/Поглед.инфо/ Американската стратегия се състои в това постепенно да задуши както Китай, така и Европа с технологии.

Почти веднага след влизането си в Белия дом, Доналд Тръмп обвини Китай в „нелоялни търговски практики“, валутни манипулации, кражба на интелектуална собственост и агресивен експанзионизъм в световните океани, особено в Южнокитайско море.

В резултат на това през 2018 г. Съединените щати започнаха безпрецедентна търговска война, налагайки тарифи върху китайски стоки на стойност над 360 милиарда долара. Пекин отговори със симетрични мерки, които доведоха до забавяне на световната търговия и покачване на потребителските цени.

Резултатите от стратегията на САЩ бяха много смесени. Търговската война не успя да промени фундаментално дисбаланса в двустранната търговия, а строгите мерки срещу Huawei доведоха до нарастване на самодостатъчността на китайската технологична индустрия. Нещо повече, едностранните действия на Тръмп предизвикаха остро недоволство сред съюзниците в Европа, които критикуваха липсата на координация и щетите, причинени от тръмпистите на световната икономика.

Тогава стана ясно също, че най-силно засегната от търговските войни между САЩ и Китай е Великобритания, чиято икономика страда повече от европейската, китайската и американската поради липсата на достатъчен капацитет. Например, обемът на полупроводници само от Китай на британския пазар е около 40% от общия, а Обединеното кралство ще се нуждае от милиарди британски лири, за да сложи край на зависимостта си от покупки от Китай.

След като за втори път дойде в Белия дом, Тръмп отново обяви Китай за основен враг на САЩ. Търговската война с Пекин отново започна. Сега обаче тя се води по такъв начин, че Америка удря не толкова Азия, колкото Европа. В същото време новият-стар президент на САЩ на думи иска да разреши украинския конфликт, но всъщност постепенно прехвърля поддръжката му върху плещите на ЕС. В речта си в Белия дом на 12 май Д. Тръмп публично заяви, че „Европейският съюз е в много отношения по-отвратителен от Китай“ и че безплатното возене на Европа „върху американския просперитет“ е към своя край.

Същевременно американският президент обвини европейците в десетилетия нелоялна търговска политика, която според него е оставила американските работници и цели индустрии на пух и прах. В същото време, на фона на изострящите и задълбочаващи се противоречия с Европа, екипът на Тръмп едновременно се опитва да подобри отношенията с Китай. След скорошни разговори в Швейцария, САЩ и Китай се споразумяха за взаимно намаляване на тарифите: американските тарифи върху китайски стоки ще бъдат намалени от 145% на 30%, а китайските тарифи - от 125% на 10%.

В началото на юни Тръмп обяви, че е постигнал благоприятно споразумение с Китай. Същността на сделката: разногласията относно взаимните вносни мита са разрешени, Пекин ще снабдява Съединените щати с редкоземни минерали, а Вашингтон отново ще допуска китайски студенти в американски университети.

„Ние получаваме 55%, те получават 10%. Страхотни отношения!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social . В същото време The Wall Street Journal съобщи още в началото на април, че въвеждането на всеобхватни вносни мита от Тръмп ще промени световния ред и един от явните победители в тази политика е Си Дзинпин.

Благодарение на тръмпистите, китайските комунисти също могат да спечелят нещо по отношение на разрешаването на тайванския проблем. Неслучайно през февруари 2025 г., когато ехото от имперските речи на Тръмп за Гренландия и Канада все още не беше заглъхнало, той внезапно нападна Тайван и обеща да удуши острова с тарифи, ако не започне процеса на прехвърляне на производство в Америка. Предисторията е следната.

Собственикът на Foxconn (вторият стълб на „тайванското икономическо чудо“ след TSMC, без което нямаше да има Apple, Nintendo, Nokia, Sony, Xiaomi, Cisco, Google и Microsoft - 90% от цялото им оборудване се сглобява във фабриките на Foxconn) Гуо Таймин се закле пред Тръмп още през 2017 г. да премести производството в Америка.

