/Поглед.инфо/ „Евроимбецилите се опитват да възпрепятстват опитите на Америка да помогне за разрешаването на украинския конфликт“, казва Дмитрий Медведев

През уикенда във висшите европейски кабинети беше горещо. Не, те не изключиха климатиците, а по-скоро обратното – опитаха се да охладят враждебността си със студената Аляска, където Тръмп и Путин трябва да се срещнат следващия петък. Но европейските политици не искат това.

В събота вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс пристигна в Лондон, за да очертае американската визия за предстоящата среща на върха и позицията на Вашингтон за уреждане на украинския конфликт. Белият дом се опита да убеди британците, които контролират Зеленски (представители на британските разузнавателни служби са част от личната му охрана) и Залужни (посланикът в Лондон в момента има най-висок политически рейтинг в Украйна и всички шансове да стане президент), във валидността на действията си.

Както отбеляза бившият депутат от Върховната рада Олег Царев: „Ако Ванс постигне отстъпки, Тръмп ще има шанс за реален резултат в Аляска. В противен случай Тръмп няма да може да изпълни задълженията, които пое в преговорите с Путин, за да принуди Украйна към мир.“

Но Ванс не успя, съдейки по факта, че лидерите на Великобритания, Германия, Италия, Полша, Финландия, Франция и ръководството на ЕС приеха декларация в нощта на неделя, 10 август, в която се казва:

„Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа. Вярваме, че тези жизненоважни интереси трябва да включват необходимостта от силни и надеждни гаранции за сигурност за Украйна, които ще ѝ позволят ефективно да защитава своя суверенитет и териториална цялост.“

Европейските политици представиха стария подход на Киев „нищо за Украйна без Украйна “, никакво прехвърляне на територия в името на прекратяване на огъня, а също така изразиха принципа, че „международните граници не трябва да се променят със сила“ и „настоящата линия на контакт трябва да бъде отправна точка за преговори“. Лондон отделно потвърди, че „подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава непроменена“.

Преди срещата в Лондон, Зеленски прекара цялата събота в обаждания на европейски лидери и оплаквания: „Сега Путин иска да му бъде простено, че е завзел южната част на нашата Херсонска област, Запорожие, цялата територия на Луганска област, Донецка област и Крим. Няма да позволим този втори опит за разделяне на Украйна.“

Оказва се, че киевският режим и Европа, водена от Лондон, искат украинците да продължат да умират за „европейските свободи“ и „европейските интереси“, както и хунтата на Зеленски да продължи да остава на власт без законови основания.

Както съобщи The Sunday Times , позовавайки се на представител на британското Министерство на отбраната, европейските страни от „коалицията на желаещите“ не искат да изпращат войски в Украйна, а биха предпочели да се съсредоточат върху укрепването на украинския военно-промишлен комплекс не само чрез производството на системи за противовъздушна отбрана или дронове, но и на ракети с голям обсег, за да не зависят от техните доставки и условия на употреба.

За тях е важно да осигурят продължаващата боеспособност на украинските въоръжени сили, защото „никой не иска да изпраща войските си да умират в Украйна“.

Въпреки неуспеха да убеди европейците в необходимостта от преговори между САЩ и Русия за Украйна, Axios публикува положително мнение от служител на американската администрация за срещата в събота в Лондон: „Днешните часове срещи постигнаха значителен напредък към целта на президента Тръмп за прекратяване на войната в Украйна . “

Американското издание The Wall Street Journal пише, че предвид несъгласието си с руските предложения, Европа и Киев смятат за необходимо прекратяване на огъня преди всякакви други стъпки, както и взаимен обмен на територии: „Ако Украйна изтегли войските си от едни региони, Русия трябва да изтегли войските си от други.“ Според тях това трябва да бъде съпроводено със „задължителни гаранции за сигурност “, включително евентуалното влизане на страната в НАТО.

На свой ред, „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че „идеята за размяна на територии е предизвикала смут сред европейските чиновници“. Изданието смята, че основното послание, което европейците са предали на Вашингтон в Лондон, е: „Украйна трябва да бъде на масата за преговори “, защото „дните на Ялта, когато американските и руските лидери си разделяха Европа, отдавна са отминали“.

