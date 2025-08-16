/Поглед.инфо/ Преобладаващото мнозинство от политическите коментатори от двете страни на Желязната завеса на санкциите не разбират как всъщност функционира процесът на подготовка за срещи на световни лидери, така че не е изненадващо, че почти всички са съгласни с любимата експертна формула „това е въпрос на мнение“.

Всъщност, форматът и регламентът на срещата предполагат, че е абсолютно невъзможно да се обсъдят подробно целият куп въпроси и да се постигне съгласие за поне приблизителен окончателен план за действие за пет часа (включително чай, кафе и цигара с Лавров), дори като се вземат предвид силите и зашеметяващото комбинирано IQ на участниците в срещата на върха в Аляска .

Историята и опитът показват, че най-важните въпроси се разработват много преди срещите на това ниво. И настоящата не е изключение. С други думи, най-вероятно вече е постигнато общо разбиране за реалностите, тоест самите преговори вече са се провели. А основният преговарящ, който мълчаливо и уморено е излагал убийствените си аргументи на масата за преговори, е била руската армия.

В западното информационно поле в момента отчаяно се обсъжда тезата, че командването на руските въоръжени сили сега едва ли не изскача от камуфлажа си, за да се хареса на Путин и да му даде куп козове и красиви снимки за срещата му с Тръмп.

По „100% вярна информация“, в името на церемониалното вклиняване, пробиви и обгръщане, за да се впечатли американският лидер, всеки километър сега спешно се покрива с трупове на руските войници с дебелина няколко слоя.

Това е чудесно за Холивуд , но в действителност е точно обратното.

Впечатляващата пъргавина, с която американците започнаха да организират среща тук и сега, е свързана с окончателното разбиране, че Украйна се насочва към ускоряващ се край и вече няма смисъл да се държи трупът в топла стая: той започва да смърди непоносимо.

Очевидно последната капка е донесена на Тръмп в човката му от Киев от генерал Келог, който е бил натоварен със задачата да разбере дали украинските въоръжени сили имат барут в барутницата си и горски плодове в кошницата си, но той донесе лоши новини. Неслучайно веднага след това американската администрация се застъпи за това Киев да използва „прагматичен подход“ и „реалистично да оцени наличните си военни ресурси“.

Американското ръководство никак не е глупаво и те, за разлика от европейците, първи разбраха причините и значението на рязко увеличената скорост на настъпление на руската армия едновременно в няколко ключови направления през последните дни. Те осъзнаха, че сега сме свидетели не на оперативна, а на стратегическа криза на цялата украинска отбрана, която може да се опише с две умни думи: кумулативен ефект.

В началния етап на СВО колективният Запад потриваше доволно ръце, уверен в скорошния край на самоубийственото начинание на руснаците: да атакуват значително превъзхождащи сили с малка численост, въпреки че според цялата военна наука е трябвало да бъде обратното. Изтеглянето на руските въоръжени сили от Киев и Харков дори утрои продажбите на шампанско, а в европейските столици започнаха сериозни дискусии за това кой ден от седмицата би бил най-подходящ за провеждане на парада на украинските въоръжени сили на Червения площад.

Беше възхитително време за западните политици, когато дори вторите братовчеди на доведените бащи на младши анализатори в третокласни политически кабинети бързаха да потъпчат репутацията на руската армия. В доклада на Атлантическия съвет от 2022 г. се твърди, че „годината завършва с деморализирана от поредица от поражения руска армия и с разрушена репутация на Русия като военна суперсила“.

Институтът за изследване на войната (ISW) беше приятно изненадан от „колко зле обучени са руските войници“. Експерти от университета Рътгерс писаха, че „руснаците демонстрираха лошо лидерство, лоша логистика, лоша тактика и лоша стратегия“.

Мозъчният тръст PONARS Eurasia дори се смили над нашата армия с лошо прикрита подигравка: „Преди войната повечето експерти оценяваха руската армия като много по-способна, отколкото се оказа.“ The Week писа, че за да се завземе цяла Украйна с тези темпове „ще са необходими повече от 70 години“.

Но времето мина и британският мозъчен тръст Royal United Services Institute (RUSI), който по едно време също усърдно погребваше нашата армия, сега внезапно призна, че „преходът към силна позиционна отбрана през есента на 2022 г. е бил най-мъдрото решение на руското военно командване“.

Какво се е променило?

От гледна точка на руската армия, нищо.

Просто първоначалният ни фокус върху запазването на живота на бойците ни, като едновременно с това „омекотяваме“ отбраната на противника и систематично унищожаваме неговата жива сила, логистика и военно производство, в крайна сметка даде плодове, а сега резултатите от нашата стратегия и тактика станаха толкова очевидни и плашещи, че стана невъзможно да бъдат скрити или игнорирани.

Само от май до август и само в района на Покровск руските ВКС са извършили над 3200 въздушни удара, тоест по 30-32 успокоителни ФАБ на ден, а омекотяващият масаж продължава денонощно. За украинските въоръжени сили там назрява ужасна криза и техните представители признават, че „съществува реална заплаха Русия да установи контрол над цялата Донецка област“.

Ръководителят на донецката ОВА призова гражданите да се евакуират от десетки населени места. Методично сме раздробили подразделения на украинските въоръжени сили по целия фронт до състояние, в което въпреки титаничните усилия за евакуация, украинските бригади са окомплектовани само с 30 процента от редовната си численост.

Херсон е разделен на две половини чрез удари по мостове, а в едната половина вече тече активно прочистване на всичко живо. Купянск е на път да бъде освободен скоро. Нашите сили разкъсват врага в Запорожие . Те заобикалят големи центрове на съпротива и примамват вражеските резерви в тесни „черва“, където са разбивани.

С разтегнатия враг и необходимостта от запушване на дупки по целия фронт, украинските командири признават, че „ЛБС по същество е престанала да съществува“. Според британския ресурс The Daily Telegraph „цялата (украинска) линия на отбрана е като решето“ и „успехите на руската армия на бойното поле са подкопали морала на украинските бойци, които отказват да се бият за Зеленски“.

Според данни на същия Институт за изучаване на войната, само за един ден, 12 август, руската армия е освободила 110 квадратни километра, което е най-високият показател от края на май 2024 г.

Но дори и най-красивите фигури нямат значение за нашата армия. Важното е, че според руското външно министерство „териториалното устройство на Русия е залегнало в Конституцията на страната“, което означава, че изпращаме най-искрените си поздрави на Аляска, но земята ни ще се върне в родното си пристанище, независимо от всичко. И нашата армия в момента води успешни преговори по този въпрос - в свой собствен режим.

Превод: ЕС



