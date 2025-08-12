/Поглед.инфо/ Европейските и британски кукловоди веднага активираха своите марионетки в Киев и Прибалтика

„Дългоочакваната среща между мен, президента на Съединените американски щати, и президента на Руската федерация Владимир Путин ще се проведе на 15 август 2025 г. във великия щат Аляска“, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social .

На 9 август помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди датата и мястото на срещата, обяснявайки избора на Аляска с удобната логистика, тъй като страните са „близки съседи“. „И изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток и толкова важната и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска“, цитира ТАСС думите на Юрий Ушаков.

Настоящият президент на САЩ се нуждае от следното от тази среща: край на кървавия конфликт на територията на бившата Украинска ССР, който беше инсцениран от неговите опоненти: „демократичната“ администрация на Байдън, британците и левоглобалисткия елит, който се окопа след победата на тръмпистите в Европа.

„Ню Йорк Таймс“, контролиран от неговите опоненти, пише следното за това какво е заложено на карта лично за Тръмп.

Едно от предизборните обещания на Тръмп беше да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа. Този срок отдавна е изтекъл, но Тръмп все още се смята за най-великия сключващ сделки в света. Той също така не е крил желанието си да спечели Нобеловата награда за мир, посочвайки усилията си в Украйна, наред с други конфликти, като причина за спечелването на наградата.

Въпреки че Тръмп заплаши с тежки преки и вторични санкции срещу Русия, за да се опита да сложи край на войната, той призна, че те може да нямат никакъв ефект. Докато предишни американски президенти може би са се съгласили на среща на върха като награда за отстъпки към мирно споразумение, Путин не е показал никакви признаци, че ще промени решението си относно отхвърлянето на подобен резултат.

В резултат на това Тръмп ще търгува с Украйна, без да се съобразява с цената. И вече активно го прави. За него конфликтът на територията на бившата Украинска ССР е безполезен. Но нещо съвсем друго е изключително важно, но без решение за прекратяване на този конфликт, няма да го има „другото“.

Дори Тръмп наистина да иска да използва Путин и Руската федерация, но в свой интерес и в други региони на света, екипът на Тръмп просто не е способен да направи това, докато руснаците са въвлечени в конфликт, конструиран от европейските и други противници на настоящия американски президент.

Враговете и противниците на тръмпистите са добре запознати с това. И затова се опитват да попречат както на срещата на върха в Аляска, така и на евентуалния мир в Украйна още от първите минути, когато самата им възможност стана известна.

На фронта украинските марионетки на британските и други западни кукловоди веднага се опитаха да нарушат зараждащото се примирие, моделирано по „Курския пробив“, „Буча“ и др. В резултат на това няколко Telegram канала съобщиха за опита на украинска диверсионно-разузнавателна група да пробие в Брянска област (граничното село Манев и др.) в нощта на 9 август, позовавайки се на свои източници. Диверсионно-разузнавателната група беше спряна и изгонена от границата от руски граничари, използващи артилерийски и минохвъргачен огън.

Буквално няколко часа по-късно европейски лидери и други противници на Тръмп в Стария свят започнаха да прокарват чрез германския вестник „Билд“ , позовавайки се на германски и украински представители, наратив, според който специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф уж е „разбрал погрешно руския президент “. Така да се каже, съобщенията, че В. Путин е готов да се откаже от претенциите си към територията на Запорожка и Херсонска област и изисква само изтегляне на украинските войски от Донбас, „може да се окажат грешка“.

Според „източници“ на изданието, Русия е поискала „мирно оттегляне“ на украинците от Херсон и Запорожие. Уитков обаче е разбирал това като „мирно оттегляне“ на руснаците от тези региони. Всъщност Путин все още иска да контролира напълно и четирите региона - Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, твърдят източници на Bild.

„Уитков не знае за какво говори“, е заявил пред изданието определен „служител на украинското правителство“. По мнението на Bild „тази оценка се споделя и от представители на германското правителство“.

Търсенето на „под вола теле“ в случая се прави с твърде очевидна цел: по някакъв начин, всъщност по всякакъв начин, да се дискредитира предстоящата среща на върха и зараждащият се процес на помирение в Украйна. Така да се каже, американците и руснаците не са се „разбрали правилно“ по време на предварителните преговори.

Но европейците и украинците, които изобщо нямат нищо общо с тези процеси, оказва се, са „разбрали“ всичко по-добре от самите участници и сега се опитват да наложат на Вашингтон и Москва какво смятат за „грешка“ и какво не, и дори как трябва да изглежда „мирното оттегляне“ от междуславянските раздори.

