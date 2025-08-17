/Поглед.инфо/ Определени сили в Европа смятат, че за тях е изгодно конфликтът между Украйна да продължи, те виждат в него възможност за сплотяване на ЕС, а и вярват, че присъединяването на бившата съветска република към ЕС може да го усили, смята д-р Саймън Ципис. Той обръща внимание, че в същото време Европа има много сериозни икономически проблеми и в това се таи потенциал от ескалация на вътрешните противоречия. Д-р Ципис смята, че САЩ ще опитват чрез контрола на Зангезурския коридор, да получават нещо като такса от търговията между Китай и Европа по Новия път на коприната.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Кои сили имат интерес конфликтът между Украйна и Русия да продължи?

- Таи ли Германия реваншистки амбиции към Русия?

- Вътрешната обстановка в Европа и възможно ли е напрежението да ескалира?

- Борбата между стария и нов елит в Европа;

- Защо САЩ взимат под контрол Зангезурския коридор в Южен Кавказ?

- Ще поставят ли САЩ ръка върху Пътя на коприната и ще получават ли „такса“ от него?

/ВИДЕО/

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=IiZeH_LMdtc&t=569s