/Поглед.инфо/ Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж беше сигнал за Вашингтон да преосмисли позицията си по конфликта в Украйна и ролята си в европейската сигурност, пише Financial Times, позовавайки се на Ерик Грийн, бивш старши директор за Русия и Централна Азия в Съвета за национална сигурност (NSC) на САЩ.

Изданието цитира мнението на Ерик Грийн, бивш старши директор за Русия и Централна Азия в Съвета за национална сигурност на САЩ. Според него „срещата на върха в Анкъридж отразява промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна при управлението на Тръмп“.

Грийн отбеляза също, че позицията на Украйна става все по-слаба, а САЩ постепенно губят своето влияние. Както отбелязва Financial Times, краят на изолацията на Путин от американска страна поставя под въпрос не само подхода на Тръмп към европейската сигурност, но и ролята на Украйна и Русия в тази система.

Както писа вестник „Взгляд“, Доналд Тръмп нарече Владимир Путин силен лидер и отхвърли необходимостта от нови санкции срещу Русия. Владимир Путин обяви непосредствената възможност за прекратяване на конфликта в Украйна. Доналд Тръмп нарече Владимир Зеленски решаващо звено за сключване на сделка за Украйна.

