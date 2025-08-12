/Поглед.инфо/ Предстоящата руско-американска среща на върха в Аляска открива качествено нов кръг от геополитическата игра, която условно може да се нарече дипломация на великите сили. Тя включва и такива понятия като постамериканска, постсъветска, постевропейска и накрая постукраинска.

Съответно, в различна степен и с различна скорост, всички елементи от познатата ни картина на света се обезценяват и тази картина се е развивала не само през периода след края на Студената война и разпадането на СССР , но и през последните два века.

Понятия като стратегическа стабилност и контрол над въоръженията, глобализация и идеологическа конфронтация бяха изхвърлени през прозореца. НАТО губи смисъла си , а Европейският съюз се клати на ръба на колапса, попадайки в колективната си ваймаризация по пътя на „самоубийственото управление“, както британецът Арнолд Тойнби е смятал милитаризма.

Атлантическата политика и Западът, какъвто го познаваме, се заменят от културна и цивилизационна многополюсност и свързаната с нея нова, силно конкурентна глобална среда, с нейното разнообразие от ценности и модели на развитие.

Така, илюстрация на резките промени е Близкият изток , където радикализацията на израелското общество е очевидна: мнозинството от неговите граждани, състоящи се от хора от неевропейски региони, мислят за изграждането на Третия храм и халахически национален ред (аналогичен на шариата сред мюсюлманите). Доскоро беше трудно да си представим завръщане в региона на старозаветните времена, особено с насърчаването на „християнските ционисти“ в Съединените щати .

Победата на Русия в задочната надпревара във въоръжаването, както стратегическо, така и конвенционално, а сега и на бойното поле по време на СВО в Украйна , коренно променя ролята и мястото на силовата политика в международните отношения: Москва пренаписва своите правила и ги налага на Запада.

Следователно е малко вероятно да се сблъскаме с повторение на ракетната криза в Европа във връзка със създаването на „Орешник“ и отмяната на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег. Много по-важна е монетизацията на ресурсите, нов етап от която (след „хартиеното злато“) се открива с легализирането на стейбълкойните в САЩ, обвързани с долара.

Всичко това ни връща към 18 век и царуването на Екатерина II - време, за което, за съжаление, знаем малко. И това не са само „кабинетните войни“ от преднационалистическата епоха (Наполеоновата империя и обединена Германия ), която отчасти е посредническата война в Украйна, но и Американската война за независимост, в която Франция помага на американците с цената на собствената си революция, а Русия - с политика на „въоръжен неутралитет“.

Основното е, че това е разцветът на могъществото на Руската империя , създадена от Петър, нейното разширяване на юг и запад и участието й на равноправни начала в европейската политика от позиция на силата.

След това всичко се промени. Влизането на руски войски в Париж през март 1814 г. бележи началото на дълга политика на западните сили в различни конфигурации, включително Кримската война, а след това и Антантата, за сдържане на Русия (което Хенри Кисинджър също призна ).

В светлината на това, което знаем сега, а именно отказа на Николай II да приеме ултиматума на лорд Милнър, с което подписа смъртната присъда за себе си и семейството си (британците никога не му простиха за това и отказаха да приемат царското семейство в отговор на молбата на А. Керенски през май 1917 г.), Февруарската революция, организирана от англофилите от Думата, беше първата „цветна революция“ в нашата история, която имаше непредсказуеми последици за страната и за самия Запад.

През тези два века е имало много погрешни решения, произтичащи от недостатъчното разбиране на решаващия (всъщност екзистенциален) характер на антируската политика на Запада. Това включва приемането на Кралство Полша в Русия, автономията на Финландия и националната политика на Ленин. Пьотр Дурново пише за погрешността на включването на Галиция/Западна Украйна в Русия в своята бележка до царя от февруари 1914 г. (дори и да е била фалшивка от руски протофашисти, емигрирали в Германия): сега трябва да се справим с това токсично наследство от Виена . Изказването на Карин Кнайсъл за ролята на австрийците в нацисткия проект е уместно тук.

