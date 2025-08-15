/Поглед.инфо/ Темата за изкуствения интелект (ИИ) надхвърля чисто технологичното и придобива геополитическо измерение – и то все по-често в контекста на успехите на САЩ, Китай и Русия, които определят конфигурацията на глобалното лидерство в тази област.

Европейските страни не са взети предвид поради очевидното им изоставане и липсата както на технологични пробиви, така и на дългосрочни стратегии за развитие, с изключение на отделни регулаторни актове. Без особени амбиции за повече, останалият свят е замръзнал и следи отблизо случващото се.

Сред широката гама от съвременни технологии, именно изкуственият интелект (ИИ) има най-голям потенциал за осигуряване на глобално господство. Причината за това е, че неговите възможности далеч надхвърлят техническите решения, тъй като говорим за контрол върху информационните потоци и в крайна сметка върху общественото съзнание.

В този смисъл преминаването в търсенето на информация от глобални традиционни търсачки към интелигентни платформи с персонализация, базирана на ИИ, е ясен пример за това. Ето защо Съединените щати са си поставили за приоритетна стратегическа задача абсолютно господство в тази област, което предполага активни действия за поддържане на курса за изключително и еднополюсно глобално влияние.

И това не е случайно. От всички налични технологии, ИИ позволява строг и динамичен контрол на света, в който няма да има място за слаби играчи - тези, които не са в състояние да осигурят собствения си технологичен суверенитет в дългосрочен план. Те или просто ще бъдат унищожени, или няма да бъдат допуснати до глобалния информационен пазар, където, както казват младежите, ще ги „забанят“.

По този начин, новият суверенитет ще се определя до голяма степен от многокомпонентния дигитален компонент. Осигуряването на технологична независимост и контрол върху цифровите инструменти вече не е просто въпрос на развитие, а пряко въпрос на оцеляване и политическа независимост на суверенна държава.

И, както правилно отбелязва А. Дугин, Съединените щати ще разпънат колониалната си мрежа върху целия свят. За това вече са отделени безпрецедентни ресурси. Съединените щати планират да правят това систематично и в голям мащаб.

Русия, за разлика от много други страни, е напълно наясно с мащаба на предизвикателството и изгражда собствена дигитална програма, насочена към защита на суверенитета и противопоставяне на новия формат на безпрецедентен натиск отвън.

Защо Западът доминираше света през последните 500 години? Защото беше технологично по-напреднал от другите страни. Само Съветският съюз можеше да му се противопостави във военно-технологичната област. Но той така и не успя да се възползва от възможностите, които се отвориха. После перестройката и разпадането на СССР. Отстъпление назад и завръщане в клуба на глобалните играчи.

Днес сме свидетели на ясен курс на САЩ към глобален контрол в областта на изкуствения интелект. Платформи с изкуствен интелект като ChatGPT, Perplexity, Grok, Gemini и други непрекъснато се усъвършенстват с невероятна скорост. Днес единственото сериозно технологично предизвикателство за американските системи с изкуствен интелект остават китайските разработки.

Според нас това ни позволява да създадем определен елемент на конкуренция със САЩ. Въпросът обаче остава отворен: ще може ли Китай не само да се конкурира със САЩ технологично, но и да им се противопостави с пълноценна културна и информационна алтернатива? В крайна сметка, въпреки технологичните и медийни възможности, те не успяха да балансират Запада в глобално културно и информационно отношение. Между другото, Русия просто беше „отменена“, затваряйки медийното си пространство за нея.

А в страните с мнозинство в света не успяхме да укрепим напълно позициите си, тъй като и тук бяхме откъснати от западните страни в техните търсачки. А те, поради обхвата и удобството си, остават доминиращи. Нещо подобно може да се случи и с нашето място в света на изкуствения интелект.

Ако разгледаме в по-широк план перспективите за развитие на изкуствения интелект в света и използването на неговите възможности от различни страни, сега се намираме в началната фаза на глобалната конкуренция и суверенитета на моделите с изкуствен интелект. На този етап два ключови аспекта са особено важни.

Първо, това е качеството на самите системи с изкуствен интелект, тяхната адаптивност, надеждност и способност за обучение. Второ, съдържанието, тоест съдържанието, въз основа на което се учат такива модели. Именно съдържанието определя границите на приемливото и неприемливото, формира дневния ред, мирогледа и почти езиковата (технологична) картина на света.

Качеството ще се определя от технологичните параметри. САЩ и Китай харчат непропорционално повече ресурси за тези цели, отколкото Русия. Но съдържанието ни отваря по-широко поле за конкуренция, тъй като на практика няма езикови бариери за ИИ.

Особеното предимство на Русия тук е наличието на мощна научна школа, предимно във физиката и математиката. Съветските и руските традиции във фундаменталните науки са признати в целия свят и остават значителен интелектуален капитал на страната ни и до днес.

Този потенциал може да се използва при разработването на собствени модели на ИИ, способни не само да възпроизвеждат западни шаблони, но и да формират самостоятелна система от знания и значения, основана на нашето вътрешно научно и културно наследство.

Езиковите модели на Запада са обучени върху материали, включително исторически, които доминират в информационното им пространство. Именно с този проблем се сблъска Тръмп след идването си на власт, когато американските модели, обучени върху либерални наративи, започнаха да работят срещу новите насоки на вътрешния и външния дневен ред на новия президент.

Това важи и за темата за либералните и традиционните ценности.

В Китай и Русия тази особеност е разбрана - и обучението на моделите се извършва с фокус върху други масиви от информация, които са различни от западните. Нещо повече, в близко бъдеще можем да очакваме свързването на информационните потоци на информационните агенции с работата на изкуствения интелект, което допълнително ще дистанцира концептуалните послания на двете системи от възгледи за историята, световния ред и политиката.

Страните от мнозинството в света, които активно търсят своето място в това ново глобално устройство, ще се изправят пред приблизително същия избор. И не става въпрос дори за материални ресурси, отпуснати за тези цели, което също е важно, а за интелектуалния потенциал, който всяка страна би могла да мобилизира за тези цели.

Между другото, в нашия случай, по въпросите на външната политика, източник за обучение по ИИ може да бъде „Новият дипломатически речник“ на Дипломатическата академия към руското Министерство на външните работи, който започна да се създава през 2020 г.

Преди това речникът беше публикуван едва през 1984 г. под редакцията на А. Громико, който отдаваше първостепенно значение на този въпрос. В същото време въпросите на външната политика, въпреки цялата им важност, са само част от многоизмерната интелектуална основа, в която живеят народите.

Съвсем скоро ще станем свидетели на фундаментална промяна в начините за получаване и обработка на знания, когато хората ще започнат все по-малко да се обръщат към книгите, измествайки заявките си към нови инструменти, обслужващи ИИ.

За да не загуби Русия това цивилизационно съревнование, е необходимо своевременно да се премине към обучение на вътрешни модели на ИИ според принципите, използвани при създаването на енциклопедии, научни справочници и учебници.

Такъв подход изисква последователност, задълбочено методологично развитие и участието на специалисти, способни да предават фундаментални знания - не фрагментирани, а вградени в логически завършени семантични структури.

Ситуацията се усложнява от факта, че съвременните ИИ платформи вече преминават на качествено ново ниво: те се учат да мислят, да изграждат логически вериги от разсъждения, да оперират с аргументи и контрааргументи, да взаимодействат с потребителя не като с архив, а като със събеседник. Това е задачата за запазване на самостоятелната културна и цивилизационна идентичност на Русия в контекста на променящия се технологичен ред на световната арена с ново измерение.

