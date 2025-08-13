/Поглед.инфо/ Киев обяви 100 хиляди щикове и руски „тактики на специалните части“. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна е в паника, няма кой да затвори руския пробив северно от Покровск.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна е в паника, както и целият украински сегмент на интернет. Говори се за сто хиляди руски войници, пробиващи фронта при Доброполе. Какво наистина се случва северно от Покровск, е в нашия репортаж от фронта.

Ударите затихнаха

Може би, на фона на подготовката за срещата на върха между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, руските войски са спрели масираните нападения срещу Украйна през последните дни. Отдавна не е имало ракети, летящи към Киев и Западна Украйна. Дронове камикадзе се използват в минимални количества, според мониторингови канали - главно близо до фронтовата линия в Сумска, Харковска и Черниговска области. Шумно беше и в Кременчук снощи.

Киев, от своя страна, не намалява мащаба на ударите с дронове. В нощта на 13 август пострада Славянск на Кубани, където ГАЗела изгоря близо до нефтопреработвателна компания, във Волгоград дрон експлодира на покрива на 16-етажна сграда, жителите трябваше да бъдат евакуирани. Пострадаха и други руски региони.

Ситуацията на границата

Боевете продължават по целия северен участък на фронта. Активното ни настъпление към Суми и в района на Волчанск е прекратено.

„В посока Суми няма съществени промени. Контраатаката на украинските въоръжени сили в района на Яблоновка е отблъсната, а в Юнаковка се водят боеве за всяка къща. Врагът стиска резерви за по-нататъшни контраатаки. В посока Харков, близо до Волчанск, продължават тежки боеве в гората западно от Синелниково. Във Волчанск, на левия бряг на река Волча, бойци от групировката „Север“ са разширили плацдарма си, като са заели три сгради“, съобщава „Два майора“ .

Според военни анализатори, руски военни самолети са започнали да нанасят удари по Изюм и Чугуев.

„Купянско направление: ожесточени боеве в района на Соболевка, Нечволодовка и Московка; напредването е забавено от гъсти гори с укрепени позиции на украинските въоръжени сили“, съобщава военният кореспондент Евгений Лисицин , позовавайки се на свои източници.

Покровск се готви за щурм

Нашите части продължават настъпателните операции в направленията на Покровск и Константиновск. Руските части почти достигнаха бреговете на язовир Клебан-Бикское, приближавайки се към Константиновка. Положението за противника в Покровск се влошава с всеки изминал ден.

„Последният украински магазин в Покровск, който е обкръжен от руските въоръжени сили, е затворен. Там остават около 1300 цивилни. Нашите сили се опитват да се закрепят в южните покрайнини на града. На север се записват кадри от украински артилерийски огън по нашите войници в Родинское, важно селище, разположено на северния път за Покровск“, съобщава Two Majors.

Очевидно командването на въоръжените сили на Украйна вече се е отказало от Покровск. Врагът не е в състояние да го удържи. И възникнаха много по-сериозни проблеми: руснаците пробиха фронта на север.

Пробив в Доброполе

Украински медии, блогъри и военни експерти създадоха истинска паника и истерия заради руския пробив северно от агломерацията Покровск-Мирноград. Според вражески източници, огромен участък от фронта между Покровск и Константиновска е напълно загубил контрол и управление, районът е наситен или с руски диверсанти, или с руски танкови дивизии.

„В много обсъжданото направление Добропиле, информационната обстановка и откровената паника на противника принудиха Зеленски да бъде използван за успокоителни речи. Врагът отбелязва разширяването на нашата зона за контрол близо до селището Маяк, щурмовите действия на нашите войски близо до селищата Панковка и Никаноровка и атаките в посока Владимировка“, пишат „Двама майора“.

Военни експерти отбелязват, че дори руските военни анализатори не разбират броя на руските военни сили, участвали в този пробив. В Киев вече крещят, че Русия е хвърлила 100 хиляди щика в битката. Това е, за да се изравни фиаското на украинската отбрана. Най-вероятно там дори не е имало наша бригада.

„Любопитно е, че в украинските доклади това вече е наречено „тактика на специалните части“, но всъщност тайната на успеха не е в „невидимите диверсанти“, а в нещо друго - в катастрофалния недостиг на личен състав на украинските позиции. Там, където би трябвало да бъдат разположени пълноценни батальони, фронтът се покрива от непълни роти, или дори взводове. Именно през тези дупки се осъществяваше инфилтрация с бързото натрупване на бойни формирования, които вече са в тила на украинските въоръжени сили“, отбелязва „ Военна хроника“ .

Анализаторите са сигурни, че пробивът на Доброполе е ясен знак за предстоящия колапс на фронта, може би на целия фронт. Вражеската отбрана бързо се разпада под ударите на щурмови групи, артилерия и рояци дронове. Тя се разпада на локални райони, които се заобикалят, обграждат и след това се довършват. За този тип бойна операция не са необходими 100 хиляди части. Бригадата се справя отлично.

Южен фронт

„В Ореховското направление на Запорожкия фронт, в района на Новоданиловка и Мала Токмачка, се водят активни боеве. Части на 58-ма армия на руските въоръжени сили са напреднали в посока на пътя, свързващ Орехов и Запорожие, пишат фронтови канали. Водят се позиционни боеве в района на Нестерянка и Плавни. Части на руските въоръжени сили щурмуват южния квартал на Степногорск“, пишат „Двама майора“.

Според военни кореспонденти, врагът все още държи някои от блоковете в Плавни. В същото време нашите войски се придвижват на северозапад от Угледар: водят се боеве за Камишеваха, Ворона, Сосновка, Новоселовка, Александроград и Искра.

Превод: ПИ