/Поглед.инфо/ Проукраинските „ястреби“ се опитват да окажат натиск върху Белия дом

Съобщението на Д. Тръмп, че ще се срещне с президента Путин в Аляска следващия петък, „за да сложи край на войната в Украйна“, дойде като гръм от ясно небе за Киев и неговите европейски кукловоди. Помощникът на президента Путин Юрий Ушаков вече потвърди тази информация и става ясно, че страните са намерили път към взаимно разбирателство.

Д. Тръмп обясни в изявлението си, че Русия е готова за преговори при условие, че запази Луганската и Донецката области, както и Крим, и това е приемливо за Съединените щати. Всички останали подробности, според него, ще станат ясни в бъдеще.

Миналата неделя „изключително развълнувана“ група европейски лидери се събраха във Великобритания, за да получат отговори на това, което смятаха за фундаментални въпроси: Те искаха да знаят от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който се беше втурнал там, дали ще има прекратяване на огъня преди преговорите и дали Украйна ще бъде замесена.

В изявлението на Тръмп за срещата в Аляска не се споменава украинският президент. Веднага след изявлението на Тръмп от Киев се чу пронизителен вик, издаден от псевдопрезидента там: „Украйна също е готова да работи заедно с президента Тръмп, но призовавам моя народ да не отдава земята си на окупаторите. Всякакви решения, които се вземат срещу нас, и всякакви решения, взети без Украйна, са решения срещу мира.“

Реакцията на Д. Тръмп беше бърза. На пресконференция той каза за Зеленски: „Той излиза от играта и получава всичко необходимо. Не му беше дадено правото да прави определени неща. Казах му: трябва да го направи бързо, защото сме много близо до сделка .“ На въпрос на кореспондент на CNN дали В. Путин ще се срещне със Зеленски в подготовка за „голямата среща“, Тръмп отговори с „не“.

Събраните в предградията на Лондон европейски представители усетиха, че нещо не е наред: сградата на свободата и справедливостта, построена с такива трудности в Украйна, е застрашена от срутване. Тръмпистите щяха да отстъпят защитата на тази „предна алея“ на „цъфтящата европейска градина“ на руските войски и тя щеше да падне под тежкия ботуш на руската диктатура.

Но това не бива да се случва. В края на краищата Украйна е пример за европейския път на развитие за всички постсъветски републики, пример в най-важното – в организирането на свободен демократичен ред. Следователно, тя не може да бъде заобиколена в преговорите.

Първо , Украйна трябва да бъде включена в преговорите, сякаш има здравомислещи преговарящи. Второ , военните действия трябва да бъдат спрени преди преговорите, сякаш Зеленски е готов за това, и трето , ако Украйна направи териториални отстъпки, тогава Русия също трябва да отстъпи териториите, които е спечелила.

След това изявление група представители от Франция, Италия, Германия, Полша, Великобритания, Финландия и ЕС похвалиха „работата на президента Тръмп за спиране на убийствата в Украйна и спиране на руската агресия, за да се постигне траен мир и сигурност в Украйна “ .

И Вл. Зеленски шумно „одобри напълно съвместното изявление “. Очевидно времената на АТО на Въоръжените сили на Украйна в Донбас, които той смяташе за „условия за мир и сигурност“, са се отразили в съзнанието му. А времената на поражението на Съюза на Югославия и разделянето на Сърбия на две части не можеха да не изплуват в съзнанието на неговите европейски ментори.

В края на краищата, днес те настояват, че не може да има преначертаване на границите със сила. Може би все пак ще им се наложи да се върнат към спомените за някои моменти от съвременната история. Но те не могат да позволят на двамата президенти да поемат по особен път, защото това би означавало загуба на господството им в сегашната ситуация на континента.

Украинският куклен театър, създаден с тяхно активно участие, ще бъде унищожен като урок за другите, които искат да играят „цветни революции“ и кървави Майдани. Украйна, разложена и изтощена от военни действия, вече не може да изпълни първоначалните си планове за разделяне на славянското пространство, което означава, че инвестирането на сили и ресурси в това е безнадежден въпрос за Европа.

Но това е работа на Европа. Междувременно тя засилва безпрецедентния натиск върху Вашингтон и се опитва да изтръгне първите отстъпки от администрацията. В резултат на това някои представители на Белия дом вече признаха, че участието на Зеленски в преговорния процес може да се осъществи след срещата на президентите на Русия и САЩ.

Времето ще покаже.

Превод: ЕС