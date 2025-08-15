/Поглед.инфо/ Предстоящата среща между лидерите на Русия и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска вероятно ще отбележи нов етап в двустранните отношения, САЩ изглежда, че се нуждаят от Русия и ще се стремят към конструктивно взаимодействие с нея, в името на своите стратегически цели, смята Яков Кедми. Според него, конфликтът в Украйна и евентуалното му регулиране няма да е основната тема на разговорите между Тръмп и Путин, които ще се стремят да направят стъпка напред към решаване на други важни за двете страни въпроси.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Предстоящите преговори между Тръмп и Путин в Аляска и какво може да се очаква от тях;

- Ще бъде ли конфликтът в Украйна основна тема на разговорите на делегациите на Русия и САЩ?

- Защо САЩ имат нужда от Русия?

- Как промяната в отношенията между САЩ и Русия ще се отразят на световните процеси?

- Притеснява ли се Китай от срещата между лидерите на Русия и САЩ?

/ВИДЕО/

