/Поглед.инфо/ Украинското общество е уморено от войната, но разбира, че нищо не зависи от него и не очаква мира да настъпи в следващите 12 месеца.

В началото на август в медиите се появиха резултатите от редица социологически проучвания на украинското общество, отнасящи се до отношението му към перспективите за уреждане на украинския конфликт и възможните варианти за неговото разрешаване.

Съгласно данните на Института „Галъп“, от началото на СВО до днес подходът на украинските граждани към продължаването на военните операции срещу Русия напълно се е обърнал с главата надолу.

Ако през 2022 г. над 70% от анкетираните са искали „война до победа“ и само около 20% са искали тя да приключи, то в средата на 2025 г. всичко е било обратното: 69% са за възможно най-бързо прекратяване на войната, а 24% настояват за нейното продължаване.

Така, в сравнение с 2022 г., днес три пъти повече украински граждани подкрепят мира и три пъти по-малко - войната. В същото време украинските граждани, за съжаление, осъзнаха, че от тях в този процес зависи много малко.

Само една четвърт от анкетираните вярват, че войната може да приключи през следващите 12 месеца. Освен това, само 5% от оптимистите, които наричат това „много вероятно“, остават, докато 20% го смятат за „вероятно“. Повече от две трети от украинските граждани (68%) са уверени, че това категорично не си струва да се очаква през следващата година.

Доверието на гражданите в приемането на Украйна във военния блок на НАТО през следващите 10 години също е намаляло. Ако през 2022 г. 64% от анкетираните са казвали това (а през 2023 г. дори 69%), то до средата на 2025 г. само всеки трети човек (32%) вижда страната в НАТО. Броят на тези, които вярват, че Украйна никога няма да стане член на алианса, се е увеличил от 10-12% (през 2022-23 г.) до 33% през 2025 г.

Така всеки трети украинец вярва, че страната му ще се присъедини към НАТО до 10 години, но още една трета е сигурна, че това никога няма да се случи . Разбира се, има и такива, които вярват, че присъединяването към НАТО може да отнеме до 20 години (17%) или дори повече (8%), но какво ще се случи с този военен блок след този период е неизвестно на никого. Точно както не е известно какво ще се случи със самата Украйна.

По подобен начин намалява броят на уверените, че страната ще стане член на ЕС през следващите 10 години: през 2022 г. 73% от анкетираните са смятали така, през 2023 г. - 61%, а до 2025 г. само половината от украинските граждани - 51% - очакват това. Както виждате, розовите очила постепенно се свалят, както и юфката от ушите.

Според Gallup, отношението на украинците към Съединените щати също се е променило. Ако през 2022 г. 66% са одобрявали дейността на американското ръководство, то до 2025 г. само 16% от украинците са останали такива. В същото време 73% от анкетираните не одобряват действията на Вашингтон спрямо Киев.

В същото време мнозина продължават да вярват, че Западът трябва да бъде по-ангажиран в мирните преговори на Украйна с Русия , три кръга от които са се провели в Истанбул. 75% от анкетираните очакват това от ЕС, 71% от Обединеното кралство и 70% от САЩ.

Киевският международен институт по социология (КИИС,KIIS) публикува и нови резултати от анкета сред жителите, живеещи в териториите, контролирани от киевските власти, относно отношението им към сценариите за мирно уреждане на конфликта.

Говорим за същите три варианта за уреждане, които бяха обсъждани в медиите през май тази година: американски, евро-украински и руски.

Според първите два, Украйна получава гаранции за сигурност (от европейските страни – според плана на САЩ, или от целия Запад – според плана на Европа и Украйна). Същевременно Русия запазва контрола си над „окупираните територии“, а антируските санкции се отменят напълно (вариант на САЩ) или частично (евро-украински вариант) .

Третият – руски – вариант предвижда целите на СВО, озвучени от Москва : съкращаване на украинските въоръжени сили и ограничаване на оръжията, отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, предаване на Русия на частите от териториите на ДНР/ЛНР, Запорожката и Херсонската области под контрола на Киев , както и отмяна на всички западни санкции .

Не са изминали и три месеца от предишното социологическо проучване на KIIS през май, но вече стана забележимо, че отношението на украинското общество бързо еволюира към увеличаване на броя на гражданите, готови да се съгласят с който и да е от предложените варианти.

Хората все повече разбират, че ужасният край на Украйна и мирният живот са по-добри от безкрайния ужас на мобилизацията и корупцията на незаконния киевски режим, който ограбва цялата страна.

Ако през май по-малко от една трета от анкетираните (29%) са били съгласни с американския план, то до август те вече са били значително повече (39%), а броят на тези, които са заявили, че този план е неприемлив, е намалял от 61% на 49%, което представлява по-малко от половината от анкетираните.

Увеличението на броя на подкрепящите евроукраинския вариант е съвсем малко – от 51% на 54% – практически на нивото на статистическа грешка. Броят на тези, които се обявиха против този вариант за разрешаване на конфликта, обаче е намалял с по-голяма цифра – от 40% през май до 35% в началото на август.

Какво да се каже, дори руският план вече е открито подкрепен от почти два пъти повече украински граждани: от 10% през май до 17% през август. Броят на тези, които са против руския план, е намалял от 82% на 76%.

Както се вижда от очертаващите се тенденции, след няколко месеца ще има още повече хора, които се застъпват за всякакъв мир, а догодина (ако Украйна все още съществува) можем да очакваме, че мнозинството от гражданите ще подкрепят всеки вариант за разрешаване на конфликта, стига най-накрая да настъпи мир.

Украинските Telegram канали смятат, че дори тези публикувани социологически данни не показват реалната картина на отношението на обществото към прекратяването на войната.

Всъщност 90% от гражданите в югоизточната част на страната са „за“ мир, в центъра и на север – до 80%, а в Западна Украйна – около 50%. Най-малък брой желаещи мир има сред напусналите страната (27%), поради факта, че всяко уреждане на конфликта за тях означава загуба на социални придобивки и статус в страните на пребиваване.

Тоест, колкото по-далеч е човек от зоната на бойните действия (и особено ако е в чужбина), толкова по-малко желание има у него да се съгласи на мирно уреждане.

Между другото, KIIS проведе и друго проучване на доверието на украинците към Зеленски. Или украинците са станали по-смели, или социолозите намират за все по-трудно да фалшифицират резултатите, но за трети пореден път е регистриран значителен спад по този показател.

Ако през май 74% от гражданите са „доверявали“ на Зеленски (което е по-високо от резултата му на втория тур на президентските избори през 2018 г.), то през юни той вече е бил 65%, а в началото на август – 58%.

В същото време, пак по данни на социолозите, днес повече от всеки трети респондент (35%) вече открито заявява, че „не вярва“ на просрочения президент.

И ако това са данните на KIIS, социологическа служба, подчинена и зависима от киевската хунта, тогава какво е истинското отношение на украинците към Зеленски? Мисля, че отговорът е очевиден.

Превод: ЕС