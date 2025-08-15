/Поглед.инфо/ САЩ преминават ли на страната на Русия? Доналд Тръмп сякаш започва да разбира дълбоката същност на СВО. Дмитрий Тренин посочи намек в думите на американския президент, който не всички забелязаха.

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Аляска може да се превърне в повратна точка не само за уреждането на конфликта в Украйна, но и за отношенията между Москва и Вашингтон като цяло. Това заяви Дмитрий Тренин, директор на Института за световна военна икономика и стратегия към Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“ и член на Руския съвет по международни отношения.

Той подчерта, че самият факт на подобна среща на върха е много важен и положителен за Русия. Очевидно ще бъдат обсъждани въпроси, свързани не само с Украйна, но и с руско-американските двустранни отношения. И тук също има за какво да се говори, подчерта експертът. Дневният ред може да включва и редица теми, свързани с глобалната сигурност, които също могат да бъдат продуктивно обсъдени от Москва и Вашингтон.

Дмитрий Тренин

Руснаците се борят за съществуването си

Според източника от известно време по неофициални канали циркулират различни варианти за евентуално разрешаване на украинската криза:

Доколкото разбирам, работата се води от известно време, по различни канали се излъчват сценарии за евентуално разрешаване на конфликта. Но дали ще се постигне някакво споразумение или предварително разбирателство в Аляска или не, е трудно да се каже в този момент. Но е важно, че движението е все още много бавно, но се движи към реализъм. Преди всичко по отношение на позицията на президента на Съединените щати.

Дмитрий Тренин подчерта, че има забележими промени в реториката на Тръмп, въпреки че той често има седем петъка в седмицата, а също така периодично прави „много странни изявления“:

Но, във всеки случай, общата тенденция през последните дни е към по-голям реализъм. Когато президентът Тръмп цитира своя приятел, премиера [на Унгария Виктор] Орбан, и казва, че руснаците се борят за съществуването си, че са победили Хитлер и Наполеон, това е много важна препратка. Защото говорим за това, че Русия не се занимава със завоевания, а с осигуряване на собствената си сигурност, собственото си право на съществуване.

Експертът отбеляза, че подобна значителна промяна в позицията на Вашингтон не се наблюдава едновременно сред европейските лидери:

Това са много важни примери, озвучени от Тръмп. Така че мисля, че се движим към по-голям реализъм в американската позиция. За съжаление, не виждаме това у европейците.

Европа ще каже „не“

По-рано политологът Сергей Станкевич допусна ситуация, в която Русия и САЩ биха се съгласили, но Европа би отказала . Нещо повече, такъв сценарий е най-вероятният.

Съединените щати и Русия трябва да се споразумеят за координирани подходи за дипломатическо уреждане. И след това да приложат координирания подход. Никой не казва, че Европа е лишена от правото на глас. Не, нека Европа предложи своя собствена версия. Тя също ще бъде разгледана. Но Русия и Съединените щати, от своя страна, ще насърчават този координиран сценарий,- обясни събеседникът.

Володимир Зеленски. Снимка: Pool /Украинска президентска агенция/Globallookpress

Според него, засега изпълняващият длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски с думите си за недопустимостта на промяна на границите и размяна на територии е ключова пречка по пътя към мира:

Що се отнася до отказа за промяна на границите и размяна на територии, Зеленски формулира този подход. И по този начин той се демонстрира като основна пречка за дипломатическо уреждане. Това е всичко. Това означава, че Съединените щати и Русия ще трябва да преговарят с някой друг в Киев, за да излязат от войната и да се придвижат към мирно уреждане, това е всичко. Това, между другото, е най-вероятният вариант.

Превод: ПИ