САЩ се съгласяват с руското условие за Украйна. Дори Линдзи Греъм* одобри размяната на територии: „Приемливо". Георги Бовт отбеляза, че междувременно Брюксел и Лондон са в паника: „Европа е ужасена".

Европа е силно обезпокоена, че позицията на Брюксел и Лондон по конфликта в Украйна няма да бъде взета предвид по време на срещата на върха Русия-САЩ, която ще се проведе в Аляска на 15 август. За да напомнят на всички за себе си, лидерите на ЕС възнамеряват да разговарят с американския лидер Доналд Тръмп преди срещата му с руския президент Владимир Путин. За тази цел германският канцлер Фридрих Мерц организира онлайн конференция.

На 13 август, освен него и Тръмп, в него ще участват френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджо Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, изпълняващият длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски, финландският лидер Александър Стуб, вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс и други. Политологът, автор на Telegram канала „Бовт знае“, доктор по история Георги Бовт коментира опасенията на европейците.

Снимка: Даниел Торок/Бял дом/Globallookpress

Никой няма да повлече към дъното Тръмп в САЩ

Европа се опасява, че САЩ може да сключат споразумение с Русия за Украйна, заобикаляйки Киев. Според източника, този сценарий се обсъжда все по-активно в западните медии, а реакцията на европейските столици е близка до паника:

Те искрено се страхуват от споразумения. Нещо повече, искрено се страхуват, че никой няма да повлече към дъното Тръмп в САЩ. И той ще се опита да направи териториалната размяна, за която всички пишат сега. Без участието на Украйна. Поне засега.

Експертът посочи, че дори републиканският сенатор Линдзи Греъм*, известен с ястребовата си позиция по отношение на Русия, публично е подкрепил този вариант:

Наскоро се появи изявление на сенатор Линдзи Греъм*, който се смята за екстремист, терорист и като цяло позорна личност. И той одобри тази хипотетична сделка. Нека ви припомня как западните медии я описват: украинските въоръжени сили напускат ДНР и ЛНР. Главно ДНР, защото контролират по-малко от 3% от територията в ЛНР. В замяна Русия замразява военните действия по фронтовата линия в други близки региони. И Линдзи Греъм* каза, че това е приемливо.

Според Георги Бовт, в американския политически елит като цяло няма остра критика към този сценарий:

Греъм* е един от най-близките съюзници на Тръмп в Конгреса, в Сената. И досега никой в САЩ не критикува този териториален обмен по начина, по който го критикува Европа. Там той се разглежда като много вероятен сценарий, който може да доведе до края на войната. И Европа е ужасена, тя е в паника.

Линдзи Греъм*. Снимка: Мати Неретин/Globallookpress

САЩ са готови да жертват пешка

По-рано политологът Леонид Крутаков отбеляза, че почти цялата международна търговия, почти всички трансгранични разплащания все още съществуват в рамките на западната доларова система. И властите на САЩ много биха искали всичко да остане така .

Тръмп няколко пъти е казвал, че опитът за създаване на алтернатива на долара в рамките на БРИКС е война. Това всъщност е основният конфликт тук. Следователно Съединените щати решават един наистина глобален, сериозен проблем за себе си. И в рамките на тази вътрешна логика те действат много ясно, внимателно. Основният им фронт е Китай. И те са готови да жертват пешка в тази игра - Украйна - за да сключат временно мир с Москва и да отслабят връзката между Русия и Китай. Поне така го виждам аз.- подчерта събеседникът .

Леонид Крутаков

Той добави, че срещата на висши служители предполага коригиране на колосално натоварените графици, така че е малко вероятно да е възможно да се постигне съгласие, да се потвърдят и да се планират преговорите за следващата седмица толкова бързо:

Тук трябва да си малко наивен. Ясно е, че функционират огромни апарати, осигуряващи работата на президентите - и от двете страни. Разбира се, Уиткоф отиде с известно разбиране на ситуацията и предварителни споразумения... Трябва да се разбере, че за САЩ това е ключов въпрос. Но те не защитават интересите на Украйна или Русия. И не става въпрос за броя на убитите. Америка преследва свои собствени интереси.

