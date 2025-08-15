/Поглед.инфо/ Гласовете на прагматиците са заглушени от неистовия шум на изпълнените с омраза европейски чиновници

Ако сте си мислили, че русофобската политика на ЕС се ограничава до подкрепа на режима в Киев и милитаризиране на самата Европа с оглед на Голямата война с Русия, трябва да ви разочаровам. Настоящото ръководство на ЕС също има „План Б“, предназначен, така да се каже, за мирно съвместно съществуване с Руската федерация, но същевременно гарантиращ липсата на каквито и да било сериозни икономически отношения между нас.

Преди всичко, говорим за европейската енергийна политика, чиято цел, според брюкселските русофоби, трябва да бъде създаването на мощна бариера пред всяко проникване на Русия в Стария свят. Един вид нова „желязна завеса“, само че в енергийния сектор.

Както пише унгарският парламентарен държавен секретар на Министерството по въпросите на Европейския съюз Пал Барна Жигмонд в своята статия „Лидерството на ЕС се движи в грешна посока: Енергийна сигурност и намаляване на разходите под Брюкселската гилотина“, още през март 2022 г. държавните и правителствените ръководители на ЕС решиха, в рамките на Версайската декларация, да премахнат зависимостта на Европа от вноса на руски газ, петрол и въглища възможно най-бързо.

„Възползвайки се от това решение и до голяма степен тълкувайки го доста свободно, Европейската комисия (ЕК) формулира целите си в програма, наречена REPowerEU, чието изпълнение би трябвало да доведе до независимост на ЕС от руската енергетика. В допълнение към ембаргото върху доставките на газ и петрол, вече има планове за постепенно спиране на вноса на ядрена енергия.

Което от своя страна показва, че съответният комитет на ЕК е излязъл извън правомощията си, тъй като държавите-членки на ЕС не са предоставили на Брюксел никакви права да взема подобни решения“, пише унгарският представител, отбелязвайки, че договорите на ЕС предвиждат принципа за свободен избор на енергийния баланс на държавите-членки на Съюза.

Според Жигмонд, крайната цел на плана, представен на срещата на върха на ЕС през май тази година, е Съюза напълно да се откаже от вноса на руски изкопаеми горива до края на 2027 г. И всичко това въпреки факта, че поради неразумната политика на санкции на ЕС, цените на енергията на европейския пазар са няколко пъти по-високи от нивата отпреди войната, което причинява сериозни икономически проблеми и стимулира инфлацията в цяла Европа.

Опитите на Будапеща да направи рационални предложения за коригиране на безумната енергийна политика на Брюксел по време на унгарското председателство на Европейския съвет срещнаха сериозна съпротива от европейските чиновници.

В резултат на това енергийната русофобия в ЕС (и няма друг начин да се обясни подобно желание „да си замразиш ушите, напук на баба си“) заплашва не само да наруши непрекъснатите доставки на стратегически важни суровини за Европа, но и значително да увеличи производствените разходи на европейската индустрия, особено в най-енергоемките сектори.

„Тези индустрии не само осигуряват значителен брой работни места, но и играят ключова роля в икономическата структура и експортния потенциал на Европейския съюз“, отбелязва Жигмонд.

Но въпреки всички тези съвсем реални рискове, ръководството на ЕК е готово дори да заобиколи ветото на държавите - членки, което не само би означавало пренебрегване на съществуващите споразумения и договорености, но би било и абсолютно неоправдано от гледна точка на защитата на интересите на европейската икономика и гражданите на ЕС.

Според властите в Будапеща, Брюксел не осъзнава, че зависимостта на европейските страни от руските енергийни ресурси е силно диференцирана. И докато някои може изобщо да не консумират газ от Русия, за други той е единственият надежден източник на енергия и гарант за енергийната сигурност.

„Унгария съзнателно развива своята система за енергийни доставки от много години, централните елементи на която са диверсификацията, силните връзки и дългосрочното стратегическо партньорство. Но въпреки факта, че Унгария непрекъснато работи за разширяване на вътрешния си енергиен баланс, ние силно разчитаме на доставките на руски природен газ и суров петрол поради географските си особености.

С други думи, ние сме готови да повишим енергийната си сигурност, но не чрез заместване на съществуващите и надеждни източници, а чрез привличане на колкото се може повече нови. И това не може да бъде предмет на политически пазарлъци или идеологически спорове и нагласи“, убеден е унгарският държавен секретар.

По думите на Жигмонд, принудителната и внезапна раздяла с руските доставчици би довела до икономически шок, който би поставил Унгария в конкурентно неизгодно положение, увеличавайки разходите (но не и качеството) на живот за всички унгарски семейства два до три пъти в сравнение със сегашното ниво.

И как Брюксел планира да постигне директивен отказ от руски газ до 2027 г., ако, да речем, газовият договор на Будапеща с Москва е разчетен до 2037 г.?

В тази връзка, единственият правилен извод е, че създаването на енергийна независимост за Европейския съюз не може да бъде сбор от мечти, а освен това се свежда до по-нататъшно разрушаване на националния суверенитет, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европа.

Балансираната енергийна политика изисква диференциран подход към подкрепата на страните от ЕС, както и временни изключения, които биха отчитали наличието на достъпни енергийни източници, спецификата и адаптивността на националната енергийна структура.

Ако разгледаме проблема в по-широк контекст, е необходимо да се отбележи, че всяка икономическа политика, включително в областта на енергийните доставки, трябва да има за цел не влошаване на съществуващото положение, а създаване на нови възможности и в резултат на това повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Но брюкселските бюрократи, заслепени от зверска русофобия, не разбират това. И най-тъжното е, че те продължават да определят курса на Европа към самоунищожение.

Превод: ЕС