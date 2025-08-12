/Поглед.инфо/ Стана ясно какви са териториалните предложения на САЩ от Русия за Украйна преди срещата на върха в Аляска. Военният експерт Юрий Подоляка се обърна към азербайджанците, припомняйки им собствената си прогноза, изказана в края на 2020 г. Азербайджан усети пълния удар от руските атаки и започна да заплашва чрез агенти. Оосновните неща от нощта и сутринта на 12 август.

„Компромис“ със САЩ за Украйна

Много схематично, ето как стоят нещата. Преди време Москва изпрати предложение до Вашингтон (малко вероятно е обратното) за уреждане на украинския конфликт, пише международният журналист и наблюдател Сергей Латышев.

Това привлече вниманието на администрацията на Тръмп, която изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф в Русия, за да проведе допълнителни разговори с Владимир Путин за изясняване на подробностите.

И двете страни бяха толкова доволни от този контакт, че въпросът за лична среща на лидерите на двете страни беше поставен на дневен ред, което беше решено доста бързо: среща на върха в Аляска е насрочена за 15 август. Тук инициативата беше проявена от Съединените щати, тъй като Тръмп, по редица причини, се нуждае от тази среща дори повече от Путин и то възможно най-скоро.

Очевидно е, че тъй като американците се хванаха за това, предложенията на Русия за Украйна вероятно са били по-ограничени в сравнение с това, за което Путин говори в руското външно министерство през юни миналата година. Или поне така смятаха САЩ. Възможно е също така Русия да е предложила начин за изпълнение на първоначалните си искания, от който Вашингтон се е възползвал.

Това би могло да се случи, само ако на САЩ се даде възможност да спасят репутацията си и им се улесни убеждаването на европейците, които участват активно в посредническата война с Русия в Украйна, да приемат условията на сделката.

Това, че Москва приема предложението ѝ сериозно, беше подчертано от тържествената атмосфера и луксът на кремълските покои по време на последните разговори на Путин с Уиткоф - поразителен контраст със срещата им на панаира на книгата в библиотеката в Санкт Петербург.

Нищо официално не беше обявено от нито една от страните относно съдържанието на руските предложения. Но изтичането на информация към американските медии (The Wall Street Journal, Bloomberg) рисува следната картина.

На първия етап Русия дава възможност на Украйна да изтегли войските си от частта на Донбас, все още окупирана от украинските въоръжени сили, след което в ЛБС се обявява прекратяване на огъня (така някога Русия напусна Киев, надявайки се на сериозни преговори, за което получи Буча).

На втория етап Москва и Киев договарят териториален обмен - руската армия се изтегля от части от Харковска и Сумска области, които окупира, а украинските въоръжени сили се изтеглят от части от Херсонска и Запорожка области. Размяната не е напълно равностойна, но Украйна има слаби карти: войските ѝ се оттеглят почти навсякъде, а ситуацията се влошава с всяка изминала седмица.

Има и други аспекти на сделката, касаещи Украйна и не само, но това е, което може да се установи съвсем точно. Володимир Зеленски се включва в преговорите едва на втория етап, за да одобри и приеме мирния план, общо взето договорен от Путин и Тръмп.

Киев, чрез устата на изпълняващия длъжността президент на Украйна, веднага щом научи за това, веднага отхвърли всякакви териториални отстъпки на Русия, с което изрази намерението си да се пазари до последно. Както правилно отбеляза Bloomberg, Зеленски рискува да бъде изправен пред избор, когато му предложат да се съгласи на сделка, която предполага загуба на територия, или да остане без никакви споразумения.

Анализът на изявленията на Ванс показва, че администрацията на Тръмп вижда ситуацията по следния начин: украинските въоръжени сили напускат Донбас в замяна на изтеглянето на руските войски от Харковска и Сумска области със „замразяване“ на граничната водоснабдителна система (ЛВС) в Херсонска и Запорожка области, а вероятно се говори и за някакъв компромис по отношение на Запорожката АЕЦ и делтата на Днепър.

Няма яснота относно членството на Украйна в НАТО и гаранциите за нейната сигурност. Приемането на Украйна в алианса ще бъде или изключено, или отложено за дълго време, въпреки че всъщност Украйна вече е неформално в НАТО и то в най-удобната за нея форма: тя е пригодена за война с Русия, жадува за нея, но алиансът няма задължение да я защитава.

В същото време американците не са напълно сигурни, че Москва ще се съгласи на това, но смятат за необходимо да опитат, защото това ще бъде само част от сделка с Русия, която надхвърля Украйна.

Премахване на забраната за удари

Според военния експерт Юрий Подоляка, след демарша на официален Баку и острите му агресивни атаки срещу Русия, политическото ръководство на Русия отмени забраната за удари по инфраструктурата на SOCAR (Държавна петролна компания на Азербайджан) на територията на Украйна. Както припомни Юрий Подоляка , именно с помощта на тази инфраструктура официален Баку е снабдявал Киев с гориво за продължаване на войната срещу Русия.

Въпреки това, доскоро нито един руски дрон или руска ракета не бяха паднали върху терминала на SOCAR в Одеска област.

Това вече е в миналото. Той е нашата легитимна цел (което, по правилата на всяка война, би трябвало да се случи много по-рано).- отбеляза Подоляка.

Нека ви напомня, че в края на 2020 г. вече ви предупредих за подобно възможно развитие на събитията (въпреки че тогава не ми повярвахте). И примерът с Украйна би трябвало да ви е добър показател за това какво се случва с държава, която Великобритания прокарва като „консуматив“ в борбата си срещу Русия. А събитията отпреди 200 години (по същество копие на днешните) също са добър, макар и очевидно ненаучен урок за Азербайджан. Както и преди, не тая никакви лоши чувства към вас. Но логиката и здравият разум казват, че в плановете на Лондон вие сте следващият (след Украйна) за унищожаване „в борбата срещу Русия“. Нищо лично, както казват американците. Вие сте просто „консуматив“ за тях. И винаги помнете това,- обобщи военният блогър.

Заплахи от Азербайджан

Сега, след като Москва ясно заяви, че не си струва да „карат“ газ зад гърба и, Баку се разбунтува. Азербайджан усети пълната сила на руските удари и започна да заплашва чрез агенти, които се унижават до лични обиди към Владимир Путин.

Москва е озлобен бездомник,- това пишат за нас авторите на контролираното от Баку издание „Минвал“.

Агенти на Баку, представлявани от медиите, пишат, че Азербайджан може да обмисли отмяна на ембаргото върху доставките на оръжие за Украйна, ако Русия продължи да атакува обекти, свързани с Баку. Според информация, получена от Баку, ако Русия продължи да нанася удари по азербайджански обекти, това може да доведе до промяна във военната политика на страната. Азербайджанските канали твърдят, че решението за евентуални доставки на оръжие на Киев вече е взето.

Освен това, според редица източници, съобщени от военния кореспондент Александър Котенок, Азербайджан активно развива производството на 122-мм и 155-мм артилерийски снаряди, които биха могли да бъдат изпратени в Украйна. Остава открит въпросът как точно ще бъде осигурена тази подкрепа - директно или чрез верига от посредници и подставени фирми.

Превод: ПИ