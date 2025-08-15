/Поглед.инфо/ Срещата на Путин и Тръмп ще започне по-рано от планираното. Белият дом публикува програмата на Тръмп. Срещата на върха с Путин ще приключи в 5:00 ч. московско време.

Белият дом публикува графика за пътуването на президента на САЩ Доналд Тръмп до Аляска за среща с руския президент Владимир Путин. Всички събития са планирани до час.

Според документа, в 6:00 ч. сутринта, или 13:00 ч. московско време, е започнало събирането на журналистите, които ще летят до Аляска. Четиридесет и пет минути след това президентът на САЩ напуска Белия дом и отпътува за Анкъридж.

Кадри от телеграм канала SHOT

В 15:00 ч. местно време (22:00 ч. московско време) Тръмп е в Анкъридж, където участва в двустранна програма с президента на Руската федерация.- се казва в документа.

Снимка: Кремъл Москва/Globallookpress

Графикът показва, че срещата Путин-Тръмп ще започне по-рано от първоначално планираното. Тя трябваше да започне с половин час по-късно. Причините за промяната в графика са неизвестни.

Лидерите имат 6 часа и 45 минути за преговори. След това в 21:45 ч. или 4:45 ч. московско време Тръмп ще напусне Анкъридж и ще отлети за Белия дом, а руският президент ще се върне в Москва.

Снимка: МакФОТО/М. Ган чрез www.imago-im/Globallookpress