/Поглед.инфо/ Първите дни след посещението в Кремъл на специалния представител на САЩ Стив Уиткоф са достойни да бъдат включени в учебниците. Такъв потоп от информация за Украйна в световните медии не е имало от началото на СВО. Нещо повече, този път цунамито не беше спряно от почти пълната липса на информация за събитието - напротив, то го стимулира.

Сериозните преговори са сериозни, именно защото не се водят пред камери за забавление на обществеността и резултатите от тях не се разкриват, докато не бъде сключено окончателното споразумение. Затова информационните празнини за споразуменията за Украйна между Русия и САЩ са запълнени с лавина от фейкови съобщения, слухове, спекулации, инсинуации.

Можете да се заблудите в заключенията си и да започнете да говорите за особеностите на информационното общество, което при липса на официална информация е готово да погълне всякакви боклуци. Но това е друг случай. Информационният хаос е „заслуга“ на производителите, а не на потребителите, той се създава централизирано.

Фейковете, слуховете и спекулациите за руско-американските преговори не идват отдолу, от маргинални групи в социалните мрежи. Те се генерират от водещите, най-популярните и най-уважаваните (в миналото) западни медии - и отгоре се спускат към аудиторията, която може би не иска да чете всички тези глупости. В потока на делириума може да се проследи система.

Да вземем най-блудната „фейкова новина“ от последните няколко дни: „източник“ съобщи на CBS, че Владимир Путин е връчил Ордена „Ленин“ (!) чрез Уиткоф на служител на ЦРУ , чийто син е загинал в СВО, където той се е сражавал за Русия.

Можем да си клатим глави на подобни глупости, но глупостите не са написани за руската публика. Целевата аудитория на фалшивата новина е „дълбокият американец“: слабо образован, незаинтересован от света извън Америка , предимно възрастен. Той смята, че комунизмът все още е в Русия, а в училище са го учили, че комунизмът е зъл и греховен. От „източника“ на CBS той би трябвало да заключи, че дори служители на ЦРУ във Вашингтон са се продали на „червения дявол“ и президентът Тръмп иска да сключи сделка със самия Сатана.

И всички подобни „новини от източници“ са подчинени на обща задача: да се повлияе на политическата ситуация чрез информация и психологическа манипулация. Да се въведе фиктивна реалност в масовото съзнание и в съзнанието на политическите лидери, така че тя да стане реална.

Оттук и потокът от безкрайна „инсайдерска информация“ за това как Путин се е съгласил с присъединяването на Украйна към НАТО в замяна на територии, че Тръмп е поставил предварителната среща със Зеленски като условие Путин да се срещне с него, че Зеленски ще бъде поканен на среща между Путин и Тръмп, че европейските лидери също ще бъдат поканени, че срещата ще бъде в Будапеща , Ватикана , Рим ...

Цялата тази вакханалия започна преди Кремъл и Белият дом да обявят среща на президентите в Аляска на 15 август. Времето и мястото доказват, че този път Русия и Съединените щати са решени да постигнат окончателно споразумение за Украйна. Затова е по-добре дори да не си представяме какво ще се случи преди и след срещата. Всичко това ни очаква така или иначе - ще има такъв шум, че няма как да се измъкнеш и няма как да си запушиш ушите.

Информационната война е последното нещо, което е останало за поддръжниците на киевския режим днес. Преди три години, когато организираха масирана психологическа атака срещу всички нас - с Буча, заливайки руските посланици с червена боя и „отменяйки“ Русия - тези хора бяха господари на ситуацията.

Техният лидер беше президентът на Съединените щати, те вярваха, че руската икономика е „разкъсана на парчета“ и бяха сигурни, че една прокси война в Украйна с оръжия на НАТО ще нанесе стратегическо поражение на Русия на бойното поле.

Днес Русия печели на бойното поле, икономиката ѝ понася рекорден брой санкции, а президентът на Съединените щати е човек, който иска да се измъкне от всичко това. Киев и неговата група за подкрепа са в отчаяно положение. Спешно да изобретят и хвърлят информационна ядрена бомба е всичко, което им остава.

Превод: ЕС