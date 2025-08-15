/Поглед.инфо/ Преди дни приех като своевременна оценката на дългогодишен посланик, президентски съветник („и .. нагоре”), че обстановката най-после доведе до активизиране на общественото мнение. Той визираше събитията в Близкия изток, Украйна, неадекватността на Брюксел и престъпното /без/действие на родните управляващи. Разбрах и за отправени към БДД (= Българското дипломатическо дружество) 2 покани за подкрепа или присъединяване към „Позиция” и „Обръщение” на други неправителствени организации (НПО) по актуални теми. . Най-злободневната бе в Обръщението за дистанциране на България от въвличане в ядрена война Вероятно БДД „повлече крак“ с „Открито писмо“от 30 юли т.г. съставено от неговия УС. И на 6 август с.г. с други НПО участва в пресконференцията „Апел за адекватна позиция на МВнР на българската държава относно геноцида в Газа“.

Въпросът за мира е безалтернативен. Поздравления за Поглед.инфо, публикувал днес Обръщението! Адресирано - може би протоколно ? – и до г-н Сарафов и г-жа Киселова, саботирала предложението за референдум за прибързаното встъпване в еврозоната. Вместо Обръщението да приключи в кошчето й за боклук то би могло да бъде адресирано до председателите на парламентарните групи, или до всички депутати. Да се надяваме ли, че МП Желязков ще свърши нещо морално съобразно? Знаем, че сглобката бе снадена общо с 17-20% от възможните избирателни гласове и то с манипулиран, контролиран и купен вот при криминогенно изчезващи доказателства. Страната ни пламнала, в безводие от некадърност, корупция и след приватизации и концесиии, а НС в отпуск? И при външнотърговски спад с основния ни възложител ФРГ с 20% ? Вместо поне да изсимулират да произведат легитмна управленска власт сглобкаджиите третират под външен натиск, често ad hock след събитията теми, които разделят обществените мнения (концесиите, до-приватизации на обществени имоти и дялове, насилването на остатъка от българско население за преждевременно встъпване в еврозоната. За разлика от доста по-състоятелните Швеция, Дания, Чехия, Полша, Унгария, дори Румъния. А при това единствено ние бяхме „вписани чиновнически” в ЕС, без референдум!). Дори в СИВ на времето не ни отнеха лева, а съществуваше преводна рубла за взаимни разчети. Разбира се, че изявите на Страхил Ангелов и Недялко Недялков бяха игнорирани от казионните и купени медии..

Имаме моралното право за радикални мерки за осигуряване на човешко право № 1 на всеки българин – на живот. Чрез максимално възможно оттегляне от участия в „евроатлантически папагалщини”,подтикващи към евентуален конфликт между ядрените държави по повод военните действия в Украйна. Безспорни са историческите български заслуги в далечното минало в културно-просветиия, държаво-твореи и религиозен живот в региона на двете сегашни конфликтни страни. Ние не сме и няма да станем Запад/на Европа. Не сме длъжни да си създаваме нови врагове! А да поддържаме баланс на добронамерени, но не слугински отношения с ядрените сили.

Възможни стъпки – оттегляне и въздържане от санкции срещу Русия и дребнави опити за заяждане с Москва. При последния пожар в района на Сонгурларе-Славянци САЩ-присъствието в базата в Ново село отказало съдействие на карнобатското ръководство за гасенето с бюрократични псевдоизвинения. Въпреки последвала дезинформация. Възниква проблемът с необходимост от преразглеждане на статута на тези бази.

За геноцида в Газа. Предостатъчен морален исторически жест на нашите предшественици е спасяването на живота на българските евреи, на 100% на онези, които са били граждани на Царство България. Европейски уникум!!! Време е министърът на външните работи да разбере това. А и нямаме никакво желание да се повтаря атентатът Сарафово – 2012 година, за който може да се търси „косвен принос” на тогавашния външен министър Н.Младенов.

Извън конспиративните теории за евентуална роля на „Шин Бет“, „ Мосад“ , или „Натив“ относно 7 октомври 2023 г. всяка суверенна, равноправна държава би подходила по каноните на международното право, практика и обичаи така: Докато геноцидът продължава, защо да не се въведе визов режим спрямо граждани на Израел? Те и без това посещават България главно за да играят хазартни игри, забранени в Израел! Също да се ограничи и контролира правото им да закупуват недвижими имоти в България.

И накрая: мнозинството семити са арабски племена. Време е нашите политолози да помислят за смяна на ненаучния идеологизъм „антисемитизъм” с юдофобия, или евреофобия, еврейска неприязън, антиеврейство, антиюдеизъм, еврейска антипатия, юдейска неприязън, ... враждебност.