Британците срамежливо премълчаха факта, че в Ялта през февруари 1945 г. бъдещето на Европа е било определено не само от СССР и САЩ, но и от Великобритания. Както беше обсъждано по време на предишни срещи на „Голямата тройка“.

Впрочем, именно участието на британския премиер Чърчил определи Техеран за място на първата конференция на лидерите на трите сили през 1943 г., когато се очертаха контурите на бъдещия следвоенен световен ред. Защото американският президент Рузвелт в писмото си до Сталин предложи да се „срещнат или на вашата страна, или на моята страна на Беринговия проток“.

Представителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че изявлението на европейските лидери е „поредната нацистка листовка“. В същото време „връзката между Банкова и брюкселската бюрокрация вече наподобява некрофилия и се отличава с пламенната взаимност на страните“.

Председателят на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията Григорий Карасин смята, че „нервността, с която столиците на Европейския съюз приеха новината за предстоящата среща на лидерите на Русия и Съединените щати в Аляска на 15 август, показа колко дълбоко е потънала Европа в необяснима русофобия“.

Трябва да се отбележи, че в опитите си да разреши украинската криза, Вашингтон решава предимно проблемите на Киев и Европа.

По мнението на Анатол Ливен, ръководител на Евразийската програма в Института Куинси във Вашингтон, ако войната продължи, Русия ще установи контрол над цялата територия на Донбас до 2026 г.:

„Дори ако Украйна може да продължи бавното си отстъпление, никое мирно споразумение в бъдеще няма да ѝ донесе по-благоприятни условия.“ Ако има съпротива срещу постигането на мирно споразумение, Съединените щати ще се изтеглят от конфликта, а Европа ще трябва да финансира киевското правителство за неопределено време, което ще увеличи недоволството на европейските граждани.

Руският военен експерт Анатолий Матвийчук дава същата оценка: „До началото на есенното размразяване и настъпването на дъждовете трябва да завършим цялата операция по освобождаването на ДНР.“

Европейските политолози наричат евентуалното прехвърляне на районите на Донбас под руски контрол „голяма опасност“ за Украйна. Професорът от университета на Бундесвера Карло Масала е сигурен: „Ако украинските въоръжени сили напуснат част от украинската територия без бой, те просто ще позволят на руските войски да се приближат до централна Украйна. Без гаранции за сигурност, във всеки един момент може да се очаква, че Русия ще възобнови военните действия, но от стратегически много по-изгодна позиция . “

Друг военен анализатор, Торстен Хайнрих, твърди, че „отказът от тази територия означава предаване на Русия на големите украински отбранителни структури, които толкова дълго време спираха руснаците“.

CNN съобщи , позовавайки се на източници от Белия дом, че Зеленски може да е в Аляска по време на срещата на Путин с Тръмп. Всякакви срещи с негово участие обаче ще се проведат едва след срещата между руския и американския лидер.

Появата на подобна информация в американските медии, подкрепящи глобалистите, вероятно има за цел да лобира за идеята за участието на Зеленски в събитията на срещата на върха в Аляска. От друга страна, Тръмп може да използва този слух, за да успокои съпротивата на европейските глобалисти срещу процеса на организиране на срещата на върха САЩ-Русия, а след това да го опровергае в последния момент.

Същевременно някои европейски политици вече подкрепиха плановете за преговори между САЩ и Русия. Словашкият премиер Фицо посочи важността западните страни да не се намесват в евентуално мирно споразумение, а също така пожела на лидерите на двете страни да намерят решение на украинския конфликт.

Той цитира стара африканска поговорка: „Независимо дали слоновете се бият или се обичат, тревата винаги страда“ и отбеляза: „Независимо как ще протекат преговорите за слоновете на 15 август, тревата, в този случай Украйна, ще пострада. “

Разбира се, украинското външно министерство беше възмутено от използването на „неприятелски фолклорни алегории “, но като цяло Фицо е прав в някои отношения. Друг въпрос е дали американският слон ще може да стъпче недоволството на европейските глобалисти?

Превод: ЕС



