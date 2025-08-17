/Поглед.инфо/ Фокс научи какво точно е написала Мелания Тръмп в писмото си до Путин.

Fox News научи какво е писано в писмото от първата дама на САЩ Мелания Тръмп, което тя предаде на Владимир Путин по време на срещата на върха в Аляска.

Според изданието, съпругата на Доналд Тръмп е помолила руския лидер да защити децата, които очевидно са се оказали част от украинския конфликт.

Вие, г-н Путин, сте способни да осъществите тази идея с едно щрихиране на перото днес,- Мелания е сигурна.

Според първата дама, проблемът надхвърля човешките различия и затова световните лидери трябва да подкрепят децата.

Това писмо, както заключава Fox News, е прочетено директно от руския президент в присъствието на руската и американската делегации.

Срещата на върха в Анкъридж се проведе миналия петък. Русия предаде на САЩ, че за да се сложи край на конфликта, би искала да премахне всички негови коренни причини, вместо да се съгласи на временни мерки под формата на прекратяване на огъня. Тръмп се вслуша в това мнение и не изключи следващата среща да се проведе в Русия.

Превод: ПИ