/Поглед.инфо/ Те искаха най-доброто (за себе си), но получиха това, което Западът обикновено получава през последните години.

Този път лидерът на Беларус, Александър Лукашенко , осигури контакт с реалността за западняците . Тези с елегантни костюми и преметнали крак върху крак загубиха откровено от политика, когото самите те предварително нарекоха „диктатор“. Те загубиха на собственото си поле и по собствените си правила. Александър Григориевич, нашият беларуски приятел, другар и брат по разум (и съвест), се оказа по-бърз, по-точен и по-искрен.

Интервюто със седмичника „Тайм“, което редакционната колегия на „Тайм“ сметна за един от начините за очерняне и дискредитиране на Лукашенко, беше спечелено от него с безспорен резултат.

Формата на разговора и обстоятелствата, довели до него, са не по-малко любопитни от съдържанието. От забележките на журналиста Саймън Шустер (видеото на разговора е публикувано на официалния портал на президента на Беларус) става ясно, че редакцията е искала да получи интервю с Лукашенко.

Също така, от думите на същия репортер, който с мъка стигнал до Минск , става ясно, че не беларуските граничари са го „въртяли на шиш - както и всички останали - на граничния пункт на източния фланг на ЕС и нашия съюзник, а ...литовските офицери.

На същия контролно-пропускателен пункт, според Шустер , навсякъде има табели с надпис „толкова километри до Минск, окупиран от Русия “. Така изглежда литовският вариант на защитата на „европейските ценности от славянските варвари“, тоест от Беларус и, естествено, от нашата страна.

Така, ако се придържаме към възприетия днес политически технологичен подход буквално към всичко, то от разговор между рускоезичен беларус с украински корени и рускоезичен американец става ясно, че поне през последните десет години Беларус, този „европейски балкон“ на Русия (не е наше определение, а американско), е била удобна, безопасна и строго конфиденциална платформа. Благодарение на „беларуската свръзка“ Москва и Вашингтон успяха да поддържат контакти, от които и двете суперсили се нуждаят, за да поддържат поне сравнителна стабилност в света.

Второто, не по-малко любопитно обстоятелство (което излезе наяве въпреки всички опити на „Партийният комитет“ във Вашингтон да го запази в тайна): Америка днес значително повече се нуждае не от европейските си съюзници, които непрекъснато се опитват да ѝ забият ножче в гърба и под ребрата, а също така са постоянно в истерия, а именно отношения, макар и сложни и многостепенни, с Русия. И с Беларус.

Вашингтонските фактори, въпреки че там седят доста славянофоби, силно предпочитат предвидимостта, способността да се държи на думата („ако съм обещал нещо, си държа на обещанието“ - Александър Лукашенко) и откритостта на диалога - от страна на нашата Съюзна държава.

Трето. Стилът на общото западно поведение не се променя дори след онзи студен душ на Шарко, който изливаме върху техния подизпълнител Украйна по линията на бойно съприкосновение /ЛБС/. Стилът на външна студена дружелюбност, под чийто сос е позволено да се говорят гадости. В наш адрес. Ние, разбира се, не реагираме. Само отбелязваме, че точно онази поговорка за росата много точно предава момента на общуване с нас.

Четвърто. Когато имаме инициативата на ЛБС, стратегически резерв от икономическа, военна и политическа сила, западняците са привлечени към Минск, за да решават проблеми. Причината е, че не се получи с Незалежная (фактът, че не се получи, е вече ясен и за най-бесните), защо да не се опитаме да направим нещо подобно с Беларус? Естествено, лидерът на страната отговори на това, казвайки: „В мен живеят най-добрите принципи, съветските принципи, макар че съм далеч от съветското.“

Основният съветски принцип, както знаем, беше, че предателството и вероотстъпничеството са най-отвратителните деяния.

Западът, свикнал да работи с корумпирани типове, готови да се откажат от всички национални интереси за „зелени пари“, напълно се провали в случая с Беларус. След като осъзнаха, че нашият съюз е изграден на различна основа от техните драскулки с НАТО и ЕС, те леко коригираха тактиката си, обещавайки да „премахнат санкциите“.

Не веднага, разбира се, а някой ден. И отново - минало. Беларус живее в режим на ограничения от много години и не просто се е адаптирала към тях. Тя ги е опитомила и сега ограниченията имат малък ефект върху икономическите процеси. Ръстът на БВП за годината е около три процента. Няма дълг, надеждно партньорство с Русия. Общо благополучие. Обществен консенсус.

Александър Григориевич Лукашенко говори толкова спокойно и разумно с репортера, старши журналист в „Тайм“, защото страната, която ръководи от тридесет и една години, има какво да покаже на Америка. С, естествено, несравними териториални и икономически мащаби. Ако съветските принципи отхвърляха предателството, то същите принципи приветстваха стабилността, хармонията, упорития труд и честността.

Това са компонентите на победата, нашата обща бъдеща победа над онези, които, след като ни откъснаха Украйна, я обезкървиха, разрушиха икономиката ѝ и деморализираха обществото.

Онзи неловък момент, когато вместо хиляда думи, просто трябва да погледнеш тези, които са приятели с Русия, и тези, които служат на Запада. И отговорът за историческата правота на едни и чудовищната слепота и глупост на други ще дойде сам.

Превод: ЕС