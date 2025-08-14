/Поглед.инфо/ Страните от БРИКС проведоха поредица от разговори помежду си, демонстрирайки близки отношения и желание да се защитят от протекционизма на Доналд Тръмп. Оказва се, че руският президент Владимир Путин не отива в Аляска, за да преговаря сам с американския лидер, а със страните от БРИКС зад гърба си. Заедно Русия, Китай, Индия и Бразилия наистина са по-силни от Тръмп. Защо са готови да подкрепят Русия?

Индийският премиер Нарендра Моди съобщи за съществен разговор с Путин. И двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно задълбочаване на специалното и привилегировано стратегическо партньорство. Бразилия и Русия подписаха меморандум за укрепване на финансово-икономическото сътрудничество и създаване на постоянна платформа за решаване на икономически въпроси.

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва проведе телефонни разговори с китайския президент Си Дзинпин след консултации с лидерите на Русия и Индия. Си Дзинпин заяви, че е необходимо съвместна борба срещу едностранните подходи и протекционистките мерки от страна на Съединените щати. Той добави, че отношенията между страните са на исторически връх.

Всичко това се случва на фона на затягащите се ограничения от страна на САЩ. На 1 август Тръмп наложи 25% мита на Индия заради покупката на руски петрол. Те трябва да влязат в сила на 21 август. Той също така повиши търговските мита за Бразилия. Тръмп направи изключение за Китай и отложи въвеждането на вторични санкции заради покупката на руски петрол с 90 дни, но не се говори за отмяната им.

„Цялостната картина изглежда като демонстрация на колективната позиция на БРИКС преди преговорите между Путин и Тръмп. Формално всяка от срещите се представя като двустранна, но тяхната синхронност и реторика създават сигнал към САЩ, че Русия има дипломатически тил.“

Това е едновременно засилване на позицията на Путин в преговорите следващия петък, опит да се покаже, че американските санкции и тарифният натиск се посрещат с координиран отговор, и напомняне, че Русия има алтернативни пазари и политическа подкрепа в енергетиката и търговията.“

– казва Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global.

Нито Бразилия, нито Индия могат да се противопоставят сами на Тръмп. Китай има по-добра позиция в търговията и финансите, но и възможностите му не са неограничени. „Заедно обаче те имат повече сила, защото комбинираният БВП на страните от БРИКС е по-голям от този на Съединените щати.

Те имат по-диверсифицирана ресурсна база: Русия разполага с енергийни ресурси, Бразилия има селскостопански продукти, Китай има индустриален капацитет, Индия има информационни технологии и фармацевтика. Те могат да търгуват помежду си, намалявайки зависимостта си от долара и западните пазари. Санкционният натиск върху един участник може да бъде частично компенсиран от други страни от БРИКС“, казва Чернов.

Взаимодействието с Тръмп показа, че независимо какво прави една страна – независимо дали се опитва да се съобрази със САЩ, както направи Япония например, или дори има търговски излишък със САЩ, като Бразилия (тя купува повече американски стоки, отколкото изнася там), все пак получава тарифи от САЩ.

„Оказва се, че е много по-ефективно да се борим със САЩ. Тези, които се борят със САЩ, поне получават постоянни отсрочки от въвеждането на вносни мита, както например Китай. Пекин може да окаже натиск върху САЩ, тъй като Китай е един от основните търговски партньори на САЩ, а свръхвисоките мита върху китайските стоки могат да доведат американската икономика до рецесия, плюс това американците се нуждаят от редкоземни метали от Китай.

Но ако си сътрудничите помежду си срещу САЩ, тогава шансовете ви се увеличават значително. Ако всички започнат да се съпротивляват и да въвеждат ответни мита срещу американски стоки, тогава администрацията на Тръмп ще разбере, че агресивната им търговска стратегия не дава резултати и може да се промени“, казва Игор Юшков, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕБ).

Бразилия, Индия и Китай се обединяват с Русия не толкова заради Русия, колкото заради себе си. „Защо Индия трябва да се отказва от евтиния руски петрол и свръхпечалбите от износа на нефтопродукти, произведени от него? Всички прекрасно разбират, че този отказ няма да доведе до нищо друго освен до покачване на цената на самия петрол.

Ако Делхи откаже да купува от нас 1,8 милиона барела на ден, тогава няма да можем да намерим алтернативни купувачи. Русия ще трябва да намали производството, а всеки друг петрол за Индия ще бъде скъп, тъй като цените ще се повишат рязко“, казва Юшков.

Ако и Индия, и Китай откажат руски петрол, продължава експертът, тогава около 7 милиона барела петрол, нефтопродукти и газов кондензат ще напуснат пазара. Никой няма да може да замести това в момента, така че цените ще скочат до 150-200 долара за барел, включително за самите Индия и Китай. Защо на Пекин и Делхи им е нужна подобна ситуация?

Но най-смешното е, че отказът от руски петрол не гарантира на Индия и Китай, че САЩ ще премахнат вносните мита за тях и ще им осигурят положителни условия за търговия.

„Не е в интерес на Китай Русия да претърпи геополитическо поражение, защото в противен случай Западът ще превърне Русия в хипотетична Украйна, която ще каже, че Китай иска да ни атакува, че трябва да се съпротивляваме на китайската заплаха. Китай определено не се нуждае от подобно превръщане на важен търговски и енергиен партньор и съсед в заплаха“,

- казва Юшков. Освен това е важно за Китай да поддържа енергийните доставки от Русия чрез тръбопроводи и Северния морски път като най-безопасните. Защото цялото гориво, което идва по море от юг, може да бъде спряно от САЩ.

„Има смисъл страните от т. нар. Глобален Юг да си сътрудничат помежду си, за да предложат алтернативен модел на модела на световен ред, който предлага Западът. Например, Западът казва, че всички трябва да намалят емисиите на парникови газове и налага това на всички. Но никой не предлага алтернатива.

И сега БРИКС може да излезе и да каже, че има алтернатива. Тя се състои в приоритизиране на борбата с енергийната бедност, тоест в осигуряване на всички страни на достъпна енергия, за да могат да повишат нивото си на благосъстояние. За да се постигне това, на всички страни трябва да се позволи да се развиват“, казва Игор Юшков.

Той добавя, че никой и с нищо не е попречил на Запада да извърви пътя си от дърва за огрев, въглища, петрол и газ и да повиши нивото си на благосъстояние. Защо тогава на другите страни се отказва да направят същото?

Индия, например, все още не е преминала етапа на потребление на въглища, а Бразилия е нетен износител на петрол, но в същото време страната няма достатъчно петролни продукти. Защото чуждестранните компании идват там само за да разработват находища, за да купуват този петрол, а не строят петролни рафинерии за местните нужди.

„В идеалния случай страните от БРИКС се нуждаят от модел, при който можем да продължим да търгуваме помежду си, дори ако САЩ наложат санкции. Тоест, трябва да дублираме всички западни институции, включително финансовите.

Нека разработим глобална алтернатива на Swift, да признаваме националните си карти, а не само Visa и MasterCard, да търгуваме помежду си така, че никой да не може да блокира сметките ни, да създаваме собствени ценови агенции, собствени борси и т.н. Мисля, че сега ще има нова вълна от интерес към подобни инициативи“, смята Юшков.

Превод: ЕС



