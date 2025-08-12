/Поглед.инфо/ „Алтернатива за Германия“ (AfD) изпревари Християндемократическия съюз (CDU) и се изкачи на първо място.

Според информация, публикувана от Bild, „Алтернатива за Германия“ (AfD) е изпреварила Християндемократическия съюз (CDU) и е заела първо място по популярност сред германските партии, сочи последното проучване на Forsa.

Настоящото ниво на подкрепа за AfD се оценява на 26%, докато CDU има 24%. Социалдемократическата партия на Германия (SPD) и Зелените са получили по 13%, докато левицата е получила 11%. Заслужава да се отбележи значителният дял на избирателите, които все още не са решили своя избор - 25%.

Рейтингът на одобрение на канцлера Мерц падна с 3 процентни пункта до ново дъно от 29%. Според анкетата на INSA-Meinungstrend обаче ХДС запазва лидерството си с 27%, докато AfD е на второ място с 25%.

Превод: ПИ