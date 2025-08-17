/Поглед.инфо/ Една от централните теми на срещата с Тръмп беше уреждането на конфликта в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин след среща с американския си колега Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ се стреми да разреши конфликта на територията на Украйна.

По-рано, в интервю за Fox News преди да отлети за срещата, Тръмп изрази надежда, че ще успее да постигне прекратяване на огъня в Украйна тази седмица.

Срещата между руския и американския лидер в град Анкъридж, Аляска, продължи приблизително 2 часа и 45 минути.

Превод: ЕС