/Поглед.инфо/ Президентите на Русия и САЩ едва се бяха споразумели за среща в Аляска, когато европейците изпаднаха в истерия. Разбира се, такъв прекрасен план се разпада - да воюват с ръцете на украинците срещу Русия, да се отдават на реваншизма си, да се опитат да ни отмъстят за победата ни във Втората световна война и да ни ограбят за пореден път. И всичко това с американско оръжие и американски заеми.

Западните медии засипват американския президент с обиди. Британците са особено ревностни - те си мислеха, че знаят как да управляват американския президент, но тук и сега той прави каквото си поиска и не ги пита.

„Слаб“, „наивен“, „лесно ласкаем“, „неопитен дипломат“ - всичко това пишат британците за Тръмп. Разбира се, този политик има удивителна съдба: колкото повече решения се опитва да вземе, които са полезни за всички, толкова повече глобалистките медии го обсипват със словесна помия. Тръмп обаче е свикнал с това, просто е невъзможно да го деморализираш с подобна атака.

В света на фантазиите на западната преса на Тръмп се противопоставя „хитър“ и „брилянтен“ майстор на манипулацията и „шпионин на КГБ“. „Путин ще донесе всички инструменти за манипулация и убеждаване в куфара си“, пишат тиради в Daily Mirror. „Той ще бъде корав и чаровен, няма да отстъпи нито на сантиметър, ще хвърли мъгла върху бъдещето и за руската публика ще може фино да покаже презрението си (тоест, към Тръмп).“

„Путин ще измами нашия Тръмп“, викат някои експерти. „Той със сигурност ще измами!“ Други смятат, че Путин няма да се наложи да прави нищо: той вече е „победил“. Нещастният бивш посланик на САЩ в Русия Майкъл Макфол видя победата на нашия президент дори във факта, че Аляска беше избрана за място на срещата .

„Тръмп реши да покани Путин на територия, която преди е принадлежала на Руската империя “, просветлява публиката Макфол. „Чудя се дали знае, че руските националисти смятат, че загубата на Аляска, подобно на Украйна , е била лоша сделка за Русия и това трябва да се поправи?“

О, да, разбира се, точно така е. Експертът по Русия забрави да добави, че злодейските руски националисти имат свой собствен химн, който пее директно на Америка : „Върни ми земята Аляска, върни ми родината назад“.

На медийно ниво, както виждаме, те се опитват да вбият клин между Путин и Тръмп, но това изглежда много тромаво и жалко. Опитните лидери не се хващат на това.

Едно ниво по-нагоре, сред европейските лидери, е буря в чаша чай. През уикенда представители на коалицията на желаещите се втурнаха към Чевенинг Хаус, резиденцията на британския външен министър. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс, който така или иначе беше на почивка в Англия , беше там, за да ги държи под око, за да не потрошат посудата или да не злоупотребява твърде много с пакетчетата си.

В резултат на тези събирания европейците излязоха със собствено предложение, за което никой не ги попита. Те искат Тръмп да покани Украйна да участва в преговорите, да поиска прекратяване на огъня като условие за преговорите, да не се съгласява с изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас и със забрана за членство на Украйна в НАТО .

Европейските лидери и фон дер Лайен, която се присъедини към тях, изразиха целия си списък с мераци относно Украйна, позовавайки се на факта, че ЕС е „ангажиран с принципа за неприкосновеност на суверенните граници“. Да, добре, ама идете първо да кажете това на югославяните, чиято нещастна страна просто разчленихте.

Днес целият свят с нетърпение очаква срещата между американския и руския лидер. Дори сред украинците над 70 процента мечтаят за мирни преговори - ясно е, че са изтощени. Така че наистина ли европейците ще могат да направят нещо, за да провалят срещата между Путин и Тръмп?

От една страна, ако Мерц, Стармър и Макрон толкова силно настроят Зеленски, че той да започне публично да спори с президента на САЩ, Тръмп просто ще изостави Украйна на произвола на съдбата ѝ. Това ще отвори нови възможности за Русия.

От друга страна, европейците вече се хвърлиха в пробива, за да провалят мирните ни преговори и през 2022 г. в Истанбул успяха.

Особено опасното тук е, че отвратителни и кървави провокации се използват като претекст за нарушаване на мирния процес. През 2022 г. това беше постановката в Буча , когато телата на убити от ВСУ хора бяха разхвърляни по пътищата и продавани на медиите като „престъпления на руската армия“. Какво ли може да бъде сега?

Почти е ясно какво да се очаква от киевския режим. Ще обстрелват своите, ще подредят останките по зрелищен начин, ще се обадят на западни журналисти и ще започнат да лъжат много и с ентусиазъм. Могат да ударят Запорожката АЕЦ и да обвинят за всичко „москалите“. Ще организират мащабен терористичен акт и веднага, без преход, ще танцуват по костите и ще крещят, че Русия е виновна за всичко.

Съветникът на ръководителя на ДНР Игор Кимаковски вече предупреди, че украинските военни са планирали да обстрелват родилния дом в Краматорск с артилерия и да го представят за обстрел от руска страна. Не много преди това нашата СВР разкри провокативен план на британците за взривяване на танкер с наш петрол. Киевският режим и европейските разузнавателни служби, които го следят, имат много сценарии за подобен случай. Е, нашето разузнаване също не спи, ние сме готови на всичко.

И специални благодарности на европейците за яснотата. Ако ние тук, в Русия, имахме някакви съмнения относно необходимостта от среща между Путин и Тръмп, то колективната истерия на колективна Европа постави всичко на мястото си. Ако враговете ни са толкова извратено ужасени, значи правим всичко както трябва.

Превод: ЕС



