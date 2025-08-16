/Поглед.инфо/ Екипът на настоящия президент се готви за извънредно положение в страната

Група бивши служители на ФБР, ЦРУ и Държавния департамент публикуваха отворено писмо, в което остро критикуват директора на ФБР Кеш Пател и неговия заместник Дан Бонджино за уволнението на няколко агенти на бюрото, заявявайки, че са били обект на нападки заради нелоялност към президента Тръмп.

Групата, наричаща себе си The Steady State („Устойчива държава“), твърди, че агентите Брайън Дрискол, Майкъл Файнбърг и Уолтър Джардина са били уволнени като част от кампания за подкопаване на „дългогодишната независимост“ на ФБР и превръщането му в „инструмент на политическа лоялност“.

В писмото се твърди, че агентите са били уволнени поради нелоялността им към президента Доналд Тръмп, като администрацията на Тръмп е обвинена, че е назначила Пател и Бонджино на влиятелни позиции, въпреки че автобиографиите им не отговарят на „основните стандарти“ за ръководене на „водещата правоохранителна агенция в света“.

„Не става въпрос за реформа. Става въпрос за контрол. Целта изглежда е да се трансформира ФБР от уважавана, конституционно закрепена разследваща служба в инструмент за лична принуда на политик“, се казва в писмото. „Виждали сме тази динамика в чужбина, където лидери изискват лоялност от службите за сигурност не към закона, а към самите себе си. Такива режими не завършват добре . “

На 31 юли ФБР уволни Брайън Дрискол, бившият изпълняващ длъжността директор, заедно с няколко други служители на бюрото, включително Бен Джардина, специалният агент на ФБР, който помогна за разследването на икономическия съветник на Тръмп Питър Наваро. Стив Дженсън, изпълняващият длъжността директор на вашингтонския офис на ФБР, също беше уволнен.

Бившият агент на ФБР Фил Кенеди, яростен критик на екипа на Тръмп в социалните мрежи, нарече уволненията „чистка“ и „кървава баня “(It’s a Bureau bloodbath).

Известният американски разследващ журналист Уолтър Кърт, коментирайки отвореното писмо от пенсионирани служители по сигурността и държавни служители, написа в мрежата X /блокирана в Русия/: „Групата нарича кадровите промени „чистка“ и предупреждава да не се превръща ФБР в инструмент за политическа принуда. Нека го наречем с истинското му име: „Дълбоката държава (Deep State) най-накрая излезе от сенките, наричайки се Steady State.“

Всъщност ключовите роли в групата „Устойчива държава“ се играят от бивши служители на ЦРУ.

Това съобщи френският портал Intelligence Online, специализиран в разузнавателни новини, през януари тази година: „Бивши служители на ЦРУ на САЩ се обединяват в „Устойчива държава“, за да се противопоставят на чистките на Тръмп. Страхувайки се от последствията от участието си в медиите, бивши служители на разузнаването на САЩ са възприели по-сдържана стратегия. Не само за да имат по-голяма тежест, но и за да се предпазят от репресии.“

Скоро „сдържаната стратегия“ беше изоставена. Американската „дълбока държава“ премина в атака срещу Тръмп и неговия екип.

„Steady State, група от ветерани от ЦРУ и други разузнавателни служби, противопоставящи се на политиките за национална сигурност на администрацията на Тръмп, набира скорост. Сега групата се стреми да използва нарастващото си членство и ресурси, за да стане по-видима“, съобщи наскоро Intelligence Online , отбелязвайки, че бившите шпиони са „влезли в политическата битка“ срещу Тръмп.

Бившите шпиони решиха да се обединят, за да се борят срещу администрацията на Тръмп, в началото на февруари 2025 г., когато на хиляди служители на ФБР беше наредено да попълнят въпросник с подробни въпроси относно евентуалната им роля в разследването на безредиците в Капитолия на САЩ на 6 януари 2021 г.

Въпросникът повдигна опасения, че може да бъде използван за отмъщение срещу агенти, участвали в разследванията от 6 януари. Тези опасения достигнаха своя връх по-късно същия месец, след като изпълняващият длъжността заместник-главен прокурор Емил Бове нареди на бюрото да състави списък на всички настоящи и бивши служители, работили по разследванията от 6 януари.

Администрацията на Тръмп все още не е заявила дали ще предприеме някакви действия срещу замесените лица“, пише Fox News .

През февруари президентът Доналд Тръмп отказа да отговори на въпроси дали администрацията му ще уволни служители на ФБР, участвали в разследването на бунта в Капитолия на 6 януари 2021 г., като заяви пред репортери само, че смята бюрото за „корумпирано“ и че Каш Пател ще „стигне до дъното на въпроса“.

Днес групата „Steady State “ включва „повече от 280 бивши висши служители по националната сигурност от ЦРУ, ФБР, Държавния департамент, Министерството на отбраната и Службата за вътрешна сигурност“, както твърди The Washington Spectator .

Самоличността на членовете на „Устойчива държава“ е неизвестна, с изключение на един човек.

Това е бившият високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ Джонатан Уайнър, който редовно публикува статии в уебсайта The Washington Spectator, разобличавайки 47-ия президент на САЩ в цял куп престъпления, които са доста равносилни на държавна измяна срещу американската родина.

„Действията на Тръмп вече систематично подкопаха ключови институционални бариери. Военните юристи в Пентагона бяха отстранени, когато оспорваха незаконни заповеди; много служители на Министерството на правосъдието отказаха да участват в изготвянето на директиви, за които смятат, че нарушават конституционните ограничения.

Тази централизация на властта – консолидиране на изпълнителната власт над съдебната система, националната сигурност и военните агенции – проправя пътя за армия, подчинена на вътрешните закони, елиминирайки отчетността и приближавайки се до неконтролирано авторитарно управление“, пише Уайнър в статия, озаглавена „В търсене на тригера /спусъка/“.

Уайнър обвинява Тръмп в „узурпиране на властта“, „подготовка за извънредна ситуация, причинена от човека“ и „планиране на задействане на Закона за въстанието“.

„Не сме в състояние на бунт. Но президентът изглежда готов нарочно да провокира такъв... Защото Тръмп не се нуждае от бунт. Но се нуждае от повод. Той наблюдава и чака, и търси извинение, за да направи нещо“, пише говорителят на Steady State.

Всъщност екипът на Тръмп наистина се готви за национална извънредна ситуация.

На 18 юни министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Комисията по въоръжените сили на Сената, че Пентагонът „има планове за непредвидени ситуации за разполагане на допълнителни войски в Съединените щати“ в подкрепа на федералните правоприлагащи органи в градове като Лос Анджелис. Той нарече военните от решаващо значение за вътрешната сигурност и определи използването им в полицейската дейност като необходимо и целесъобразно.

Междувременно Тръмп и неговите съюзници имат силна подкрепа сред бившите служители на ФБР, които се наричат „ Отстранените“, и които „отдавна призовават за уволнения и промени“, както посочва The Washington Post . Те бяха уволнени от администрацията на Байдън и сега съветват Кеш Пател как да се отърве от служители, които са нелоялни към администрацията на Тръмп.

Докато разделението в американската политика отдавна е публично достояние, най-дълбокото разделение в американските разузнавателни служби стана очевидно едва наскоро.

Тръмп и неговите „опричници“ приемат заплахата от „дълбоката държава“ много сериозно и всъщност се готвят, както подсказва изявлението на Пийт Хегсет, за гражданска война. Ако тя избухне, много страни по света ще си отдъхнат, тъй като за известно време американците ще спрат да се месят в чужди работи.

Превод: ЕС



