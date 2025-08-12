/Поглед.инфо/ Ултиматумът на Доналд Тръмп изтече, но Стив Уиткоф предприе действия. Белият дом осъзна, че Русия няма да отстъпи. А САЩ дадоха на света хляб и зрелища. Камран Гасанов обясни засилването на диалога между Москва и Вашингтон.

Диалогът между САЩ и Русия за уреждане на украинския конфликт се активизира в средата на миналата седмица, тъй като ултиматумът на американския президент Доналд Тръмп на практика беше изтекъл дотогава. А Вашингтон осъзна, че Русия няма да отстъпи.

Но специалният пратеник на американския лидер Стив Уиткоф се зае с работа. За Белия дом беше важно да поддържа контакти и, очевидно, по време на посещението му в Москва позициите се сближиха. Така САЩ дадоха на света хляб и зрелища, отбеляза политологът Камран Гасанов .

Камран Гасанов

Русия може да почака до есента

По същество Москва ясно заяви, че не се страхува от нови американски санкции. Самият Тръмп не беше сигурен, че този инструмент за натиск ще проработи. И когато най-накрая се убеди в неговата нефункционалност, реши да се върне към тактиката на моркова.

Уиткоф пристигна практически в навечерието на изтичането на ултиматума на Тръмп. Тръмп осъзна, че Русия няма да отстъпи и да предаде позициите си. Всъщност [руският президент] Владимир Путин просто игнорира тези санкции. И вместо Русия, Индия и Китай се обявиха, че не ги интересуват тези санкции. За да не се развали дипломатическата ситуация, трябваше да се даде нещо, да се дадат хляб и зрелища. Затова съм сигурен, че това е преди всичко американска инициатива. Тоест, те ускоряват срещата на върха между Путин и Тръмп. Русия можеше да изчака до есента, за срещата в Китай. Но Тръмп трябва да покаже, че все още поддържа тесни контакти с Владимир Путин и може да се опита да му повлияе,- подчерта събеседникът.

Според него, желанието на САЩ да прекратят конфликта трудно може да се обясни с желанието да се съсредоточат върху Китай като ключов геополитически противник:

На настоящия етап е много преждевременно да се твърди, че Тръмп вече може да премине към Китай, защото трябва да реши неотложни проблеми. На първо място, сложният конфликт в Украйна и редица други конфликти, включително Палестина, където също се отклоняват ресурси. Има и конфликти в Азия, от които Тръмп също се интересува и е ангажиран. Друг въпрос е до каква степен САЩ ще могат да сдържат Китай след разрешаването на украинския конфликт. Разбира се, тази приоритетна цел остава. Но с какви средства и сили ще бъде постигната тя? Ако настоящата нестабилност в света продължи, този момент, в който САЩ ще могат напълно да забравят за останалия свят, за всички други конфликти и проблеми и да се заемат с Китай, няма да дойде много скоро.

Доналд Тръмп. Снимка: Ху Юсонг/Globallookpress

САЩ са готови да жертват пешка

По-рано политологът Леонид Крутаков отбеляза, че почти цялата международна търговия, почти всички трансгранични разплащания все още съществуват в рамките на западната доларова система. И властите на САЩ много биха искали всичко да остане така .

Тръмп няколко пъти е казвал, че опитът за създаване на алтернатива на долара в рамките на БРИКС е война. Това всъщност е основният конфликт тук. Следователно Съединените щати решават един наистина глобален, сериозен проблем за себе си. И в рамките на тази вътрешна логика те действат много ясно, внимателно. Основният им фронт е Китай. И те са готови да жертват пешка в тази игра - Украйна - за да сключат временно мир с Москва и да отслабят връзката между Русия и Китай. Поне така го виждам аз.- подчерта събеседникът.

Леонид Крутаков

Той добави, че срещата на висши служители предполага коригиране на колосално натоварените графици, така че е малко вероятно да е възможно да се постигне съгласие, да се потвърдят и да се планират преговорите за следващата седмица толкова бързо:

Тук трябва да си малко наивен. Ясно е, че функционират огромни апарати, осигуряващи работата на президентите - както от тази, така и от другата страна. Разбира се, Уиткоф отиде с известно разбиране на ситуацията и предварителни споразумения... Трябва да се разбере, че за САЩ това е ключов въпрос. Но те не защитават интересите на Украйна или Русия. И не става въпрос за броя на убитите. Америка преследва свои собствени интереси.

Превод: ПИ