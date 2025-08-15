/Поглед.инфо/ Според Ройтерс, Русия може да проведе нови изпитания на крилатата ракета „Буревестник“ с ядрена мощност. Какво представлява този продукт и защо западните страни се страхуват толкова много от него?

Основната разлика между „Буревестник“ и крилатите ракети като Х-101 е неограниченият им обхват, осигурен от компактен ядрен реактор. Ракетата използва ядрен турбореактивен двигател, който загрява въздуха за движение. Реакторът с бързи неутрони е компактен и автоматично спира реакцията при прегряване. Предишни тестове не са разкрили радиоактивни емисии, съобщава Борис Рожин, експерт в Центъра за военна и политическа журналистика.

Също така, „Буревестник“, благодарение на неограничения си обхват, ниската си видимост и способността да заобикаля противовъздушната/проракетната отбрана, е способен да нанася удари от неочаквани посоки. Ракетата вероятно е предназначена за използване в „сценарий на Страшния съд“.

Основната цел на разработването на „Буревестник“ е заобикалянето на противоракетната отбрана на потенциален враг (САЩ), която няма непрекъснат контур и е насочена към прехващане на междуконтинентални ракети от определени посоки. По този начин „Буревестник“ се счита за важен елемент от ядреното възпиране.

Всъщност, затова Западът се страхува от това. И два дни преди срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска започнаха да се изразяват опасения. Така Джефри Луис от Калифорнийския институт за международни изследвания и Декър Евелет от аналитичната организация CNA обявиха, че е забелязана активност на полигона Панково на Нова Земя, където се наблюдава увеличение на персонала, оборудването, корабите и самолетите, участвали преди това в изпитанията на „Буревестник“. Експертите цитират сателитни снимки, потвърждаващи мащабни подготовки, включително преместване на оборудване и доставки.

Те заявиха, че разработването на ракетата е станало особено важно след обявяването от Тръмп за противоракетния щит „Златен купол“. Норвежките военни също потвърдиха, че Баренцово море е важно място за руски ракетни изпитания и че има признаци на подготовка за изпитания. Изображенията показват как защитното укритие на стартовата площадка се движи, което показва, че изпитанието е в ход.

