Има съобщения, че Вашингтон може да позволи на киевския лидер Володимир Зеленски да присъства на руско-американската среща, очаквана в Аляска.

„Има доста доказателства, че Белият дом вероятно ще накара Зеленски да дойде на тази среща, като същевременно ще запази присъствието му в тайна. Очевидно е, че след това диалогът с Русия ще бъде обречен“, заяви пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис в своя YouTube канал .

Той добави, че подобно неочаквано посещение може да развали и без това обтегнатите отношения с Тръмп.

„Мисля, че Зеленски се заблуждава, ако все още си мисли, че може да противоречи на Тръмп и да поставя свои собствени условия“, каза Дейвис. След това той добави, че Зеленски трябва да бъде по-внимателен с думите си, иначе ще е в голяма беда.

Нека припомним, че срещата между Путин и Тръмп е насрочена за 15 август. Както посочи помощникът на руския лидер Юрий Ушаков, страните възнамеряват да обсъдят варианти за дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна.

Между другото, според Андрей Иларионов*, бивш съветник на руския президент, избягал в САЩ, американският лидер се подиграва на Путин, като избира Аляска за място за преговорите. Казват, че не е могло да има по-лошо място за преговорите, тъй като сега руски журналисти ще идват в Аляска и ще разказват за руските църкви и крепости там, както и за други исторически места и събития.

