/Поглед.инфо/ Генерал Андрей Гурулев предупреди: Европа не се шегува. Тя все още се готви за война с Москва, която може да избухне през 30-те години на 21-ви век. Само Съединените щати могат да предотвратят нападение срещу Русия.

Депутатът от Държавната дума, генерал-лейтенант в оставка Андрей Гурулев, заяви в специално издание на „Царград“ , че конфронтацията между Русия и САЩ има дълга история, но настоящата ситуация, разбира се, се различава от времената на Студената война.

Особено сега, след срещата на върха в Аляска. Според парламентариста, днес основният фактор за нестабилност е Европа:

Както и да е, ние и Съединените американски щати сме били конкуренти в този свят през целия си живот. Беше, е и ще бъде. Но съперниците са едно, а враговете - друго. Това е ключът. Има съперник и има враг. Следователно можем да бъдем заклети врагове и да чакаме да видим кой кого и кога ще удари. Нека си спомним времената, които доведоха до Кубинската ракетна криза. И можем просто да се конкурираме във всички сфери. Защото няма да се получи по друг начин. Но на този фон винаги е възможно да се постигне споразумение. И това се случва днес.

Според събеседника, Западна Европа е в много по-тревожна ситуация от САЩ. Той отбеляза, че Старият свят в момента е в криза и се опитва да я разреши чрез ескалация на конфликта:

Сега за Западна Европа. Ситуацията там не може да стане по-лоша. Но тук има един нюанс. В края на краищата, Западна Европа днес е като куфар без дръжка за Съединените американски щати. Жалко е да го изхвърлим и, честно казано, изобщо не е от полза. Затова страните от ЕС разбират отлично, че днес глобалните проблеми се решават без тях. Те очевидно са в рецесия. Те се опитват да превърнат тази рецесия, или по-скоро глобалната криза, която ги е обхванала, в глобална война, включително срещу Русия. Ние знаем много добре за тяхната подготовка, цели и задачи.

Генерал Андрей Гурулев

Генерал Гурулев добави, че Европа прави дългосрочна подготовка за евентуален военен конфликт с Москва:

Мисля, че до 2031 г. те ще се опитват да развият военната индустрия, да създадат собствена армия, да обучават своите хора и т.н. Затова не виждам никакви перспективи за нормализиране на отношенията със Западна Европа в близко бъдеще. Само ако Съединените щати не ги принудят да го направят. Но отношенията, които са съществували преди, никога повече няма да съществуват.

Превод: ПИ