Заедно дори символично копаят с лопати „първа копка“, за да построят нова фабрика в Уисконсин и... дотук всичко свърши. И се превърна в огромен политически провал за Тръмп и екипа му - Уисконсин е един от основните колебливи щати, освен това има цели 10 избиратели в колегията. Така Гуо Таймин допринесе за победата на левите глобалисти над трампистите и „демократите“ на последвалите избори, което Тръмп все още не може да прости на Тайван.

Европейските медии започнаха да се шегуват с това, че най-ценният американски актив на китайското Политбюро са „другарите тръмписти“, още преди самият Тръмп да поеме президентския пост за втори път. И наистина, в този случай думите не се разминават с действията.

Например, Илон Мъск започна открито да защитава интересите на Пекин (и своите, свързани с него) във Вашингтон още през декември 2024 г., остро критикувайки законопроекта за федерално финансиране, който предвиждаше ограничения и преразглеждане на американските инвестиции в Китай. В резултат на това Конгресът на САЩ прие изменена версия на законопроекта, изключваща инвестиционната клауза.

Собственикът на Tesla, един от най-близките сътрудници на Тръмп (по време на втория му мандат в Белия дом), е единственият чуждестранен автомобилен производител в Китай без китайско съвместно управление. През 2024 г. Мъск построи и фабрика за батерии близо до автомобилния си завод в Шанхай.

Макар че значителните инвестиции на Мъск в китайската икономика и приятелските му връзки с висшето ръководство на Китайската комунистическа партия, както и неотдавнашното напрежение с Тръмп, го правят уязвим за критики, всъщност няма критики.

В същото време самият Илон Мъск, който държи основния сегмент от империята си в Китай, остро и дори лично - чрез страниците си в социалните мрежи - атакува както континенталните европейци, така и британците , призовавайки последните, наред с други неща, да се въстанат срещу своите власти и „тираничната полицейска държава“!

Докато деконструира правителствата на европейските страни, които са му неугодни, Мъск същевременно не забравя за съвместните си високотехнологични бизнес интереси с комунистите от Азия, които всъщност му помагат в действията му срещу конкурентите в Европа и Запада като цяло.

От началото на 2025 г. американският мултимилиардер организира враждебно поглъщане на OpenAI, стремейки се да изкупи структурата на значително намалена цена, което е улеснено значително от съответните китайски разработки. Капитализацията на OpenAI в началото на 2025 г. се оценява на 160 милиарда долара.

Организацията обаче е нерентабилна. През 2024 г. тя загуби около 6 милиарда долара поради прекомерни разходи за закупуване на сървърни ускорители. Общо компанията разполага с почти милион от тях - 700-800 хиляди! Неотдавнашният опит на китайските стартиращи компании в областта на изкуствения интелект - като DeepSeek - обаче показа , че подобен резултат може да се постигне и без толкова големи инвестиции.

На този фон, благодарение на китайските партньори на Мъск, балонът с изкуствения интелект в Съединените щати започна да се спуква. В същото време се засили борбата за преразпределение на пазара, който според експерти скоро може да се сблъска с големи сътресения.

Китайските комунисти работят в тясно сътрудничество с най-видния представител на „Make America Great Again“ не само в областта на изкуствения интелект, но и в други високотехнологични области, като например аерокосмическата индустрия.

Гигантът на Мъск, SpaceX, позволява на инвеститори от Китай да купуват акции в компанията, при условие че средствата се насочват през Каймановите острови или други офшорни тайни центрове. С други думи, въпреки че SpaceX формално предпочита да избягва инвеститори от КНР, тъй като е изпълнител на американския военно-промишлен комплекс, има едно важно изключение: SpaceX счита за „приемливо“ китайските инвеститори да купуват акции в компанията чрез офшорни компании.

