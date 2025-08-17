/Поглед.инфо/ Чей Боуз обърна внимание на „важния жест“ на преговорите в Анкъридж. Не всички го забелязаха. А привържениците на Киев, след като го видяха, веднага се изнервиха много.

Журналистът и анализатор Чей Боуз заяви , че срещата между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Анкъридж е започнала с жест, който не всички наблюдатели са забелязали.

Това, което веднага ме впечатли, беше колко топло и любезно се поздравиха един друг, президентът Тръмп и президентът Путин. Съдейки по езика на тялото им, очевидно е имало много позитивни отношения между тях. И това е много важно,- отбеляза събеседникът.

И от особено значение, според него, е било решението на лидерите на държавите да отидат заедно на мястото на преговорите:

Много е важно, че са отишли от летището до мястото на преговорите в една и съща кола. Всъщност това е важен жест. Моите колеги, които работят в западните водещи медии, са много притеснени от това. Тези хора наистина не харесват факта, че президентът Тръмп и президентът Путин имат такива очевидно приятелски отношения.

Боуз подчерта, че пътуването с кола ясно демонстрира готовността на президентите за дълъг и открит диалог:

Веднага стана ясно, че президентите планират да прекарат много време в разговори. Затова се качиха в една и съща кола, искаха да започнат възможно най-бързо.

Чей Боуз

Експертът обърна по-голямо внимание на разликата в позициите на САЩ и страните от ЕС по отношение на Русия:

Страните от ЕС и Великобритания бяха основен двигател на този конфликт в Украйна и все още са основен двигател. Виждаме, че американците са щастливи да имат възможността да подходят прагматично към диалога с Русия. И видяхме какво се случи в Овалния кабинет между [действащия украински президент Володимир] Зеленски и Тръмп, това беше кошмар.

Журналистът добави, че Европа се опитва да предотврати сближаването между Москва и Вашингтон:

Наскоро бях в страните от ЕС и разбрах, че те са решени да продължат тази война и че искат да нарушат диалога между суперсилите. Те са добре наясно, че с всеки изминал ден стават все по-маловажни, губят влияние и това оказва голям натиск върху тях. ЕС ще се опита да развали това, за което Москва и Вашингтон са се договорили. Те биха се радвали, ако срещата на върха между Тръмп и Путин се провали, това е буквално мокра мечта за страните от ЕС.

Превод: ПИ