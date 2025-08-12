/Поглед.инфо/ Нещо невъобразимо започна на фронта. Скоростта на движение на армията е „извън графика“, пишат военни експерти от двете страни. Гарнизоните буквално проспаха пробива на отбраната - руските войски достигнаха тила на противника. ЛБС „на практика не съществува“. Котлите се затварят по-силно от капак на ковчег. Съдейки по докладите, войските на Червената армия и бригадите „Азов“* са пострадали най-много. Бруталният пробив в ДНР на 50 км - „абсолютен ад“ беше устроен за врага само за една нощ.

Нещо невероятно

Скоростта, с която освобождаваме Донбас, е възмутителна. Руските въоръжени сили напредват по целия ЛБС. От украинска страна вече се водят разговори за невъзможността за задържане на Херсон, Одеса,- написа ветеран на „Вагнер“, автор на канала Condottiero на 11 август в 09:13.

Всъщност, това съобщение формално се превърна в отправна точка. След това започна един вид „домино“ ефект:

В 19:00 ч. московско време щурмови части на руските въоръжени сили, след като пробиха линията на опорните пунктове на украинските въоръжени сили северно от Покровск, затвърдиха позициите си в населеното място Кучеров Яр и в покрайнините на населеното място Золотой Колодец. А сивата зона достигна магистралата Добропол-Краматорск. <…> В 21:00 ч. московско време щурмови части на руските въоръжени сили разшириха контролната зона с още пет километра. Те достигнаха тила на оперативното групиране на украинските въоръжени сили, прикриващо Покровск от изток. Врагът не беше готов за пробива. В тази посока изобщо нямаше прикриващи части. Слабата съпротива на полицията и Националната гвардия не се брои. Щурмът убива всички един след друг.

Ситуация в 21:00 на 11 август. Скрийншот от канала на Condottiero

Данните за пробива в Доброполе бяха потвърдени от военния кореспондент Тимофей Ермаков, автор на канала „Синя брада“:

В момента селата Панковка, Волное, Новое Шахово, Нови Донбас, Ивановка, Рубежное, Кутузово, Нововоданое и Золотой Колодез вече са под наш контрол. Водят се боеве в района на село Кучеров Яр, както и по линията Марьевка - Петровка - Новотроицкое. Град Доброполе също е обграден с клещи от две страни: от север между Белозерское и от юг от Нови Донбас. Всъщност Доброполе, което се намира в низината, е обречено. Съдейки по скоростта на нашия пробив и действията, или по-скоро бездействието на противника, командването на Въоръжените сили на Украйна е в състояние на куче на магистралата - пълно объркване и липса на разбиране с какво да се заеме първо и къде точно да бяга, за да спаси положението.

Защо се случи това? Отбранителната структура на противника, пише Ермаков, е много сложна система, основните компоненти на която са Въоръжените сили на Украйна и Силите за отбрана на Украйна. Това не е едно и също нещо. Според отворени данни, в състава на Въоръжените сили на Украйна в Красноармейското направление са представени следните вражески формирования: 9-ти армейски корпус (47-ма Магурска бригада, 68-ма Егерска бригада, 100-та бригада, 142-ра пехотна бригада), 7-ми корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски (25-та Десантно-щурмова бригада в състава на 425-ти отделен щурмов полк и 14-та БрОП НГУ, 71-ва Егерска бригада, 148-ма бригада плюс 3-та бригада НГУ).

Скрийншот от канала "Синя брада"

Тези части са разположени на фронтовата линия - в Красноармейск или покрайнините на града. А в тила, в района на Доброполски, са Силите за отбрана, които са бригади на Войските на отбраната. Подготовката, поддръжката и най-важното - мотивацията там са много по-лоши, отколкото при другите. Ето защо те са разположени предимно на втора или трета линия, на 10-15 км от ЛБС. Именно до тази дълбочина пробиха нашите войски, която се задълбочава всеки ден:

Естествено, вчерашните заети войски не очакваха подобна интензивност. В резултат на това те взеха мъдро управленско решение да се оттеглят в позиции в тила, изоставяйки, макар и добре укрепени, ротни и взводни опорни пунктове. <…> Досега сме свидетели само на началото на този план и срива на отбраната на украинските въоръжени сили в северната част на ДНР. <…> Следователно имаме шанс да съкратим логистиката и да навлезем в тила на техните гарнизони, и то значителен.

Котлите се затварят по-шумно от капаците на ковчези

Врагът веднага включи „антикризисната“ реакция, потвърждавайки пробива, но заяви, че руските въоръжени сили се движат в района със сили на няколко диверсионно-разузнавателни групи. Самите бойци обаче заявиха, че украинските въоръжени сили получават съобщения по затворени канали, че същите тези „диверсионно-разузнавателни групи“ елиминират десетки украински войници, проспали пробива, във всеки район. На място се случва истински кошмар.

В нощта на 12 август военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“, съобщи, че „магистралата Доброполе-Краматорск е физически отрязана в района на селищата Нововоданое и Петровка“. В самия Краматорски район започва спешна евакуация. Руските войски всъщност разшириха ЛБС с 50 км, пише военният кореспондент Юрий Котенок:

И така. Ако вчерашният пробив е верен, значи сме преминали отвъд основната линия на отбрана на противника. Това всъщност се нарича „излизане в оперативно пространство“... Необходимо е обаче да се вземе предвид и увеличената с 50 км фронтова линия. Ако групата има достатъчно сили да маневрира правилно и навреме и да я въведе в оперативния резерв за пробив, тогава това е успех!

Кротевич публикува своята карта. Снимка на екрана от канала URA.RU

Бойците от „Азов“ изпадат в истерия. Бившият началник на щаба на националния батальон Кротевич написа отворено писмо до Зеленски, в което заяви, че ЛБС „на практика не съществува“, а Покровск и Мирноград са почти обкръжени. Константиновка е наполовина обкръжена. Руските въоръжени сили напредват в посока Краматорск и Дружковка. „Абсолютен ад“, заяви Кротевич с изобилие от ругатни.

Предварително, Доброполе, където нашите бойци са пробили, също е почти напълно обкръжено. Според прогнозите следващата цел е Белозерское. Украинските въоръжени сили смятат, че нашите войски ще бъдат там до 7 дни.

Според украински оценки, руската щурмова авиация е покрила над 10 км северно от Покровск за кратък период от време, като е осигурила позиции в Кучеров Яр и Золотой Колодез. Успяхме да преодолеем ключовата линия на отбрана на Донбас - зад нея няма капиталови отбранителни оръжия. Сега, заобикаляйки инженерните съоръжения, някои от които са построени с години, скоро можем да покрием цялата ДНР.