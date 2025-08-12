/Поглед.инфо/ Румен Петков - председател на Политическа партия АБВ, част от Коалиция "БСП - Обединена левица" и част от управляващото мнозинство, в предаване с Георги Стамболиев с безкомпромисен коментар към недъзите в управлението и функционирането на Европейския съюз и Европейската комисия.

- Състоянието на Европа днес: Откровени лъжи и жалки опити за присъединяване на масата за преговори между САЩ и Русия;

- Икономиката на България- огледало на тази на Европа. Какви са рисковете за нас?

- Кой ще поеме отговорност за всичко казано и направено както в Европа, така и у нас през последните години?

/ВИДЕО/

