски, но преди всичко несигурност. Москва, напротив, предлага сигурност: възстановяване на отношенията, уреждане на коренните причини за конфликта, поетапна стабилизация в Украйна.

Да, дълго е. Тръмп иска редовно да пълни каютата с наградни купи, а за Русия украинската криза е само една част от въпросите за мирното съвместно съществуване, които иска да разреши с настоящата американска администрация.

Но повече от шест месеца обикновено нетърпеливият Тръмп се съгласява да играе по руските правила, периодично разсейван от търговията с Пекин, Ню Делхи, Брюксел и други. Като гросмайстор, той играе на няколко дъски едновременно, макар че понякога свежда шаха до замеряне с фигури.

„Сега всичко зависи от Зеленски“, казва Тръмп. Това не е вярно: малко вече зависи от Зеленски. Но в понеделник той е извикан в Белия дом, за да получи предложение, което е трудно за отказване - по точките, които вече са договорени с Путин.

След това ще продължат да се споразумяват и за други. Може би ще има среща на трима, може би не, тъй като мирът е като смъртта за Зеленски и е по-лесно да го застрелят точно там, в Белия дом, ако президентът на САЩ все още е заинтересован от сделка с Русия и не заменя този интерес с опит за сплашване на Пекин.

Накратко: протича нормален политически процес. Дълъг и въпреки помпозността на фотосесиите, донякъде рутинен. Путин спечели, Тръмп не загуби, а в понеделник екипът на КВН от Кривой Рог е на турне във Вашингтон.

Многополюсният свят е многополюсен, защото не се върти около Анкъридж, Аляска. Днес той е просто гара на страничен коловоз, докато наистина исторически събития се развиват близо до Красноармейск и Димитров (ДНР). В Анкъридж Русия се отби за няколко часа. Но тя идва там завинаги.

Превод: ЕС



