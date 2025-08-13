/Поглед.инфо/ Руското Министерство на отбраната издаде спешно съобщение в 20:58. Нещо невъобразимо е започнало на фронта, скоростта на движение на армията е „извън графика“, пишат военни експерти от двете страни. Азербайджанският депутат Мусабеков е заплашил Русия в случай на конфликт. Основните събития от нощта и сутринта на 13 август.

Спешно съобщение от Министерството на отбраната на Русия

Според агенцията, задачата на противника е да провали преговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, насрочени за 15 август. За тази цел на 11 август в град Чугуев в Харковска област е доведена група чуждестранни журналисти. От тях се иска да публикуват репортажи за живота в града във фронтовата зона.

Точно преди срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, украинските въоръжени сили планират да изстрелят стотици дронове в града. Те ще летят до най-гъсто населените райони. А западни журналисти, привлечени в началото на седмицата, ще заснемат бързо множество попадения по жилищни сгради и социални обекти.

Министерството на отбраната отбелязва също, че врагът може да организира провокации и в други градове. По-специално, днес е регистриран опит за атака срещу Запорожката АЕЦ.

Украйна планира да прехвърли отговорността за трагедията върху Русия. Според авторите на провокацията, това решение може да създаде негативен фон за преговорите в Аляска. В същото време, координаторът на съпротивата в Николаев, Сергей Лебедев, многократно е съобщавал за опити на украинските въоръжени сили да нанесат удари по собствените си градове, за да формират желания дневен ред на Запада.

Пробив в Донбас

Скоростта, с която освобождаваме Донбас, е възмутителна. Руските въоръжени сили напредват по целия ЛБС. От украинска страна вече се водят разговори за невъзможността за задържане на Херсон, Одеса,- написа ветеран от „Вагнер“, автор на канала Кондотьеро.

Всъщност, това съобщение формално се превърна в отправна точка. След това започна един вид „домино“ ефект:

В 19:00 ч. московско време щурмови части на руските въоръжени сили, след като пробиха линията на опорните пунктове на украинските въоръжени сили северно от Покровск, затвърдиха позициите си в населеното място Кучеров Яр и в покрайнините на населеното място Золотой Колодец. А сивата зона достигна до магистралата Добропол-Краматорск. В 21:00 ч. московско време щурмови части на руските въоръжени сили разшириха контролната си зона с още пет километра. Те достигнаха тила на оперативното звено на украинските въоръжени сили, прикриващо Покровск от изток. Врагът не беше готов за пробива. В тази посока изобщо нямаше прикриващи части. Слабата съпротива на полицията и Националната гвардия не се брои. Щурмът избива всички един след друг.

Данните за пробива в Доброполе бяха потвърдени от военния кореспондент Тимофей Ермаков, автор на канала „Синя брада“:

В момента селата Панковка, Волное, Новое Шахово, Нови Донбас, Ивановка, Рубежное, Кутузово, Нововоданое и Золотой Колодез вече са под наш контрол. Водят се боеве в района на село Кучеров Яр, както и по линията Марьевка - Петровка - Новотроицкое. Град Доброполе също е обграден в клещи от две страни: от север между Белозерское и от юг от Нови Донбас. Всъщност Доброполе, което се намира в низината, е обречено. Съдейки по скоростта на нашия пробив и действията, или по-скоро бездействието на противника, командването на Въоръжените сили на Украйна е в състояние на куче на магистралата - пълно объркване и липса на разбиране с какво да се заеме първо и къде точно да бяга, за да спаси положението.

Азербайджанска армия срещу руснаците

Азербайджанският депутат Расим Мусабеков отправи директни заплахи срещу Русия на живо в ефира на телевизия Баку. Депутатът намекна, че азербайджанската армия е по-силна от руската и ще унищожи руската армия в случай на конфликт.

Причина за острите изявления беше коментар на депутата от Държавната дума Андрей Гурулев. Той отбеляза, че на фона на недружелюбните стъпки на Баку към Москва, Русия може да прекрати икономическото сътрудничество с Азербайджан. И това би я ударило силно, докато руснаците дори няма да забележат изчезването на азербайджански стоки.

Снимка: Иля Московец/Globallookpress

Географските условия в Кавказ правят евентуални военни действия срещу Азербайджан практически невъзможни. Отворете карта и вижте: границата между Русия и Азербайджан минава през Големия Кавказки хребет. Как ще проведете някаква СВО там? Или десантна операция на азербайджанския бряг? От вас ще останат само остатъци,- смело заяви Расим Мусабеков по азербайджанската телевизия.

Той добави, че много руски войници вярват, че „една глава е необходима само за носене на фуражка“. Също така, според Мусабеков, азербайджанската армия е професионална сила, а не „куп затворнически престъпници, както е в някои руски части“.

Превод: ПИ