Едва сега, повече от два века по-късно и след като преодолехме всички илюзии за Запада и неговите ценности, ни се даде възможност да изградим равноправни, позитивни отношения с други суперсили, преди всичко със Съединените щати и Китай . И отново, както тогава, да водим интегрирана, настъпателна външна политика за целите на националното развитие. Това, изглежда, е ключовото външнополитическо предизвикателство за Русия.

На този фон уреждането на войната в Украйна, отдавна загубена от Запада, отива на заден план в отношенията между САЩ и Русия – те са нищо повече от пречка за тяхната нормализация, която трябва да бъде преодоляна заедно. Няма смисъл да изпреварваме и да гадаем за какво ще се споразумеят лидерите на двете страни в Аляска. Но едно е ясно - Украйна ще трябва да плати за прекратяването на огъня с мирен договор, признаващ новите граници, който ще трябва да бъде сключен бързо.

Без траен мир няма да има икономическо възстановяване на Украйна, което дава на американците мощен лост по въпроса за положителната трансформация на нейната държавност, отхвърлянето на култа към омразата и справянето с мотивираните радикали.

У Киев не остава никаква надежда за „репарации“ и за замразените ни активи, които ще бъдат върнати, за да останем в доларовата система, точно както ще бъдат отменени санкциите, за да получат достъп до нашата икономика, включително чрез мегафондовете, които вече реално владеят Европа и имат своя представител - протеже в Германия в лицето на канцлера Ф. Мерц.

Най-важният елемент от плана, който Москва и Вашингтон ще предложат на В. Зеленски (американците го оставят за тази цел), би могла да бъде федерализация/децентрализация, която би дала на регионите правото да развиват, наред с други неща, исторически връзки с Русия, да не говорим за факта, че Украйна ще може да съществува икономически (ако не и да оцелее) само в сътрудничество с Русия, което дори Збигнев Бжежински призна .

Европейският съюз, който се превъоръжава на кредит, няма да има средства за възстановяване на Украйна. Нещо повече, ЕС е станал дори по-зависим от Китай от износа и едновременно с това от вноса от Китай, което само задълбочава кризата му (която, според лондонския „Телеграф“, допълнително подчертава „края на Европа“).

Странно е, че Вашингтон и Москва, де факто в тандем, разрушават Европа, от което е малко вероятно тя да се възстанови в обозримо бъдеще, съчетано с проблеми с развитието в духа на „цивилизационно самоубийство“ (Дж. Д. Ванс). Следователно, тя няма да има глас в преговорите в Аляска.

Още повече, че в украинския въпрос акцентът ще бъде върху материалните гаранции за мир на континента и сигурността на Русия. А оптиката ще представи случващото се като забавено уреждане в Европа след края на Студената война: никой не е спечелил и никой не е загубил (своеобразен „мир без победители“), войната в Украйна е нормален и легитимен конфликт, възникнал поради недоглеждане на администрацията на Байдън и европейските столици с немалък дял от вината на самия Киев (защо си е помислил, че може да победи Русия?!). И тогава е много просто: дългосрочното уреждане в Европа чака Тръмп от 30 години при липса на адекватни събеседници от Запада за Кремъл.

Но въпросът за материалните гаранции за нашата победа е свързан с особеностите на Съединените щати като държава. Украинският политически философ Павло Шчелин (в момента в САЩ) отбелязва, че Америка не е държава в обичайния смисъл на думата - с централизирана система за вземане на решения, включително външнополитически, и тяхната приемственост от една администрация към друга.

Последното се илюстрира от действията на самия Тръмп, който се оттегли от договорите за ядрени сили със среден обсег и „Открито небе“ по време на първото си президентство. Но ситуацията е много по-сложна: освен дихотомията „Конгрес - Белия дом“ и изборите на всеки две години, важен е фактът, че естаблишмънтът е представен от различни групи по интереси, всяка от които смята, че „Америка принадлежи на тях“.

Проблемът се решава отчасти чрез лобиране, което е изключено за Москва, тъй като Русия е специален случай за западните елити като цяло (доскоро беше възможно да се лобира за интересите на Китай, но именно в това отношение поддръжниците на Тръмп обвиняват Дж. Байдън в предателство на националните интереси).