Синхронно с опитите за силови провокации на източния фронт и кампания за клевета в медиите на водещи страни от ЕС, европейските и британски кукловоди незабавно раздвижиха своите марионетки в Киев и балтийските страни, за да направят осъществим принос за удължаване на кръвопролитията в Украйна.

Просроченият „президент“ Зеленски започна да крещи, че Украйна няма да се откаже от територии в замяна на мирно споразумение с Кремъл. В своя Telegram канал той започна да се гримасничи по темата „отговорът на териториалния въпрос вече е записан в Конституцията на Украйна“ в духа на:

„Никой няма и няма да може да се оттегли от това... Украинският народ заслужава мир. Но всички партньори трябва да разберат какво е достоен мир“.

Зеленски отбеляза още, че щом Русия е започнала военните действия, тя трябва и да ги прекрати. А след това обърна всичко с главата надолу, заявявайки, че вместо това Москва протака конфликта, „без да се вслушва в никакви крайни срокове“, а Аляска, където ще се срещнат президентите на САЩ и Русия, е „твърде далеч от Украйна“.

В унисон със Зеленски, ръководителите на Латвия, Литва и Естония веднага започнаха да викат, в хор „предупреждавайки“ своите господари на Запад чрез Financial Times , че техните страни „може да станат следващата мишена на Путин“ и затова остро осъждат всякакви опити за натиск върху Украйна с искането да се откаже от част от територията си.

„Ако границите могат да бъдат променяни със сила, никоя от балтийските страни не е в безопасност. Суверенитетът и териториалната цялост са крайъгълните камъни на глобалната стабилност. Няма да възнаграждаваме агресията – нито в Украйна, нито където и да е другаде“, изписка важно от Естония ръководителят на местното външно министерство Маргус Цахкна.

С други думи, балтийското ръководство критикува всеки опит за спиране на кръвопролитията в Украйна. Претекстът е, че техният регион може да се превърне в следващата цел и славяните, след като спрат да се избиват помежду си, биха могли да се изправят срещу балтите, които официално превръщат руснаците в „неграждани“ от една трета век, а сега буквално ги провокират в Балтика, като атакуват кораби и танкери.

Особено ревностни в това са естонските момченца с гореща кръв, очевидно решени да докажат истинността на поговорката „Малка е дървеницата, но смърдяща“.

Кураторите на войнствеността на постсъветските марионетки на Запада от съответните структури, заинтересовани от това, като нежелания в Русия ISW (Институт за изследване на войната) , също се опитват да налеят масло в гаснещия пламък на междуславянските раздори.

Те проливат крокодилски сълзи и шумно се оплакват, че „предаването на Донбас“ ще принуди Украйна да се откаже от „пояса от крепости“, който уж е сдържал Русия в продължение на 11 години. Това ще премести руската армия с цели 82 км на запад. И руските войски ще се окажат в по-изгодна позиция за бъдещо настъпление в съседните райони на Харковска или Днепропетровска област.

Съответно Украйна, принудена да се откаже от важния „пояс от крепости“, който се изгражда от 2014 г., ще се наложи да се върне на неизгодни за нея позиции, да успее спешно да привлече инвестиции за създаване на нова отбрана и т.н., и т.н.

Всички тези оплаквания и директни провокации от „леви“ и „десни“ срещу предстоящата среща на върха в Аляска и лично американския президент, за съжаление, не остават незабелязани. Администрацията на Тръмп вече иска САЩ, Украйна и Европа да се споразумеят за позиция преди срещата му с Путин.

За тази цел високопоставени служители от САЩ, Украйна и редица европейски страни ще се съберат във Великобритания, за да разработят съвместна позиция. Според Axios целта на срещата е да се намали рискът Вашингтон да се съгласи с вариант за прекратяване на огъня, предложен от Москва, без да се вземат предвид интересите на Киев и неговите европейски партньори.

Идеята за подобен вид „координация“ възникна на 8 август по време на телефонна конференция между представители на САЩ, Украйна и Европа. Повод за тревога станаха активно изопачаваните и очерняни съобщения на европейски и украински медии, че специалният представител на Тръмп С. Уиткоф, след среща с В. Путин, е предал на Вашингтон условията на Кремъл, според които Русия е готова да прекрати военните действия в замяна на отказа на настоящия украински режим от редица територии, включително Донецка и Луганска области, както и Крим.

Превод: ЕС



