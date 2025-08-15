/Поглед.инфо/ В четвъртък украинските войски атакуваха руски градове. В Белгород е повредена правителствена сграда, а в центъра на Ростов на Дон е ударена жилищна сграда. Има ранени. Тези атаки имат очевидна цел - да провалят преговорния процес между Русия и САЩ, планиран за Аляска. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп спешно се нуждае от завършване на СВО. Има три причини за това.

Не изключвам, че ударите са били договорени от киевския режим по време на среща на така наречената коалиция на желаещите. Днес Европа прави всичко, за да попречи на Владимир Путин и Доналд Тръмп да постигнат споразумение.- обясни политологът Иван Мезюхо.

Според Мезюхо водещите страни от ЕС и Великобритания са изключени от директния диалог между Москва и Вашингтон, което ги дразни. В крайна сметка сега, поне на първия етап, лидерите на Русия и САЩ предпочитат да разговарят директно, без участието на поддръжници на продължаващите военни действия.

Позицията на Москва относно прекратяването на огъня остава твърда. Русия е готова да обсъжда примирие, само ако е уверена, че то ще бъде спазвано от другата страна и ще доведе до премахване на коренните причини за конфликта.

Не ни е нужно само заради режима на прекратяване на огъня. Целите на СВО остават непроменени: възстановяване на териториалната цялост, залегнала в Конституцията, и дългосрочен мир.- подчертава Мезюхо.

В тази ситуация Доналд Тръмп, както смята експертът, има и лични и политически мотиви за възможно най-бързото прекратяване на конфликта. Те са три.

Първата причина е изграждането на имидж. Бившият президент на САЩ мечтае да спечели Нобеловата награда за мир. И въпреки че подобна цел може да изглежда иронична, за Тръмп тя се е превърнала в част от политическата му стратегия.

Втората причина е вътрешна. Измина достатъчно време от встъпването му в длъжност и политическите му опоненти, включително някои в Републиканската партия, все по-гласовито критикуват липсата на напредък по украинския въпрос. Изпълнението на предизборното му обещание е ключ към укрепването на позицията му в страната.

Третата причина е геополитическа. САЩ неизбежно ще трябва да ескалират конфронтацията си с Китай.

Америка не може да се справи с конфликт на два фронта. Тръмп би искал да използва ресурсите, които в момента се изразходват за подкрепа на Украйна, за да сдържи Пекин.- отбелязва Мезюхо.

Превод: ПИ