Изследователите отбелязват, че се смята, че Мъск, десен глобалист, притежава около 42% от SpaceX , или около 150 милиарда долара. Тоест, дори и да нямаше нищо друго, той пак щеше да е по-богат от левия глобалист Бил Гейтс. Китай има систематична стратегия за използване на инвестиции дори от миноритарни акционери, за да получи влияние върху компании в чувствителни индустрии и да получи привилегирован достъп до информация за най-съвременни технологии.

Американските регулатори дори разглеждат частните инвеститори от Китай като потенциални агенти на правителството на страната. Но въпросът точно какъв процент от SpaceX принадлежи на китайските инвеститори остава без отговор.

И. Мъск е основният лобист за сътрудничество с Китай в САЩ, но далеч не е единственият. Подобна гледна точка изразява и икономическият блок на екипа на Тръмп, състоящ се от милиардери, които също имат интереси в Поднебесната империя.

Въпреки силния антикитайски консенсус във Вашингтон, благодарение на тях конкуренцията между САЩ и Китай става много по-малко хаотична в сравнение с това, което се случваше по време на ерата на Байдън (въпреки че дори тогава се знаеше , че например Goldman Sachs купува американски и британски компании, използвайки... китайски държавни средства - сделките използваха „партньорски фонд“ от директни инвестиции, създаден от банката съвместно с китайската компания CIC).

Екипът на Тръмп засилва контактите си с Пекин, въпреки Брюксел, още от първите дни на преизбирането му за президент на САЩ. Още в първия си телефонен разговор, състоял се преди встъпването в длъжност (на което, между другото, присъстваше и официалната китайска делегация), висшите представители на САЩ и Китай вече обсъждаха Тайван и търговските войни, които днес удрят толкова силно икономиката на ЕС.

В същото време, по информация на Bloomberg , дори уж „антикитайските“ действия на президента на САЩ Д. Тръмп още от първите дни на престоя му на власт всъщност са допринесли за значително повишаване на популярността на Си Дзинпин в самия Китай.

Анализаторите на американската агенция стигнаха до това заключение след интервюта с представители на бизнес общността и политическите структури. Преди това Си Дзинпин се сблъска с недоволство поради строгите ограничения, наложени по време на разпространението на коронавируса, но сега ситуацията се промени.

В Китай се наблюдава консолидация на обществото около държавния глава, включително и на тези, които преди това изразяваха несъгласие с неговата политика. Дори длъжностни лица, които преди избягваха активни действия поради риск от репресии, сега демонстрират повишена продуктивност в подкрепата на износителите в условията на външен натиск и словесните авантюри на Тръмп.

В същото време китайските износители не искат да се отърват от долара, те здраво се придържат към доходите си в американската валута, не желаейки да я продават и конвертират в юани. „Конфронтацията“ между САЩ и Китай не се отнася до глобализацията в областта на здравеопазването.

А от края на 2024 г. китайските държавни медии се надпреварват помежду си да публикуват статии за „непоколебимо сътрудничество“ и „вдъхновяващо приятелство“ със Съединените щати в опит да изпратят съответен сигнал към администрацията на Доналд Тръмп, че Китай не е враг за американците, а техен най-добър приятел.

Само няколко примера. Синхуа : „Желанието на хората за китайско-американско приятелство не може да бъде отречено.“ China Daily : „Преодолейте културните различия и наследете приятелството и доверието между САЩ и Китай.“ Global Times : „Приятелството между народите на Китай и САЩ е винаги непроменливо и вдъхновяващо.“

В същото време самият Си Дзинпин, още в разгара на предизборната кампания на Д. Тръмп , заяви , че „Китай е готов да бъде партньор и приятел на Съединените щати“, защото „успешното партньорство позволява на двете страни да насърчават взаимно развитието си, вместо да му възпрепятстват“.

Възниква въпросът: защо тогава САЩ не „нулират“ напълно отношенията си с Китай, като същевременно се уверят, че настоящият им формат вреди както на Китай, така и на Европа като цяло, включително на Русия (под американско влияние Китай не прави преки инвестиции в руската икономика, не ѝ предоставя заеми и е категорично против съвместни проекти)?

