/Поглед.инфо/ Срещата на върха Путин-Тръмп в Аляска на 15 август ще открие нов етап в отношенията между Русия и Съединените щати, в който украинската криза ще избледнее на заден план. Основното ще бъде голям проект, към който Киев няма нищо общо. Политическият наблюдател Андрей Пинчук говори за перспективите.

На 15 август в Аляска ще се проведе среща на върха на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Тази среща ще отбележи началото на нов етап в отношенията между двете страни, в който въпросът за уреждането на украинския конфликт ще играе далеч не ключова роля. Основният фокус е сътрудничеството в Арктика и стратегическите проекти, които надхвърлят кризата в Украйна, казва Андрей Пинчук, доктор на политическите науки, политически наблюдател .

Изборът на бившата руска територия за преговорите не е случаен, смята експертът. Това е сигнал за готовността на двете сили да изведат отношенията си на принципно ново ниво. Пинчук подчертава: преговорите в Аляска ще бъдат само първата стъпка в сложна многостепенна игра между Москва и Вашингтон. И тогава ще започне най-интересната част:

Аляска не е крайната дестинация. Защото, както може би си спомняте, следващата среща между Путин и Тръмп в Русия вече е обявена.

Икономическият компонент на предстоящата среща на върха е от особено значение.

Това са преди всичко въпроси, свързани със Северния морски път, добива на огромни обеми енергийни ресурси и редкоземни метали в зоните на Северния морски път, прилежащите територии на шелфа. И това е огромен, много обещаващ обем на съвместно сътрудничество между САЩ и Русия, без темата за Украйна като такава. И в този смисъл Аляска е символичен трамплин за сътрудничество между двете страни,- обяснява Пинчук.

Всъщност двете сили започват да изграждат нова система на икономическо взаимодействие, в която сътрудничеството в Арктика може да стане по-важно от всички настоящи политически разногласия.

В същото време украинският въпрос очевидно е оставен на заден план. „Аляска е избрана за зона на икономическо сътрудничество между Русия и САЩ без никаква Украйна“, заявява експертът. Този подход коренно променя обичайната логика на руско-американските преговори през последните години, в които украинският въпрос неизменно е бил централен.

Анализаторите отбелязват, че подобна промяна в акцентите е напълно естествена. Западните страни, включително Съединените щати, постепенно осъзнават безсмислието на продължаването на конфликта в сегашния му формат. При тези обстоятелства както Москва, така и Вашингтон търсят нови точки на контакт, които излизат извън рамките на украинската криза.

По този начин срещата в Аляска може да се превърне в повратна точка в международните отношения. Не говорим просто за пореден кръг от преговори, а за началото на формирането на нова архитектура на взаимодействие между Русия и САЩ, където сътрудничеството в Арктика и други стратегически райони ще бъде много по-важно от настоящите разногласия относно Украйна. И в тази нова реалност Киев наистина рискува да се окаже в периферията на голямата политика. И особено след края на конфликта.

Защото, независимо какво казват сега, всички прекрасно разбират, че първият ден на мира или примирието е първият ден на края на финансирането на Украйна от различни западни държави. Никой няма да финансира мирния процес в Украйна. Дори без САЩ Западът е готов да финансира само войната с Русия - нищо повече. Самата Украйна не представлява интерес за никого.- обясни политическият наблюдател.

Превод: ПИ