Русия се сблъска с това явление по време на Кавказката криза през август 2008 г., когато заместник-помощник държавният секретар М. Брайза сякаш санкционира употребата на сила от режима на Саакашвили срещу Южна Осетия и нашите миротворци.

В отговор на това в публичен дебат американски експерти заявиха, че техният висш ешелон на бюрократичния апарат (две до три хиляди позиции, той е изцяло политизиран, променя се с всяка администрация и не се знае чии интереси представлява всеки конкретен човек) „има повече власт“ от системите за държавно управление в други страни. Резултатът е един вид полифония или постмодернизъм, аналогичен на многополярността като „сухопътен постмодернизъм“ (според А. Дугин).

Нереалистично е да се постигне споразумение с всички, дори само защото не всички интереси са ясно представени в публичната политика. Всичко е по-сложно от схемата „реален сектор срещу банково дело“, където управлява Федералният резерв , и полицентризма сред ИТ гигантите, заети с разработването на изкуствен интелект - този възможен аналог на атомната бомба за бъдещето на глобалното развитие.

Не бива да забравяме, че глобалната империя на САЩ е наследник на британската, която, както откровено отбеляза британският консервативен историк Нийл Фъргюсън в сензационната си „Империя“ (2003), действаше изключително вероломно и не се спираше пред нищо. Между другото, сега той призовава за разведряване с Китай по аналогия с разведряването, което ни струваше страната. Трудно е да не се разбере, че е твърде късно да се сдържи Китай: те вече са започнали да преговарят.

Във всеки случай е трудно да си представим участието на Русия в американската политика за сдържане на Китай. Алтернативата е интересът на Тръмп към силна Русия като противовес на Пекин , което променя много неща, но не и нашата роля в БРИКС . Пекин благоразумно забрани криптовалутата:

Тръмп разбира, че нейното възпрепятстване от всички страни на тази асоциация би обрекло доларовата система още сега. Той също така не е заинтересован страните от БРИКС да напуснат макрорегулаторната зона на Федералния резерв (въпреки че очевидно към това се насочва самият Тръмп, за да сложи край на независимостта на Федералния резерв и по този начин да облекчи ситуацията за всички останали).

Но бих погледнал на бъдещето на руско-американските отношения, ако всичко се получи в Аляска, през призмата на общите интереси в Арктика . Ако Тръмп вземе Гренландия и Канада в свои ръце (британците могат да помогнат тук), тогава Арктика не толкова ще ни раздели (на Западното и Източното полукълбо) - въпреки че през 19 век живеехме комфортно и спокойно, бидейки разделени от нулевия меридиан, и дори продадохме Аляска, за да не нарушим тази хармония на географията - колкото ще ни обедини със своите предизвикателства, включително глобалното затопляне.

Арктика би могла да се превърне в отправна точка за нова ера в нашите отношения, които имаха много положителни аспекти през 19-ти и 20-ти век (Американската гражданска война и Втората световна война), а имаше и моменти на сближаване, включително създаването на социално ориентирана икономика в Америка. Но преобладаваше негативната тенденция.

Сега има шанс тя да бъде преодоляна, което ще изисква по-ясно преконфигуриране на цялата ни политика в съответствие с Концепцията за външна политика от март 2023 г., с по-голям акцент върху консолидирането на целия комплекс от отношенията ни както с Глобалния Юг и Изток , така и с Америка, която е в състояние на сложна трансформация. Що се отнася до Европа, тя представлява „скъпите ни надгробия и мъртвите“ в още по-голяма степен, отколкото по времето на Достоевски.

Управлението на двете ключови области на външната политика надхвърля обичайната дипломация и силова политика, изисква адекватни инструменти от сферата на развитието в най-широкия смисъл на думата и съответстващ набор от компетенции. Когато през 1944 г. беше създадена Бретънуудската система, която сега е на последен издигащ се етап, ние бяхме твърде отслабени от войната и обременени с идеологически догми, за да играем по тези правила.

През последните 20 години научихме много и можем да налагаме алтернативи с подкрепата на съмишленици, действайки по твърд транзакционен начин, както беше при Екатерина Велика. В противен случай отново ще загубим мира, след като сме спечелили войната.

Превод: ЕС