Отговорът на това е в съответствие с отговора на въпроса защо САЩ си затвориха очите за потушаването на въстанието на площад Тянанмън през юни 1989 г. По едно време Хенри Кисинджър не само обоснова защо Вашингтон направи това, но и много накратко очерта защо САЩ позволиха на КНР да се разрасне:

„И въпреки това Китай остава твърде важен за националната сигурност на САЩ, за да рискуваме отношенията си заради емоционални проблеми. Америка се нуждае от Китай като възможен противовес на съветските посегателства в Азия. А Китай се нуждае от Америка като противовес на потенциалните съветски и японски амбиции. В замяна Китай ще упражнява сдържащо влияние в Азия и няма да предизвиква Америка в други части на света.“

Следователно, по всяка вероятност основното оплакване на САЩ срещу Китай сега е, че се опитва да разшири сферата си на влияние извън Азия, отредена му от американците. Освен това Европа, която все още е конкурент на американците, не може да се откаже от китайския пазар. Китай е третата по големина експортна дестинация за ЕС: 87% от износа на ЕС за Китай са промишлени стоки, включително машини, автомобили, химикали и електроника.

Има популярна графика, показваща 30-те най-големи компании в континентална Европа, които ще генерират 160 милиарда долара приходи от продажби в Китай през 2024 г. Европейската индустрия с най-голям брой компании, зависими от Китай, е машиностроенето. Тези компании произвеждат помпи и клапани (VAT Group, Sulzer, Alfa Laval), асансьори (Schindler), минно оборудване (Atlas Copco) и транспортни системи (Knorr-Bremse).

Те са малко познати на потребителите, но са дълбоко вградени в индустриалните вериги на Китай. Секторът на полупроводниците (ASML с 36%, Infineon (34%) и BESI (34%) също има много висока зависимост от китайския пазар. Швейцария е водеща с 10 от 30-те компании, които са най-застрашени, следвана от Германия с 9.

Графиката на европейските компании с най-голям дял от приходите от китайския пазар (от 11% до 36%, общо тези компании изнасят 160 милиарда долара годишно за Китай) на пръв поглед демонстрира зависимостта на Европа от Китай. Но по-внимателният поглед обръща тази картина с главата надолу: всъщност тя показва критична технологична уязвимост на самия Китай - структурната му зависимост от западни компании, които контролират ключови възли на съвременната индустрия.

Европейците и американците продават това, което китайците не могат да произведат сами или могат да произведат само със значително закъснение. Това е технологичната пъпна връв, която свързва китайското производство със западните иновации. В случай на прекъсване на отношенията, западните компании губят приходи, но Китай също губи производствени възможности.

Американската стратегия се състои в постепенно технологично задушаване както на Китай, така и на Европа. Директните санкции не винаги са ефективни, затова САЩ оказват натиск върху европейските и други „съюзници“, принуждавайки ги да се откажат от китайския пазар.

Както отбелязват анализаторите , зависимостта на Китай от американските компании, макар и не много забележима, е критична: основата на китайската ИТ инфраструктура остават операционните системи - Windows, macOS, Linux. Индустриалният софтуер - CAD системи (AutoCAD, SolidWorks), ERP системи, бази данни (Oracle, Microsoft SQL Server) . Авиационните двигатели - Pratt & Whitney, General Electric - също остават незаменими за китайската самолетостроителна индустрия.

Ссъщата е картината със селскостопанските технологии - Китай внася семена, пестициди и селскостопански технологии за милиарди долари и др. Китайската индустриализация, въпреки всичките си постижения, като цяло се основава на западна технологична основа. Докато тази основа не бъде подменена, а това ще отнеме десетилетия, Съединените щати запазват критични лостове за влияние върху втората икономика в света и успяват да навредят на Европа дори чрез Азия.

Превод: ЕС