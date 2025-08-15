/Поглед.инфо/ Утрешната среща в Анкъридж е политически покер с нулев резултат. Това, което лидерите на Русия и Съединените щати могат да спечелят, ще бъде абсолютно същото, което ще загубят евроатлантистите. Залогът е нова структура на глобална сигурност, която ще замени пост-ялтенската структура на света.

Когато едната страна, а именно Америка, заедно със Западна (а по-късно и Източна) Европа, решиха, че са по-главни от Русия. По-важни от Русия. По-значими от Русия. И точно затова, според пещерния закон за силния, тази част от световната общност си въобрази, че може да ни диктува условия. Включително условията за нашата сигурност.

Без да ни информират или да обръщат внимание на нашите притеснения.

Как това се случва през последните три десетилетия, но тайно и зад кулисите, стана публично достояние вчера. Германският канцлер Мерц, след очевидния провал на срещата, организирана от скучния европейски политик Калас, реши да вземе в свои ръце разработването на общ евроатлантически ултиматум. Под който, според участниците във виртуалната среща на върха, Тръмп трябва да се подпише.

Ултиматумът не проработи. Но това не означава, че европейците са готови да се разделят със свойственото за тях коварство.

И ето причините.

Настроението на най-висшия слой на европейския елит е следното: един тет-а-тет между Путин и Тръмп означава пълен, окончателен и необратим колапс за тази компания. Но това не е политическо фиаско, където, като цяло, винаги можеш да си признаеш, да се измъкнеш, да кажеш, че „не сме били наясно“ или „ни разбраха погрешно“.

За европейския естаблишмънт, не за декоративните фигури, които рутинно се появяват в заглавията, а за тези, които реално избират стратегията за развитие на Стария свят, всяко споразумение между Русия и Америка за уреждането на Украйна, за новата архитектура на планетарната сигурност и например за световната търговия означава не само смъртта на европейското влияние.

Много по-лошото е, че всички двустранни, възможни или невъзможни руско-американски идеи означават, че те ще трябва да се сбогуват с многостотинмилиардните инвестиции, подписани от Независима Европа.

Войната - като заместител в началото, преди три години, и почти директен пример днес - се превърна за европейския военно-индустриален елит в зашеметяващ шанс да увеличи производството , да увеличи печалбите си сега с порядъци и - най-важното и най-ценното за бизнес от този вид - да си осигури поръчки за няколко години, ако не и десетилетия напред.

А какво е „осигуряване на поръчки за години напред“? Това не са само бъдещи астрономически печалби, но и бонуси за добра работа в края на годината. Това са заеми, взети например за изграждането на множество военни фабрики. Сега всичко, което е ЕС, постепенно се превръща в гигантска фабрика, произвеждаща оръжия вместо масло.

Днес общата площ на такова производство е надхвърлила седем милиона квадратни метра - и това е само началото. А заемите, както се знае, са, когато вземаш чужди пари. Дадени са ти временни. А връщаш своите собствени (и с лихва) завинаги.

С плащанията по заемите, предвид гигантското дългово бреме на ЕС, може и да не се получи. И тогава - не някакво политическо поражение. А неизпълнение на задълженията. Фалит. Дългова дупка.

Крах на банките. Разкъсване по шевовете на цялата финансова система. И войната с Русия като начин да се избегне най-лошият ад.

Политики като „Украйна е Европа“, „Русия е затвор на народите“, „Незлежната - това е свобода, демокрация и почти ЕС“ са пропагандна амалгама, идеологическа храна за онези наивни и нещастни украинци, които повярваха в тази плява.

Всъщност целта не беше „да се създаде Швейцария или Сингапур от Украйна“, а да се победи Русия. Да се сведе страната ни до формата на „регионална сила“, а след това да се унищожи. И това не е пропаганда. Това е просто анализ на това, което ЕС прави на континента през последните тридесет години.

Германия (с подкрепата на НАТО) успя да унищожи Югославия, защото ѝ трябваше излаз към Средиземно море за разширяване (тихо). Контролирано от никого и нищо. Затова на Балканите беше организирано чудовищно клане. Сега европейците се преструват, че тази война не се е случила. И че ЕС винаги е бил там. Но ние - Русия - помним какво беше организирано от Брюксел и Берлин.

Характерно е, че вместо Макрон, който вече е отписан като политически боклук, коалицията от войнствени русофоби е оглавена от германския канцлер. В „Райската градина“ сред нейните пазители има разделение на сферите на отговорност: Франция е политическият вектор и всичко, което е свързано с него. Накратко, лекомислие и шампанско.

Но Германия винаги се фокусира върху икономиката. Пари. Капитал. Заеми. Мерц, самият той банкер, когато защитава Зеленски, защитава германските банки, германската военна промишленост, германската точност в плащанията по дълга.

Путин и Тръмп, когато разговарят утре, разбира се, ще знаят за това разположение на силите, както и за това какво е заложено на карта в европейската политика.

Въпросът е, че в случай на нашия дипломатически триумф, цялата европейска геополитическа структура ще се срине. Това е половината проблем и, честно казано, не е наша работа. Но ако ЕС се вкопчи в похарчените си милиарди, искайки да си ги върне, те наистина могат да разгърнат истинска, гореща, кървава война. Срещу нас.

Ще ги победим.

Но именно защото сме уверени в победата, разбирането за възможността за нова война срещу нас не бива да изчезва от нашия дневен ред. Платихме твърде много за мира, за да позволим на европейците да го нарушават днес.

Превод: ЕС



